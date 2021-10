VinFast bàn giao hơn 2.565 xe Fadil đến tay khách hàng trong tháng 9/2021

Thứ Bảy, ngày 16/10/2021 12:00 PM (GMT+7)

Trong tháng 9 VinFast Fadil bàn giao hơn 2.500 xe đến tay khách hàng trên cả nước và tăng hơn tháng trước 500 xe.

Sau khoảng thời gian giãn cách xã hội tại nhiều địa phương, VinFast đã tăng trưởng mạnh mẽ trở lại với 3.497 xe được bán ra trong tháng 9/2021, tăng 51,4% so với tháng 8. Cụ thể, đã có 2.565 chiếc Fadil, 486 chiếc Lux A2.0 và 446 chiếc Lux SA2.0 đã được VinFast bàn giao đến tay khách hàng.

Lũy kế đến hết tháng 9/2021, VinFast đã bán được tổng cộng 25.527 xe, bao gồm 17.668 chiếc Fadil, 4.771 chiếc Lux A2.0 và 3.088 chiếc Lux SA2.0. Kết quả trên hứa hẹn sẽ khiến cho các mẫu xe VinFast một lần nữa "bùng nổ" và đạt nhiều thứ hạng cao trên bảng xếp hạng tháng 9.

Nếu so cùng phân khúc A thì Fadil từ lâu đã "vô đối". Thậm chí, Hyundai Grand i10 tuy vừa ra mắt từ đầu tháng 8 nhưng do giãn cách xã hội nên doanh số cũng không được cao như mong đợi (655 xe), thua khá xa so với Fadil. Trong khi đó, so với các dòng như Toyota Vios hay Accent thì Fadil vẫn vượt trội hơn nhiều

Trước đó, vào tháng 7/2021, VinFast Fadil đã ghi nhận doanh số kỷ lục kể từ khi ra mắt đến nay. Mẫu xe này đã bán được 2.928 xe, không chỉ dẫn đầu phân khúc xe hạng A mà còn dẫn đầu toàn thị trường xe Việt. Doanh số tháng 8/2021 tiếp theo đó tuy không còn đạt "kỷ lục" nhưng vẫn trên 2.000 xe, dẫn đầu toàn thị trường.

Với việc kinh doanh ổn định trên, nhiều khả năng Fadil sẽ là mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt trong cả năm 2021 này. Nhất là khi số lũy kế của Fadil đã đạt 17.668 xe, còn mẫu xe đứng nhì là Hyundai Accent chỉ mới đạt lũy kế 13.036 xe. Toyota Vios (chưa cộng doanh số tháng 9) chỉ đạt lũy kế 11.954 xe.

Hiện tại, ngoài ba mẫu ô tô phổ thông thuộc hai dòng Lux và Fadil, VinFast còn bán ra thị trường mẫu SUV Full-size phiên bản giới hạn President và mẫu ô tô điện VF e34, trong đó VF e34 đã nhận được hơn 25.000 đơn đặt hàng chỉ sau 3 tháng mở bán.

