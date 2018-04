Kỷ niệm 70 năm SUV: Land Rover vẽ hình SUV Defender trên sườn núi Alps

Hình ảnh chiếc Defender đã in dấu trên sườn núi Alps, tác phẩm này được tạo ra để kỷ niệm 70 năm ngày chiếc Land Rover đầu tiên được ra mắt

Để kỷ niệm 70 năm ngày chiếc SUV Land Rover được ra mắt tại triển lãm Motor Show Amsterdam vào năm 1948. Hãng xe Land Rover đã tạo ra hình ảnh chiếc Defender in dấu trên sườn núi Alps của Pháp với chiều dài 250m do nghệ sĩ tạo hình trên tuyết Simon Beck thực hiện.

Tác phẩm nghệ thuật khi nhìn từ trên cao.

Hãng Land Rover đã mời nghệ sỹ tạo hình trên tuyết - Ông Simon Beck thực hiện tác phẩm nghệ thuật bằng chân, vẽ hình ảnh chiếc Land Rover Defender trên độ cao 2.700m tại La Plagne, dãy núi Alps, Pháp. Ông Simon Beck đã tạo hình trên tuyết đã bước tổng cộng 20.894 bước chân và chiều dài 16,5km (10,2 dặm) trên dãy núi Alps, Pháp để tạo hình chiếc SUV. Ông cho biết: "Làm nghệ thuật trên tuyết đòi hỏi sức bền, sự chính xác và sức khỏe. Hình ảnh Land Rover Defender đơn giản nhưng đầy tính biểu tượng và được nhận diện trên khắp thế giới. Đây có lẽ là tác phẩm nghệ thuật dễ nhận ra nhất mà tôi từng tạo nên".

Nghệ sĩ tạo hình trên tuyết - Ông Simon Beck

Ông Simon Beck bước đi trên tuyết để tạo hình.

Theo Land Rover, tác phẩm nghệ thuật này được tạo ra nhằm tri ân Giám đốc kỹ thuật của Land Rover - Ông Maurice Wilks vì ông đã phác hoạ hình ảnh chiếc SUV Rover trên nền cát tại vịnh Red Wharf, sau đó ông đã đề xuất với ông Spencer - Giám đốc điều hành Rover, bản thiết kế được đặt tên là "Land Rover" và nó là bản thiết kế về chiếc Defender.

Bộ ba SUV Land Rover Defender, Discovery và Range Rover (sau cùng)

Giáo sư tiến sĩ kim CEO của hãng xe Jaguar Land Rover - Ông Ralf Speth cho biết rằng Land Rover là thương hiệu biểu tượng trên toàn thế giới. Để đạt được cột mốc 70 năm thực sự là sự kiện điều và có ý nghĩa rất lớn với hãng, nó đại hiện cho tinh thần ''Above and Beyond'' - tạm dịch là ''Hơn thế nữa''. Từ năm 1948, Land Rover đã sản xuất những chiếc xe 4x4 như: Defender, Discovery, Discovery Sport, Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Velar và Range Rover Evoque, 80% các dòng xe này được xuất khẩu sang hơn 100 quốc gia.