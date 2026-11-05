Lý do tôi phải bán Hyundai Accent để mua MPV 7 chỗ dù nhà neo người

Gia đình chỉ có hai vợ chồng và một con nhỏ, nhu cầu đi lại hằng ngày cũng không nhiều. Thế nhưng, tôi vẫn quyết định bán chiếc Hyundai Accent để chuyển sang Mitsubishi Xpander Cross 2023 đã qua sử dụng. Nhiều người có thể cho rằng mua MPV 7 chỗ khi nhà neo người là lãng phí, nhưng sau một thời gian cân nhắc, tôi nhận ra số ghế không phải yếu tố duy nhất quyết định giá trị của một chiếc ô tô gia đình.

Hyundai Accent bắt đầu chật chội khi gia đình có con nhỏ

Trước đây, Hyundai Accent là phương tiện đáp ứng khá tốt nhu cầu của gia đình tôi. Xe thuộc phân khúc sedan hạng B, có 5 chỗ ngồi, kích thước vừa phải, dễ xoay xở trong phố và chi phí sử dụng không quá cao. Với hai vợ chồng và một con nhỏ, về lý thuyết, không gian của Accent hoàn toàn đủ dùng.

Hyundai Accent là sedan 5 chỗ ngồi.

Tuy nhiên, thực tế sử dụng lại có những bất tiện riêng. Khi con còn nhỏ, gia đình phải trang bị ghế an toàn ô tô, xe đẩy, túi đồ cá nhân và nhiều vật dụng cần thiết khác. Cốp xe vốn không quá rộng nhanh chóng bị chiếm chỗ, nhất là khi chuẩn bị cho những chuyến đi xa vài ngày.

Một vấn đề khác là gia đình tôi thường xuyên về thăm hai bên nội ngoại. Quãng đường từ TP.HCM về nhà ngoại hơn 65Km, sau đó tiếp tục di chuyển thêm hơn 30Km về nhà nội. Những chuyến đi này không phải lúc nào cũng chỉ có ba thành viên. Có khi ông bà đi cùng, có khi phải mang theo quà cáp, hành lý hoặc những món đồ cồng kềnh.

Accent vẫn có thể chở được, nhưng không gian dành cho hành khách và hành lý bắt đầu trở nên hạn chế. Nếu có thêm người ngồi phía sau, việc bố trí đồ đạc càng khó khăn. Tôi cũng từng nghĩ đến phương án tiếp tục sử dụng sedan và chỉ thuê xe khi cần đi đông người. Tuy nhiên, việc phải tính toán mỗi khi gia đình có kế hoạch di chuyển cũng là một bất tiện.

Trong khi đó, nhu cầu đi làm hằng ngày của tôi ở khu vực trung tâm TP.HCM đã có thể giải quyết bằng phương tiện gọi xe công nghệ. Vợ và con cũng sinh hoạt, học tập gần nhà. Chiếc ô tô chủ yếu phục vụ những chuyến đi cuối tuần, về quê và các hoạt động gia đình. Vì vậy, tôi muốn một chiếc xe đáp ứng tốt hơn những chuyến đi này thay vì chỉ tối ưu cho việc di chuyển trong phố.

Xpander Cross 2023 cũ: Mua thêm không gian chứ không hẳn ghế

Sau khi cân nhắc các lựa chọn, tôi chuyển hướng sang Mitsubishi Xpander Cross 2023. Thay vì bỏ ra số tiền lớn để mua xe mới, tôi tìm xe đã qua sử dụng. Đây cũng là thời điểm Xpander Cross đời 2023 có mức giá dễ tiếp cận hơn đáng kể so với khi mới bán ra.

Mitsubishi Xpander Cross 2023 màu cam - đen.

Thời điểm ra mắt, Xpander Cross 2023 có giá niêm yết khoảng 698 - 703 triệu đồng. Theo khảo sát thị trường xe cũ, đến tháng 11/2026, những chiếc cùng đời đang được rao bán trong khoảng 550 - 640 triệu đồng, tùy tình trạng, số Km đã đi và lịch sử sử dụng. Tôi chọn một chiếc có số Odo hơn 40.000Km với giá 560 triệu đồng.

Chiếc tôi hướng đến là Xpander Cross 2023 số tự động, động cơ xăng 1.5L, cấu hình 7 chỗ, thuộc thế hệ nâng cấp giữa vòng đời. Mẫu MPV này có thiết kế lai SUV, khoảng sáng gầm 225mm, phù hợp với những chuyến đi qua đường quê, đường không bằng phẳng. Khi mua xe cũ, tôi ưu tiên tình trạng thân vỏ, khung gầm, lịch sử bảo dưỡng và hệ thống vận hành hơn những món phụ kiện được chủ trước lắp thêm.

Điểm khiến tôi hài lòng nhất không phải hàng ghế thứ ba mà là khả năng sắp xếp không gian. Khi chỉ có ba người, tôi có thể gập hàng ghế sau để tạo khoang chứa đồ rộng rãi. Xe đẩy trẻ em, vali, đồ dùng gia đình hay những món đồ mua sắm lớn đều dễ bố trí hơn so với cốp sedan. Khi có ông bà đi cùng, hàng ghế thứ ba có thể sử dụng mà không phải tính toán phương án thuê thêm xe.

Hàng ghế thứ hai cũng rộng rãi hơn, cửa xe lớn và vị trí ngồi cao giúp việc đưa trẻ lên xuống thuận tiện. Hai vị trí ghế sau có ISOFIX cho phép lắp ghế an toàn trẻ em, kết hợp dây neo phía sau. Với gia đình có con nhỏ, đây là trang bị có giá trị sử dụng thực tế chứ không đơn thuần là thông số trên bảng cấu hình.

Một ưu điểm khác là hệ thống điều hòa có cửa gió cho hàng ghế sau. Những chuyến đi hơn 60 - 100 Km sẽ dễ chịu hơn khi trẻ nhỏ không phải ngồi trong không gian thiếu luồng gió mát. Khoảng sáng gầm 225mm cũng giúp tôi bớt lo lắng khi đi qua những đoạn đường xấu hoặc gờ cao.

Tất nhiên, Xpander Cross không phải chiếc xe hoàn hảo. Khi sử dụng đủ cả 7 chỗ, không gian hành lý phía sau bị thu hẹp. Động cơ 1.5L cũng không mang lại cảm giác tăng tốc mạnh khi xe chở đủ người và hành lý. Kích thước lớn hơn Accent khiến việc xoay xở trong một số bãi đỗ chật hẹp cần thêm sự chú ý.

Nhưng xét tổng thể, tôi không mua Xpander Cross vì muốn chở đủ 7 người mỗi ngày. Tôi mua vì cần một chiếc xe có thể thay đổi công năng theo từng chuyến đi: Lúc là phương tiện cho ba thành viên, lúc chở thêm ông bà, lúc lại trở thành chiếc xe vận chuyển hành lý và đồ đạc cho cả gia đình.