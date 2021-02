Mitsubishi Việt Nam ra mắt New Attrage CVT Premium, giá bán 485 triệu đồng

Thứ Hai, ngày 22/02/2021 16:30 PM (GMT+7)

Mitsubishi Attrage bổ sung phiên bản mới với nhiều nâng cấp về an toàn, tiện nghi sẽ có giá bán 485 triệu đồng.

Mitsubishi Attrage ra mắt phiên bản mới New Attrage CVT Premium giá 485 triệu đồng

Ngày 22/2/2021, Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) giới thiệu phiên bản New Attrage CVT Premium với nhiều nâng cấp giá trị có giá 485 triệu đồng. Đặc biệt, từ nay đến hết ngày 28/2/2021, khách hàng đặt mua xe còn nhận được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, trị giá lên đến 24 triệu đồng.

Cùng với 2 phiên bản Attrage CVT và Attrage MT ra mắt vào tháng 3/2020, Mitsubishi Motors Việt Nam hiện đang phân phối ở Việt Nam 3 phiên bản của Attrage với màu sắc: xám, đỏ, trắng.

Phiên bản Giá bán (đã bao gồm VAT) Attrage MT 375.000.000 Attrage CVT 460.000.000 New Attrage CVT Premium 485.000.000

Cũng như 2 phiên bản ra mắt trước đó, New Attrage CVT Premium mang diện mạo mới ấn tượng, theo phong cách thiết kế Dynamic Shield; bổ sung nhiều cải tiến giúp mẫu xe an toàn và tiện nghi hơn.

Bổ sung nhiều trang bị an toàn hiện đại

New Attrage CVT Premium được bổ sung thêm hàng loạt hệ thống an toàn hỗ trợ người lái như: hệ thống cân bằng điện tử (ASC) giúp duy trì khả năng điều khiển xe trong các điều kiện thời tiết bất lợi và những tình huống khẩn cấp; hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) giúp người lái dễ dàng điều khiển xe khi dừng, đỗ xe trên đường dốc; hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) giúp tăng cường lực phanh cho người lái trong trường hợp đạp phanh khẩn cấp, đảm bảo an toàn cho người và xe; chức năng nhắc nhở thắt dây an toàn cho hàng ghế phía trước.

Đồng thời, phiên bản này cũng sở hữu nhiều trang bị an toàn tiêu chuẩn khác như: hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), cơ cấu căng đai tự động, túi khí đôi, móc ghế an toàn cho trẻ em ISO-FIX, camera lùi,...

Ngoài ra, New Attrage CVT Premium còn sở hữu khung xe RISE cấu tạo bởi vật liệu thép siêu cường có độ cứng cao, vừa hạn chế tác động lên người bên trong xe khi có va chạm, vừa đem đến sự vững chắc khi vào cua hoặc di chuyển ở tốc độ cao.

Khoang nội thất của New Attrage CVT Premium

Tiện nghi, hiện đại hơn

MMV cho biết, New Attrage CVT Premium sở hữu hàng loạt tiện ích hữu dụng mới hứa hẹn mang lại cho khách hàng trải nghiệm tuyệt vời với không gian rộng rãi, tinh tế cùng những trang bị hàng đầu phân khúc.

Điển hình như: cảm biến tự động bật/tắt đèn chiếu sáng phía trước; chức năng gạt mưa tự động, hệ thống kiểm soát hành trình (cruise control).

Với chiều dài cơ sở lên đến 2.002mm dẫn đầu phân khúc giúp Attrage có không gian nội thất rộng rãi, đi kèm, hoang hành lý có dung tích lên đến 450 lít.

Về vận hành, Mitsubishi Attrage sở hữu động cơ 1.2L cùng công nghệ MIVEC là “trái tim” trong việc tối ưu sức mạnh, điều khiển hệ thống phân phối khí giúp cho động cơ đạt được hiệu suất tối đa, tăng công suất và mô-men xoắn mà vẫn tiết kiệm được nhiên liệu.

Điều này được chứng minh qua cuộc thi thử thách tiết kiệm nhiên liệu – Eco Drive Challenge 2020, Mitsubishi Attrage đã đạt được thành tích ấn tượng với kỷ lục 3,15L/100km.

