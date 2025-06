Hyundai Santa Fe sao vẫn hút khách dù có thiết kế “mông phẳng lì”?

Hyundai SantaFe xuất hiện tại thị trường Việt Nam gây ra những tranh luận trái chiều về thiết kế đuôi xe. Phần đuôi xe lớn, phẳng khiến không ít ý kiến cho rằng với “mông phẳng lì” như vậy, rõ ràng SantaFe không mang lại diện mạo thẩm mỹ cao.

Thế nhưng cũng có ý kiến khác, khi nhìn ra lợi thế “mông phẳng” của SantaFe đã tạo cho không gian hàng ghế sau rộng rãi. Hơn nữa với thân xe hình hộp (boxy), đuôi xe phẳng của Satanfe lại tỏ ra rất hợp gu.

Nhìn rộng và sâu hơn thì Hyundai Santafe còn nhiều ưu điểm khác, tạo nên sức hút cho dòng xe SUV này tại thị trường Việt Nam. Hyundai Santa Fe 2025 là một màn “lột xác” ấn tượng với thiết kế vuông vức, bệ vệ và đậm chất SUV, mang hơi hướng của dòng xe sang Land Rover Defender. Ngay từ phần đầu xe, mẫu SUV này tạo sự khác biệt với lưới tản nhiệt hình chữ nhật sơn đen kéo dài liền mạch cụm đèn LED chữ H cá tính, đèn pha LED lớn và ốp nhựa thể thao tăng vẻ khỏe khoắn.

Phần thân xe nổi bật với các chi tiết dập nổi, ốp lốp đen mạnh mẽ, trong khi đuôi xe ngắn gọn góp phần tạo nên dáng vẻ vững chãi, sang trọng. Không gian nội thất cũng được nâng cấp toàn diện, hiện đại với màn hình cong nổi 12,3 inch kết hợp đồng hồ kỹ thuật số, vô lăng 3 chấu mới, lẫy chuyển số thể thao và nhiều chi tiết tinh tế.

Santa Fe 2025 còn được trang bị loạt tiện nghi cao cấp như sạc không dây kép, đèn viền đa màu, camera hành trình, khóa kỹ thuật số, cập nhật phần mềm qua WiFi, hệ thống âm thanh Bose, và hộc khử trùng UV-C độc đáo. Ghế lái Ergo Motion tích hợp công nghệ không trọng lực, bệ đỡ chân và màn hình điều chỉnh điều hòa 6,6 inch giúp tăng tối đa sự thoải mái.

Khoang hành khách rộng rãi với hàng ghế thứ 2 kiểu thương gia, có cửa gió và cổng sạc riêng; hàng ghế thứ 3 tuy chỉ phù hợp cho trẻ em nhưng được cải tiến với tựa lưng ngả sâu hơn. Dung tích khoang hành lý đạt tới 725L – lớn nhất phân khúc, có thể mở rộng khi gập ghế.

Về an toàn, xe tích hợp đầy đủ các công nghệ tiên tiến: ABS, EBD, ESC, HDC, HAC, cảnh báo điểm mù (BSD), cảnh báo phương tiện cắt ngang (RCCA), cảnh báo bỏ quên hành khách (ROA), khóa an toàn thông minh (SAE)... Tất cả tạo nên một mẫu SUV gia đình mạnh mẽ, tiện nghi và rất đáng cân nhắc trong năm 2025.

Với những ưu thế của mình, bất chấp “mông phẳng lì”, doanh số Hyundai Santa Fe vẫn đang khá tốt. Mẫu xe này đã khẳng định vị thế vững chắc của mình trong phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam, xứng danh là “ông hoàng” được đông đảo người dùng tin chọn.

Ở phiên bản All New Santa Fe 2025, mẫu xe không chỉ duy trì phong độ mà còn nâng tầm đẳng cấp với loạt công nghệ hiện đại ấn tượng. Đặc biệt, gói an toàn SmartSense tiếp tục là điểm sáng vượt trội, giúp Santa Fe 2025 giữ vững khoảng cách với các đối thủ nhờ loạt tính năng hỗ trợ lái xe tiên tiến, đem lại sự an tâm và trải nghiệm lái xe đẳng cấp cho người dùng.