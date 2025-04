KIA Seltos 2022 cũ có nên mua không?

Được bán ra tại thị trường Việt Nam năm 2020, bản nâng cấp giữa chu kỳ của KIA Seltos đã được trình làng tại Việt Nam từ tháng 3/2024 với việc loại bỏ động cơ 1.4L và 1.6L và toàn bộ thay bằng 1.5L, đồng thời có một số các cải tiến về mặt thiết kế cùng trang bị an toàn. Kèm theo với sự xuất hiện của phiên bản AT tiêu chuẩn với giá chỉ 599 triệu đồng, Seltos thế hệ mới có được sự đón nhận tích cực từ khách hàng.

Tuy nhiên bên cạnh đó, nhiều khách hàng vẫn đang cân nhắc lựa chọn các dong Seltos cũ đã qua sử dụng và đời 2022 là đời hút khách hơn cả vì thời gian sử dụng mới chỉ hơn 2 năm, đồng thời lại có giá bán khá phải chăng.

Theo khảo sát của chúng tôi tại các trang chuyên mua bán xe cũ thì KIA Seltos 2022 được bán lại khá phổ biến (điều này không lạ vì đây luôn là mẫu xe có doanh số khá tốt trong phân khúc MPV hạng B trên thị trường). Trong đó, giá KIA Seltos Premium 1.6 đời 2022 với số ODO khoảng 20.000 - 60.000 km được rao bán lại với mức giá xung quanh 660 triệu đồng.

Ở năm 2022, Seltos Premium 1.6 AT có giá niêm yết là 729 triệu đồng, và giá lăn bánh tại Hà Nội rơi vào khoảng 838 triệu đồng. Hiện tại thì phiên bản Premium của Seltos 2025 cũng có giá niêm yết tới 741 triệu đồng, do đó việc lựa chọn mua xe cũ sẽ tiết kiệm hơn mua xe mới tới cả 200 triệu đồng. Tương tự các phiên bản khác ở đời 2022 cũng có mức giá rẻ hơn khá nhiều so với việc mua mới ở hiện tại.

Ngoài giá bán rẻ, KIA Seltos 2022 về cơ bản vẫn mang tới khách hàng các trải nghiệm không thua kém so với xe mới đặc biệt là về động cơ. Seltos đời 2022 có 2 phiên bản động cơ gồm động cơ Kappa 1.4 T-GDi (Turbo) cho công suất cực đại 138 mã lực, mô men xoắn cực đại 242 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp. Và động cơ Kappa 1.6 MPI cho công suất cực đại 128 mã lực, mô men xoắn cực đại 157 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Tất cả đều có sức mạnh tốt hơn so với động cơ SmartStream 1.5L hiện sử dụng trên thé hệ Seltos mới.

Các trang bị trên Seltos 2022 cũng vẫn thuộc hàng hiện đại nếu so sánh với các dòng xe khác trong phân khúc. Xe sở hữu hệ thống chiếu sáng LED, mâm hợp kim 17 inch và cũng đã sở hữu hệ thống vô lăng bọc da, cùng màn hình trung tâm 10,25 inch hiện đại. Không gian nội thất rộng rãi cùng với ghế được bọc da cao cấp đem tới sự thoải mái tối ưu cho mọi người ngồi trên xe.

Các trang bị an toàn trên Seltos 2022 cũng không thua kém với phiên bản hiện tại với hệ thống 6 túi khí trên bản Premium và 2 túi khí ở bản Deluxe và Luxury. Xe cũng có đầy đủ các trang bị an toàn tiêu chuẩn với hệ thống ổn định thân xe xe, kiểm soát lực kéo và kiểm soát ổn định điện tử, khởi hành ngang dốc, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, cảm biến đỗ xe trước và sau, camera lùi.​

Nhìn chung việc lựa chọn Seltos 2022 cũ sẽ giúp khách hàng tiết kiệm chi phí trong khi vẫn được trải nghiệm các trang bị ấn tượng và động cơ mạnh mẽ. Đương nhiên sẽ kém hơn so với xe mới nhưng so với mức chi phí bỏ ra và những gì nhận lại được thì là xứng đáng. Dẫu vậy, khách hàng khi lựa chọn mua KIA Seltos cũ vẫn cần kiểm tra kỹ lưỡng để phát hiện những hỏng hóc tiềm ẩn bên trong.