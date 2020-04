Lexus RX 350 đời 2009 giá bán ngang ngửa Hyundai SantaFe mới, có nên mua?

Thứ Hai, ngày 20/04/2020 15:00 PM (GMT+7)

Lexus RX 350 đời 2009 được một đại lý xe cũ tại Hà Nội chào bán với giá 1,269 tỷ đồng, đắt hơn Hyundai SantaFe dầu đặc biệt 2020 chỉ 59 triệu.

Lexus RX 350 cũ được khá nhiều đại gia Việt quan tâm

Khác với những thương hiệu xe sang khác tại Việt Nam thường tụt giá không phanh sau nhiều năm sử dụng (các thương hiệu đến từ châu Âu), Lexus lại giữ giá bán cao. Dòng xe được ưa chuộng nhất của hãng tại Việt Nam là Lexus RX 350 cũng không ngoại lệ nếu không muốn nói là xe sang giữ giá nhất nhì Việt Nam.

Một số đại lý xe cũ trên địa bàn Hà Nội đang chào bán mẫu Lexus RX 350 sản xuất năm 2009 ở mức từ 1,269 đến 1,4 tỷ đồng

Theo khảo sát của PV Xe Giao thông, một số đại lý xe cũ trên địa bàn Hà Nội đang chào bán mẫu Lexus RX 350 sản xuất năm 2009 ở mức từ 1,269 đến 1,4 tỷ đồng (tuỳ vào tình trạng xe), xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Mức giá này xấp xỉ mua mới một bản cao nhất của Hyundai SantaFe (bản dầu cao cấp giá 1,210 tỷ đồng) hay Toyota Fortuner (bản 2.8L giá 1,254 tỷ đồng).

Dù đã qua hơn 10 năm sử dụng nhưng RX 350 vẫn sở hữu những trang bị và công nghệ không thua kém những mẫu xe đa dụng tầm giá hơn 1 tỉ đồng hiện nay

Những chiếc xe cùng phân khúc và năm sản xuất với Lexus RX 350 như BMW X3, Audi Q5 chỉ có giá khoảng 800 - 900 triệu đồng trên thị trường xe cũ. Chiếc Lexus RX 350 được đề cập trong bài viết lần này thuộc đời 2009 đang rao giá 1,269 tỉ đồng. Dù đã qua hơn 10 năm sử dụng nhưng chiếc xe vẫn sở hữu những trang bị và công nghệ không thua kém những mẫu xe đa dụng tầm giá hơn 1 tỉ đồng hiện nay.

Khoang nội thất Lexus RX 350 2009

Có nhiều lý do khiến Lexus nói chung và RX 350 nói riêng giữ giá sau nhiều năm sử dụng. Đầu tiên phải kể đến tâm lý sử dụng xe của người Việt: thích một chiếc xe bền bỉ, vận hành êm ái, thiết kế nhã nhặn, sang trọng, rộng rãi, chi phí duy trì bảo dưỡng ở mức vừa phải, không quá cao như xe Đức. Lexus RX 350 đáp ứng đầy đủ các tiêu chí kể trên, chưa kể đến việc sau 10 năm các công nghệ trên xe vẫn thuộc dạng hiện đại, không quá lỗi thời. Yếu tố thứ 2 đến từ việc giá bán chính hãng các dòng xe Lexus tại Việt Nam đang ở mức rất cao. Phiên bản RX 350 đời 2020 đang được đại lý Lexus Thăng Long chào bán với mức giá 4,120 tỷ đồng cho bản 5 chỗ và 4,210 tỷ đồng cho bản 7 chỗ.

Nội thất của RX350 đời 2009 được trang bị nhiều chi tiết ốp gỗ bóng và bọc da cao cấp. Ghế ngồi bọc da Semi-Aniline, ghế lái chỉnh điện có chức năng ghi nhớ 3 vị trí.

Lexus RX 350 đời 2009 được trang bị động cơ xăng 3.5L V6 hút khí tự nhiên, cho công suất tối đa 275 mã lực, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước

Thiết kế bảng đồng hồ điện tử OLED của RX350 đời 2009 còn được tích hợp hệ thống Remote Touch. Cùng với đó là dàn âm thanh giải trí Mark Levinson 15 loa và cửa sau tích hợp điều khiển chỉnh điện.

Lexus RX 350 đời 2009 được trang bị động cơ xăng 3.5L V6 hút khí tự nhiên, cho công suất tối đa 275 mã lực, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước, khả năng tăng tốc của mẫu xe này từ 0 - 100 km/h trong 7,5 giây. Điều băn khoăn nhất về mẫu xe 3.5 V6 hơn 10 năm tuổi này là mức tiêu hao nhiên liệu (trung bình 14 lít/100 km).

Lexus RX350 đời 2009 cũng được trang bị 10 túi khí an toàn, hệ thống an toàn dự báo va đập PCS, kiểm soát hành trình ACC, cân bằng điện tử và rất nhiều trang bị an toàn khác.

