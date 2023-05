Đây là mức phạt với lỗi không thắt dây an toàn khi ngồi trên ôtô

Nếu phát hiện người ngồi trên ô tô (kể cả các ghế phía sau) không thắt dây an toàn, CSGT hoàn toàn có quyền xử phạt. Mặc dù vậy, không ít người vẫn chưa nắm rõ quy định này. Thắt dây an toàn khi đi ô tô là hành động nhằm mục đích giúp giảm thiểu chấn thương nếu không may xảy ra sự cố giao thông.

Tại Việt Nam trước đây, hành động thắt dây an toàn chỉ bắt buộc đối với người lái và người ngồi ghế phụ phía trước, mà không đề cập đến người ngồi các ghế phía sau xe. Nhưng hiện tại đã có quy định bắt buộc tất cả hành khách khi ngồi trên xe ô tô (tại vị trí có trang bị dây an toàn) đều phải sử dụng dây an toàn. Và nếu không sử dụng dây an toàn sẽ bị xử phạt.

Cụ thể, Luật Giao thông đường bộ năm 2008, quy định xe ô tô có trang bị dây an toàn thì người lái xe và người ngồi hàng ghế phía trước trong xe ô tô phải thắt dây an toàn (Khoản 2 Điều 9). Mức phạt cụ thể với lỗi không thắt dây an toàn

Tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP thay thế cho Nghị định 46/2016/NĐ-CP được Chính phủ ban hành (có hiệu lực đến thời điểm hiện tại), mức phạt với lỗi không thắt dây an toàn được nâng lên. Cụ thể, phạt tiền từ 800.000 - 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi không thắt dây an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn).

Riêng với người được chở trên ô tô, bị phạt tiền từ 300.000 - 500.000 đồng nếu không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy. Đáng chú ý, với lỗi không thắt dây an toàn, tài xế vi phạm sẽ không bị áp dụng hình phạt tước quyền sử dụng giấy phép lái xe.

Từ ngày 01/01/2021, cả người điều khiển và người ngồi tại bất kỳ vị trí nào trên xe đều phải thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy. Nếu không tuân thủ sẽ bị áp dụng mức xử phạt nêu trên.

