Kia Carnival sắp ra mắt tại Việt Nam có gì đặc biệt?

Một số đại lý đã bắt đầu nhận cọc Kia Carnival 2024, tiết lộ phiên bản động cơ truyền thống ra mắt vào cuối tháng 9 và phiên bản hybrid dự kiến mở bán sau vào tháng 10. Ngoài ra, những khách hàng đặt cọc sớm sẽ nhận được ưu đãi giảm trực tiếp 10-20 triệu đồng vào giá bán.

Theo dự kiến ban đầu mẫu xe này ra mắt từ tháng 8, nhưng do số lượng phiên bản cũ còn khá nhiều nên phải chờ bán nốt hàng tồn kho. Số lượng xe mới sắp tới cũng sẽ chưa có nhiều, mỗi đại lý chỉ có khoảng 10-15 xe giao ngay.

Trước đó, Kia Carnival 2024 đã bị bắt gặp tại Trung tâm Thử nghiệm khí thải Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (NETC) ở Hà Nội. Mặc dù phần đầu và đuôi xe được bịt kín nhưng vẫn có thể nhìn rõ đây là chiếc Carnival mới, bản nâng cấp giữa vòng đời của thế hệ hiện tại.

Qua hình ảnh được chụp lại, có thể thấy được một số khác biệt rõ rệt so với xe đang bán trên thị trường trong nước là thiết kế mâm đã được thay đổi với họa tiết vuông vức hơn. Các dấu hiệu khác là trụ A sơn cùng màu với màu sơn thay vì sơn đen như bản hiện tại, hay trụ C có phần ốp ghi xám. So với xe đang bán, bản mới có kích thước giữ nguyên, thiết kế thay đổi một phần.

Xe được ra mắt toàn cầu vào tháng 10/2023. Tại thị trường Đông Nam Á, mẫu xe này cũng đã xuất hiện tại Triển lãm Ô tô Singapore 2024. Ngoại hình là sự kết hợp của nhiều nét thiết kế khác nhau với các chi tiết gợi nhớ đến một số mẫu xe mà hãng mới ra mắt như EV9 hay Seltos 2023.

Cụm đèn pha nằm dọc mới, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày kiêm đèn báo rẽ lấy cảm hứng thiết kế từ bản đồ sao. Dải đèn DRL mới này không chỉ bao quanh đèn pha mà còn ăn sâu vào bên trong lưới tản nhiệt. Bên dưới là cản trước và đèn sương mù mới. Đèn sương mù đặt ở hai bên hốc gió trung tâm thay vì nằm ở hai góc đầu xe như trước.

Phía đuôi xe là cụm đèn hậu LED mới được thiết kế với hiệu ứng Starmap 3 chiều với dải LED trang trí kéo dài theo bề ngang thân xe và xuống dưới cản sau. Ngoài đèn hậu, thiết kế của cản sau và cửa cốp cũng được thay đổi để nhìn hài hòa hơn. Bên trong ca-bin là màn hình giải trí trung tâm và bảng đồng hồ kỹ thuật số có cùng kích thước 12,3 inch nối liền với nhau, tạo thành cụm màn hình kép. Ngoài ra, xe còn có tính năng hiển thị thông tin trên kính lái (HUD).

Giá xe dự kiến sẽ tăng từ 100 triệu đến 120 triệu đồng mỗi phiên bản. Điều này sẽ đưa mức giá khởi điểm của mẫu xe này quay về 1,5 tỷ đồng giống thời điểm Kia Carnival 2023 vừa ra mắt. Hiện tại, mẫu MPV này bán ở Việt Nam gồm 7 phiên bản, có giá từ 1,189 tỷ đồng.

