Isuzu Mu-X bản nâng cấp ra mắt tại Thái, khách hàng Việt mãi chờ đợi

Thứ Hai, ngày 18/10/2021 08:00 AM (GMT+7)

Isuzu mu-X phiên bản nâng cấp mới, bổ sung thêm các trang bị an toàn và hỗ trợ lái không thua kém các đối thủ.

Isuzu Mu-X thế hệ mới phiên bản nâng cấp 2022 không thay đổi về thiết kế ngoại thất. Xe vẫn duy trì thiết kế mới phong cách sang trọng và sắc sảo hơn thế hệ cũ. Xe sử dụng đèn pha bi-LED mới tích hợp đèn LED ban ngày, trong khi đèn sương mù và đèn hậu LED.

Cụm lưới tản nhiệt được lồng ghép khéo léo vào cụm đèn pha và cản trước. Mẫu SUV đi kèm với “dàn chân” lắp bộ mâm 20 inch thiết kế mới với thông số lốp (265/50 R20).

Phiên bản hàng đầu Mu-X bản nâng cấp sở hữu màn hình cảm ứng thông tin giải trí 9 inch kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Màn hình hiển thị thông tin lái xe MID màu 4.2 inch. Nâng cấp vô lăng 3 chấu thiết kế hiện đại hơn, đồng thời tích hợp thêm lẫy chuyển số. Nâng cấp phanh tay điện tử + AH, núm xoay chuyển cầu.

Isuzu cung cấp 2 màu nội thất gồm Nâu và Đen, ghế lái và ghế hàng khách chỉnh điện lần lượt 8 và 4 hướng. Các thiết bị điện tử được nâng cấp trên Mu-X 2021 mới tương tự như D-Max 2021 bao gồm:​

Isuzu Mu-X tiếp tục sử dụng động cơ dầu 4 xy lanh, dung tích 1.9L tăng áp và dung tích 3.0L tăng áp. Cụ thể, ở bản động cơ dầu dầu, dung tích 1.9L tăng áp, cho công suất tối đa 150 mã lực tại 3.600 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 350 Nm ở tốc độ 1.800 - 2.600 vòng/phút. Sử dụng hộp số tự động 6 cấp, dẫn động một (2WD) và hai cầu (4WD).​

Còn ở phiên bản động cơ dầu, dung tích 3.0L tăng áp, cho công suất tối đa 190 mã lực tại 3.600 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 450 Nm tại 1.600 - 2.600 vòng/phút. Sử dụng hộp số tự động 6 cấp, dẫn động một (2WD) và hai cầu (4WD).​

Về tính năng an toàn được trang bị trên xe như: Tự động khoá khi ra khỏi xe​ / Khởi động động cơ từ xa​ / Đèn welcome chào mừng​ / Điều khiển bằng giọng nói​ / Điều hoà tự động 2 vùng (có cửa gió phía sau), lọc bụi PM 2.5​ / Đèn và cần gạt nước mưa tự động​. Ghế trước có tựa đầu an toàn có thể tự bật ra để giới hạn khoảng di chuyển của đầu tài xế khi xe bị đâm bất ngờ từ phía sau, đệm ghế (polyurethane MDI) giúp giảm mệt mỏi trên hành trình Cổng sạc 2.4A và DC 220V...​

Ở phiên bản cao cấp (ULTIMATE) Isuzu Mu-X thế hệ mới được bổ sung thêm hệ thống phanh tự động khẩn cấp (Auto Emergency Braking - AEB) hỗ trợ phanh khi rẽ phải (braking system when turning right).

Tại Việt Nam, Isuzu Mu-X là dòng xe SUV 7 chỗ được người dùng đánh giá cao về độ bền bỉ, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng thay thế phụ tùng thấp. Chính vì thế, Mu-X rất được lòng đối tượng khách mua xe kinh doanh chạy dịch vụ. Dẫu vậy, dòng xe Isuzu Mu-X bán khá chậm và kén khách.​

Hiện tại, Isuzu Việt Nam vẫn chưa có kế hoạch đưa mẫu Isuzu Mu-X thế hệ mới này về thị trường Việt. Nhờ mang thiết kế mới và nội thất ấn tượng, Mu-X thế hệ mới rất đáng chờ đợi được giới thiệu tại thị trường Việt, để tăng thêm sự lựa chọn cho khách mua xe SUV 7 chỗ cỡ trung.

Khả năng cao, Isuzu Mu-X thế hệ mới phiên bản bán ra tại thị trường Việt sẽ có duy nhất 1 lựa chọn động cơ dầu 1.9L tương tự như dòng bán tải D-Max thế hệ mới. Hơn nữa, các trang bị nhiều thậm chí còn bị cắt, tương tự như bán tải D-Max thế hệ mới đã gây thất vọng với nhiều khách hàng Việt.

Nguồn: http://danviet.vn/isuzu-mu-x-ban-nang-cap-ra-mat-tai-thai-khach-hang-viet-mai-cho-doi-5020211810...Nguồn: http://danviet.vn/isuzu-mu-x-ban-nang-cap-ra-mat-tai-thai-khach-hang-viet-mai-cho-doi-50202118107594787.htm