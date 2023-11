Mẫu xe MG5 số sàn tiếp tục hạ giá để tìm khách hàng mới

New MG5 1.5 MT chỉ vừa ra mắt tại Việt Nam cuối tháng 9/2023, nhưng đã qua 2 đợt giảm giá. Lần này, giá xe giảm sâu còn 350 triệu đồng, chứng tỏ New MG5 1.5 MT không được thị trường đón nhận. Ngay khi ra mắt, New MG5 1.5 MT khiến nhiều người bất ngờ khi “phá đáy” và trở thành mẫu sedan hạng C rẻ nhất thị trường với giá niêm yết 399 triệu đồng. Tuy nhiên sau khi tìm hiểu, nhiều người nhận ra lý do vì sao New MG5 2023 có giá bán rẻ đến vậy.

Đây là phiên bản “cải lùi” so với dòng xe MG5 từng ra mắt đầu năm 2022, và vẫn còn đang phân phối tại Việt Nam. Ngoài ra trang bị cũng bị lược bỏ đi khá nhiều so với phiên bản đàn anh. Ngay từ thiết kế bên ngoài, New MG5 đã kém hấp dẫn khi có kiểu dáng trung tính, thô kệch, nếu không nói là xấu hơn hẳn thế hệ tiền nhiệm tại Việt Nam. Khung gầm New MG5 cũng là phiên bản cũ. Khoang nội thất New MG5 2023 cũng thiết kế khá nhàm chán, tương tự phong cách bên ngoài.

Kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.607 x 1.818 x 1.489 (mm) nhỏ hơn hẳn so với trước. Chỉ duy nhất chiều dài cơ sở vẫn giữ nguyên mức 2.680 mm, điều này giúp New MG5 2023 có khoang nội thất vượt trội so với các đối thủ ngang tầm giá.

Phiên bản New MG5 1.5 MT trang bị tiêu chuẩn khá bình thường với đèn pha Halogen Projector tự động bật tắt và đi kèm đèn LED ban ngày. Cụm đèn sau LED tích hợp đèn sương mù phía sau và đèn báo phanh trên cao. Gương chiếu hậu bên ngoài chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ và mâm thép 15 inch

Trong khi ghế ngồi New MG5 1.5 MT chỉ bọc nỉ thường. Hàng ghế trước chỉnh tay 4 hướng, trong khi hàng ghế sau không có tựa tay trung tâm. Màn hình giải trí 8 inch lớn nhưng không tích hợp kết nối thông minh, chỉ hỗ trợ duy nhất Bluetooth đàm thoại rảnh tay. Đi kèm hệ thống âm thanh 4 loa.

Hệ thống điều hòa điều khiển điện tử, nhưng chưa có chế độ tự động Auto và cũng không có cửa gió điều hòa phía sau. Đây là bất lợi thực sự khi New MG5 2023 có khoang cabin khá lớn, hành khách phía sau sẽ phải đợi lâu hơn để nội thất đủ lạnh. Trang bị khác khá nghèo nàn như vô lăng chỉnh cơ 2 hướng (tích hợp điều khiển âm thanh và đàm thoại), gương chiếu hậu trong chỉnh cơ, cửa kính điều khiển 1 chạm xuống phía người lái…

New MG5 1.5 MT được trang bị khối động cơ xăng I4, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 150 Nm. Đi kèm hộp sàn 5 cấp. Ngoài ra, trang bị an toàn của phiên bản này cũng khá sơ sài với hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, 2 túi khí, camera lùi, cảm biến lùi…

Theo đánh giá của nhiều người, New MG5 1.5 MT vẫn là lựa chọn rất đáng cân nhắc dù bị cắt nhiều tiện nghi. Đặc biệt giá bán rẻ chính là lợi thế trong lĩnh vực kinh doanh xe dịch vụ, chưa kể không gian rộng rãi và thoải mái cho 5 hành khách.

Điểm “vướng” của MG nói chung và New MG5 2023 nói riêng chính là xuất xứ Trung Quốc, nhưng liên tục truyền thông nguồn gốc Anh Quốc. Đây cũng là điểm khiến khách hàng Việt Nam vẫn còn rất băn khoăn để cân nhắc các dòng xe MG. Vì vậy dù liên tục giảm giá nhưng các dòng xe của MG đều không hấp dẫn khách hàng trong nước.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]