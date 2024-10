Mazda CX-8 và Honda CR-V: Đối đầu kịch tính ở tầm giá nhỉnh 1 tỷ đồng

Phân khúc xe thể thao đa dụng (SUV) đang trở nên sôi động với sự xuất hiện của rất nhiều mẫu xe hấp dẫn. Trong đó, Mazda CX-8 và Honda CR-V nổi bật như những ứng viên sáng giá trong dòng SUV 7 chỗ ngồi. Cả hai mẫu xe này đều đạt doanh số bán hàng ấn tượng và có nhiều điểm tương đồng, tạo nên cuộc cạnh quyết liệt trong cuộc đua chinh phục khách hàng.

Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi sẽ tiến hành so sánh hai mẫu SUV này ở một số tiêu chí nhất định.

Về ngoại thất

Mazda CX-8 và Honda CR-V đều là những dòng xe thể thao đa dụng có ngoại thất thiết kế sắc nét, kích thước ấn tượng, mang lại không gian rộng rãi. Tuy vậy, CX-8 vẫn tỏ ra trội hơn về mặt kích cỡ. Nếu Mazda CX-8 có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4900 x 1840 x 1730 mm, thì các kích thước tương ứng của CR-V là 4.691 x 1.886 x 1.681 mm. Ở điểm này, rõ ràng CR-V chỉ có thể sánh cạnh được với Mazda CX-5.

Giống CX-5 ở ngôn ngữ thiết kế KODO, nhưng CX-8 rõ ràng là sang trọng hơn. Cấu trúc mặt ca lăng của CX-8 được thay đổi với các nẹp crôm sáng bóng, chứ không còn thuần kiểu tổ ong như CX-5. CR-V của Honda thì vẫn không có đột phá ở điểm thiết kế phía trước, điển hình với bộ lưới tản nhiệt với thanh ngang dày nằm ngang để đặt lô-gô chữ H. Điểm đó khiến cho CR-V nhìn không được trẻ trung như CX-8 của Mazda.

Mazda CX-8 và Honda CR-V đều sử dụng đèn pha LED có tích hợp các chức năng tiên tiến. Chẳng hạn như chức năng tự động cân bằng góc chiếu, mở rộng góc chiếu khi đánh lái, tích hợp cùng đèn tương thích thông minh trên CX-8. Còn đèn pha của CR-V có các tính năng như tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng, tắt theo thời gian và tính năng điều chỉnh góc chiếu sáng.

Tuy là dòng SUV nhưng CX-8 và CR-V vẫn tạo những không gian mượt mà trên thân xe, không quá lạm dụng cách thiết kế những đường gân dập nổi hay các khối gân guốc như các mẫu xe khác. Nhưng cả hai đều sử dụng vành bánh lớn, trong đó CX-8 có bộ mâm 19 inch, còn CR-V có bộ mâm cỡ 18 inch. Điều này giúp cho cả hai đều có chiều cao nổi bật. Nhưng cách thiết kế chấu vặn xoắn trên mâm CR-V giúp cho mẫu xe này trở nên nam tính hơn CX-8.

Phân đuôi xe của CR-V và CX-8 đều được các nhà sản xuất đầu tư kỹ lưỡng, dù là theo những cách thiết kế khác nhau. CX-8 nổi bật với đèn hậu LED sắc sảo, có dải crôm nối liền tạo sự liền mạch. Còn CR-V với tấm ốp hông cong sang hai bên, khối hình bầu bĩnh, tăng độ thể thao hơn CX-8 nhờ đèn hậu dạng búa liềm và ống xả tròn đặc trưng.

Về nội thất

Mazda CX-8 nhờ vượt trội hơn Honda CR-V về kích thước nên không gian nội thất đương nhiên rộng rãi hơn. Thiết kế táp lô CX-8 mang phong cách châu Âu, gọn gàng, tinh tế và nổi bật với vô-lăng 3 chấu, cùng cần số tinh gọn. Điểm này thì CX-8 tỏ ra sang trọng hơn so với đối thủ CR-V. Nhưng cabin của CR-V lại có ưu điểm là thoáng đãng hơn nhờ có cửa sổ trời.

Vật liệu nội thất của cả Mazda CX-8 và Honda CR-V đều sánh cạnh với nhau khi cả hai đều có ghế ngồi bọc da êm ái. Các hàng ghế thứ hai và thứ ba đều có thể gập lại với tỉ lệ cực lớn, lần lượt là 60:40 và 50:50. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, CX-8 có ưu thế hơn khi các ghế ngồi có chức năng sưởi ấm hiện đại và ghế lái có thể chỉnh điện được 10 hướng, nhiều hơn 2 hướng so với ghế lái của CR-V.

Mazda CX-8 trang bị điều hòa tự động 3 vùng, còn CR-V của Honda sở hữu điều hòa 2 vùng. Cả hai đều có các tiện ích hiện đại khác như: màn hình cảm ứng 7 inch, có kết nối điện thoại thông minh, USB, AUX, Bluetooth, tích hợp chìa khóa thông minh, tính năng khởi động bằng nút bấm. CR-V còn có kết nối wifi và lướt web thỏa thích. Trong khi hệ thống Mazda Connect, tính năng định vị, kết nối Apple CarPlay và Android Auto trên CX-8 mang tới những trải nghiệm tuyệt vời. Bộ loa bose 10 chiếc trên Mazda CX-8 hay 8 chiếc trên CR-V đều giúp người dùng thư thái trong các chuyến đi.

Về động cơ và trang bị an toàn

Sức mạnh của Mazda CX-8 đến từ động cơ SkyActiv-G 2.5L đạt công suất tối đa 192 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 257 Nm tại 4.000 vòng/phút. Khối động cơ này rõ ràng là mạnh hơn khối động cơ xăng 1.5L DOHC TURBO của CR-V với công suất tối đa 188 mã lực tại 5600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 240 Nm tại 2000-5000 vòng/phút.

Cả hai đều được trang bị hộp số đem lại cảm giác lái mượt mà trên các cung đường khác nhau. Với hệ thống dẫn động toàn bánh AWD, CX-8 chạy đa địa hình khá khỏe khoắn. Điểm này thì CX-8 trội hơn CR-V khi mẫu xe của Honda chỉ có hệ dẫn động cầu trước FWD. Tuy nhiên, hệ thống giảm xóc của cả hai đều khá cạnh tranh với hệ thống treo trước McPherson và treo sau đa liên kết.

Mazda CX-8 và Honda CR-V có hàng loạt các trang bị an toàn giúp người dùng an tâm khi vận hành xe. Điển hình như: kiểm soát hành trình, cân bằng điện tử, chống bó cứng phanh, kiểm soát lực kéo, phân bổ lực phanh điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ phanh khẩn cấp, camera lùi, cảm biến lùi và phanh tay điện tử. Nhưng CR-V nổi trội hơn khi có thêm chế độ giữ phanh tự động, hỗ trợ đánh lái chủ động, cảnh báo chống buồn ngủ và một số trang bị an toàn cao cấp khác.

Các phiên bản và giá bán

Mazda CX-8 được phân phối với 4 phiên bản khác nhau, gồm: CX-8 2.5L Luxury giá niêm yết 939 triệu đồng; CX-8 2.5L Premium giá niêm yết 1,014 tỷ đồng; CX-8 2.5L Premium AWD (7 chỗ ngồi) giá niêm yết 1,109 tỷ đồng, và CX-8 2.5L Premium AWD (6 chỗ ngồi) giá niêm yết 1,119 tỷ đồng.

Trong khi đó, Honda CR-V cũng có 4 phiên bản khác nhau nhưng có giá niêm yết cao hơn so với đối thủ CX-8. Cụ thể, bản CR-V 1.5L G có giá niêm yết 1,029 tỷ đồng, CR-V 1.5L L có giá niêm yết 1,099 tỷ đồng, CR-V 1.5L L AWD có giá niêm yết 1,25 tỷ đồng, và CR-V 2.0L e: HEV RS có giá niêm yết 1,259 tỷ đồng.

Về tổng thể, cả Mazda CX-8 và Honda CR-V đều có những thế mạnh riêng của mình. CX-8 thiết kế trẻ trung, không gian nội thất tinh tế và sang trọng, động cơ mạnh mẽ. CR-V nổi bật về sự vận hành bền bỉ, nhiều trang bị an toàn vượt trội.

