Kia K5 2027 tăng giá nhẹ, cắt bản cao cấp giữa lúc doanh số vẫn tăng mạnh

Động thái này diễn ra trong bối cảnh doanh số K5 tại Mỹ vẫn tăng trưởng, bất chấp phân khúc sedan ngày càng chịu sức ép từ SUV. Tính đến hết tháng 8, Kia đã bán được 52.611 chiếc K5 tại thị trường này, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước.

Bước sang đời 2027, giá khởi điểm của K5 tăng từ 27.490 USD lên 27.690 USD. Trong khi đó, bản EX từng có giá từ 34.990 USD nay bị loại bỏ. K5 GT với giá từ 33.790 USD trở thành phiên bản cao cấp nhất trong dòng xe.

Kia cũng bổ sung gói Convenience Package giá 700 USD cho phiên bản GT-Line. Gói trang bị này bao gồm gương chiếu hậu gập điện, vô-lăng sưởi, ghế trước thông gió, nhớ vị trí ghế lái và ghế phụ chỉnh điện 10 hướng. Tuy nhiên, khách hàng muốn mua gói Convenience phải lựa chọn thêm GT-Line Premium Package trị giá 2.200 USD.

Gói Premium bổ sung một số trang bị cao cấp như hệ thống âm thanh Bose 12 loa, đèn nội thất LED, cửa sổ trời toàn cảnh và bộ mâm 18 inch sơn đen bóng.

Về vận hành, K5 2027 tiếp tục sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh 2.5L hút khí tự nhiên, công suất 186 mã lực và mô-men xoắn 242 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Phiên bản GT-Line có thêm tùy chọn hệ dẫn động 4 bánh (AWD).

Trong khi đó, K5 GT dành cho khách hàng ưu tiên hiệu năng sử dụng động cơ 2.5L tăng áp, công suất 290 mã lực và mô-men xoắn 421 Nm. Động cơ này kết hợp hộp số ly hợp kép 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

So với một số đối thủ tại Mỹ, K5 2027 vẫn có giá khởi điểm tương đối cạnh tranh. Honda Accord 2026 có giá từ 28.400 USD, trong khi Toyota Camry 2027 khởi điểm từ 29.700 USD, chưa bao gồm phí vận chuyển. Tuy nhiên, Hyundai Sonata 2026 và Nissan Altima 2026 vẫn có giá niêm yết thấp hơn K5.

Việc loại bỏ bản EX cho thấy Kia đang tiếp tục tinh gọn danh mục K5 tại Mỹ, thay vào đó tập trung vào các phiên bản chủ lực cùng những gói trang bị tùy chọn mới.