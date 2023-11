Mẫu SUV cỡ C này đang được giảm giá tới 80 triệu đồng tại Việt Nam

Không nằm ngoài cuộc đua “giảm giá” tại thị trường Việt Nam, MG RX5 đã được các đại lý mạnh tay ưu đãi. Tuy nhiên, mỗi đại lý có một mức giảm khác nhau.

Tham khảo tại một số nơi, MG RX5 bản tiêu chuẩn đang được ưu đãi 74 triệu đồng. Giá sau ưu đãi giờ đây chỉ còn 665 triệu đồng. Trong khi đó, bản cao cấp nhất được ưu đãi 64 triệu, giá sau ưu đãi chỉ còn 765 triệu đồng.

Với mức giá này, MG RX5 được đánh giá là mẫu SUV hạng C rẻ nhất Việt Nam hiện nay. Thậm chí, giá bán sau ưu đãi của MG RX5 có thể cạnh tranh khách cùng những mẫu xe cỡ B như: KIA Seltos (giá 684 triệu đồng) hay Mazda CX-30 (từ 664 triệu đồng).

MG RX5 sở hữu số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4.571 x 1.855 x 1.719 mm. Kích thước này có phần nhỉnh hơn so với các đối thủ cùng phân khúc SUV/crossover hạng C như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Peugeot 3008,...

Bên trong nội thất MG RX5 hiện đại với 5 chỗ ngồi. Xe có hệ thống ghế bọc da phối 2 màu trong khi mặt táp-lô và thành cửa ốp gỗ, vô lăng 3 chấu, đằng sau vô lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Màn hình cảm ứng trung tâm 14,1 inch của xe được đặt nằm dọc, nối liền với cụm điều khiển trung tâm.

Một số trang bị nổi bật khác trên xe có thể kể đến: hệ thống định vị vệ tinh GPS, chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm, phanh tay điện tử, sạc điện thoại không dây và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama.

Động cơ của MG RX5 là máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 168 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm. Động cơ đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp, có thời gian chuyển số chỉ 0,2 giây.

So sánh với các xe cùng phân khúc, RX5 thiếu đi gói công nghệ an toàn tiên tiến. Gói này thường gồm các tính năng hỗ trợ phanh khẩn cấp, giữ làn đường hay ga tự động thích ứng. Mẫu SUV/crossover hạng C của MG chỉ đơn giản có cân bằng điện tử, cảm biến va chạm trước sau hay camera 360 độ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]