Mazda3 thế hệ mới bản tiêu chuẩn 719 triệu đồng khác gì về trang bị so với bản cao cấp

Thứ Tư, ngày 25/12/2019 12:00 PM (GMT+7)

THACO phân phối chính thức Mazda3 hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam với 10 phiên bản. Trong đó, phiên bản rẻ nhất (Deluxe) có giá 719 triệu đồng và phiên bản cao cấp nhất Signature có giá 939 triệu đồng.

Mazda 3 Sự kiện:

Quan sát từ bên ngoài có thể nhận thấy Mazda3 phiên bản Deluxe chỉ được trang bị mâm đúc 16 inch chứ không phải loại thể thao lên tới 18 inch như các phiên bản cao cấp.

Ngoài ra cũng có thể nhận ra hệ thống đèn không sử dụng hoàn toàn bóng LED mà vẫn có một vài bóng dây tóc cho đèn xi-nhan, xe cũng không có đèn sương mù và đèn LED trang trí bên dưới cản trước. Đáng chú ý, cụm gương hậu cũng không thấy xuất hiện đèn LED báo rẽ.

Bên cạnh đó, để cắt giảm chi phí, ở bên trong nội thất Mazda3 chỉ được trang bị ghế nỉ cho phiên bản tiêu chuẩn, đi cùng với hệ thống điều hòa chỉnh tay. Ngoài ra, xe cũng không có cửa sổ trời và cửa gió điều hòa cho hàng ghế phía sau.

Mazda3 1.5L Deluxe là phiên bản tiêu chuẩn giá rẻ thiếu nhiều tính năng an toàn và tiện nghi cao cấp như màn hình HUD hay gói công nghệ an toàn chủ động i-Activsense với nhiều công nghệ hỗ trợ lái hiện đại. Tuy nhiên, trang bị của nó đủ đáp ứng với các nhu cầu sử dụng thông thường như đèn LED ban ngày, tự động bật/tắt và cân bằng góc chiếu sáng. Cụm đèn hậu full-LED, gương chiếu hậu chỉnh và gập điện, gạt mưa tự động…

Khoang cabin Mazda3 sedan tiêu chuẩn vẫn được trang bị hệ thống giải trí màn hình 8 inch, hỗ trợ kết nối USB/AUX/Bluetooth, dàn âm thanh 8 loa. Khởi động bằng nút bấm và chìa khóa thông minh, điều khiển hành trình, phanh tay điện tử chức năng giữ phanh Auto Hold.

Cuối cùng, những trang bị an toàn tiêu chuẩn trên xe bao gồm: 7 túi khí an toàn, loạt phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử (DSC), kiểm soát lực kéo chống trượt (TCS), hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA, cảnh báo phanh khẩn cấp ESS,camera lùi, cảnh báo chống trộm.

Mazda3 1.5L Deluxe sử dụng động cơ xăng Skyactiv-G 4cyl dung tích 1.5Lcó công suất tối đa 110 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô men xoắn 144 Nm tại 4.000 vòng/phút. Sức mạnh này được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động 6 cấp. Phiên bản tiêu chuẩn này bị cắt hệ thống dừng động cơ tạm thời i-Stop để tiết kiệm nhiên liệu.

Mazda3 phiên bản giá rẻ Deluxe 719 triệu đồng, mức giá này vẫn cao hơn khi so sánh với 2 đối thủ Kia Cerato và Hyundai Elantra bản 2.0 AT có giá bán lần lượt 670 và 699 triệu đồng. Nếu như 2 đối thủ trên có các trang bị gần như đầy đủ thì Mazda3 Deluxe thiếu đi nhiều tiện nghi cao cấp.

Nếu so sánh với 2 đối thủ “cùng quê” là Honda Civic E và Toyota Corolla Altis E AT thì giá bán của Mazda3 Deluxe ở mức tương đương. Có thể thấy, với giá bán này THACO muốn vươn tầm Mazda3 ngang hàng với các đối thủ Nhật Bản và nằm cửa trên so với các đối thủ Hàn Quốc.

Nguồn: http://khampha.vn/o-to-xe-may/mazda3-the-he-moi-ban-tieu-chuan-719-trieu-dong-khac-gi-ve-trang-bi-so-voi-ban-cao-cap-c31a750083.html