Land Rover Defender đoạt giải xe có thiết kế đẹp nhất năm 2021

Thứ Hai, ngày 26/04/2021 13:30 PM (GMT+7)

Giải thưởng Ô tô thế giới của năm 2021 vinh danh Land Rover Defender chiến thắng tại hạng mục Thiết kế ô tô hơi của năm 2021.

Ngày 20/4, Land Rover Defender được vinh danh là Thiết kế ô tô của năm 2021 tại sự kiện Giải thưởng ô tô thế giới hàng năm. Đây là lần thứ ba Land Rover giành được giải thưởng đáng mơ ước sau các chiến thắng trước đó cho Range Rover Velar (2018) và Range Rover Evoque (2012) và mới nhất là giải thưởng toàn cầu dành cho mẫu xe địa hình 4x4.

Giải thưởng Thiết kế ô tô của năm trên thế giới công nhận chiếc xe mới xuất sắc nhất trong 12 tháng qua và trao thưởng cho những chiếc xe thể hiện được những tiêu chuẩn cao nhất về đổi mới kỹ thuật và thiết kế, đồng thời thúc đẩy các ranh giới đã được xác lập.

Năm nay, tất cả các ứng cử viên cạnh tranh trong bốn hạng mục giải thưởng khác đều đủ điều kiện nhận giải Thiết kế ô tô của năm. Một hội đồng gồm bảy chuyên gia thiết kế ô tô đã xem xét các ứng cử viên để thiết lập danh sách rút gọn các đề xuất cho cuộc bỏ phiếu cuối cùng của hội thẩm, do 93 nhà báo quốc tế bao gồm hội đồng giám khảo bình chọn.

Các chuyên gia thiết kế gồm có Gernot Bracht (Đức - Trường Thiết kế Pforzheim), Ian Callum (Vương quốc Anh - Giám đốc Thiết kế, CALLUM) / Gert Hildebrand (Đức - Chủ tịch Hildebrand-Design) / Patrick le Quément (Pháp - Nhà thiết kế và Chủ tịch Chiến lược Ủy ban - Trường Thiết kế Sustainable) / Tom Matano (Hoa Kỳ - Viện Đại học Nghệ thuật, Nguyên Trưởng phòng Thiết kế - Mazda) / Victor Nacif (Hoa Kỳ - Giám đốc Sáng tạo, Brojure.com và giảng viên Thiết kế, New School of Architecture and Design) và Shiro Nakamura (Nhật Bản - Giám đốc điều hành, Shiro Nakamura Design Associates Inc.).

Thiết kế đặc trưng giúp Defender Mới có thể được nhận diện ngay lập tức, thiết kế phần đầu, phần đuôi xe được tinh chỉnh mang lại góc tiếp cận và góc thoát tuyệt vời. Các nhà thiết kế của Land Rover đã hình dung lại các mẫu Defender quen thuộc, tạo cho chiếc 4x4 một hình dáng thẳng đứng có chủ đích và cửa sổ Alpine trên mui xe, trong khi vẫn giữ lại cửa sau có bản lề bên hông và bánh xe dự phòng gắn bên ngoài khiến chiếc xe trở nên rất dễ nhận biết.

Gia đình Defender hiện bao gồm Defender 90 và Defender 110, cũng như các biến thể thương mại 90 và 110 Hard Top. Kể từ khi ra mắt, Defender đã giành được hơn 50 giải thưởng toàn cầu, bao gồm Xe của năm 2020 của tạp chí Top Gear, Xe SUV của năm 2021 do tạp chí Motor Trend bình chọn và Chiếc SUV tốt nhất do tạp chí Autocar bình chọn.

