Kia Seltos bổ sung 2 phiên bản mới, tham vọng “áp đảo” trang bị trong phân khúc

Kia đang chuẩn bị tung ra hai biến thể mới GTX (O) và X-Line (O) cho dòng Seltos, tiếp tục theo đuổi chiến lược nâng cấp trang bị nhằm duy trì sức cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ B. Thay vì can thiệp sâu vào nền tảng kỹ thuật, hãng xe Hàn Quốc tập trung gia tăng giá trị sử dụng thông qua công nghệ và tiện nghi.

Hai phiên bản này thực chất được phát triển từ các cấu hình GTX+ và X-Line hiện có, nhưng được bổ sung thêm loạt tính năng đáng chú ý. Điều này phản ánh xu hướng chung của thị trường, nơi người dùng ngày càng ưu tiên những mẫu xe nhiều “đồ chơi” hơn là thay đổi về động cơ hay khung gầm.

Ở ngoại thất, X-Line (O) vẫn giữ phong cách đặc trưng với các chi tiết tối màu, bộ mâm 18 inch sơn đen cùng những điểm nhấn mang hơi hướng off-road nhẹ. Không gian nội thất tiếp tục duy trì tông màu tương phản, kết hợp vật liệu giả da và các chi tiết kim loại, tạo cảm giác cao cấp hơn so với bản tiêu chuẩn.

Trong khi đó, GTX (O) hướng đến nhóm khách hàng trẻ với diện mạo thể thao và năng động. Sự khác biệt giữa hai phiên bản chủ yếu nằm ở ngôn ngữ thiết kế, còn danh sách trang bị gần như tương đồng, cho thấy Kia đang chuẩn hóa trải nghiệm ở nhóm bản cao.

Điểm nhấn lớn nhất nằm ở việc bổ sung các tính năng hỗ trợ lái nâng cao như ga tự động thích ứng, giữ làn và cảnh báo va chạm. Đi kèm là loạt tiện ích như camera 360 độ cải tiến, màn hình kích thước lớn hơn, hệ thống âm thanh cao cấp, ghế lái nhớ vị trí và sạc không dây công suất cao. Cửa sổ trời toàn cảnh cũng xuất hiện, góp phần nâng cao trải nghiệm cho người dùng.

Dù vậy, các yếu tố cốt lõi như khung gầm và hệ truyền động vẫn được giữ nguyên với các lựa chọn động cơ 1.5L hút khí tự nhiên, 1.5L tăng áp và diesel 1.5L. Cách tiếp cận này cho thấy Kia đang tận dụng vòng đời sản phẩm bằng việc “bơm” thêm trang bị, qua đó duy trì sức hút trước những đối thủ ngày càng mạnh về công nghệ trong cùng phân khúc.