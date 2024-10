Hyundai SantaFe đẹp và “nồi đồng cối đá”: Xe cũ vẫn quý, xe mới càng mê

Kể từ khi ra mắt vào năm 2000, Hyundai SantaFe đã trở thành một trong những mẫu SUV thành công nhất của hãng xe Hàn Quốc, mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế đẹp mắt, tính năng hiện đại và độ bền vượt trội. Tại thị trường Việt Nam, Hyundai SantaFe nhanh chóng chiếm được cảm tình của người tiêu dùng không chỉ bởi giá cả phải chăng mà còn nhờ vào độ bền đáng tin cậy qua thời gian.

SantaFe cũ hay mới đều được đánh giá cao về độ bền và tính thẩm mĩ cao

Độ bền vượt trội của SantaFe

Nhiều người dùng đã ghi nhận rằng Hyundai Santa Fe, dù đã qua nhiều năm sử dụng, vẫn giữ được độ bền và khả năng vận hành ổn định. Động cơ CRDi nổi tiếng về độ bền của Hyundai đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cho các mẫu xe SantaFe từ đời 2008 đến nay luôn vận hành trơn tru mà không gặp quá nhiều vấn đề lớn. Động cơ này cũng được thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất nhiên liệu, giúp SantaFe có thể cạnh tranh tốt với các đối thủ như Toyota Fortuner hay Mitsubishi Pajero Sport.

Động cơ SantaFe có thể cạnh tranh 2 đối thủ:

Tiêu chí Hyundai SantaFe Toyota Fortuner Mitsubishi Pajero Sport Công nghệ động cơ CRDi (Common Rail Direct Injection) D-4D Diesel (Direct Injection) MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control) Dung tích động cơ 2.2L 2.4L hoặc 2.8L 2.4L Công suất tối đa ~198 mã lực 147 mã lực (2.4L), 201 mã lực (2.8L) 181 mã lực Mô-men xoắn cực đại ~440 Nm 400 Nm (2.4L), 500 Nm (2.8L) 430 Nm Tiết kiệm nhiên liệu Tốt cho đường đô thị và trường Tốt, nhưng ưu tiên bền bỉ hơn Tốt, đặc biệt khi chạy off-road nhẹ Khả năng chịu tải Tốt, nhưng ưu tiên chạy đường trường, đô thị Rất bền bỉ, phù hợp địa hình phức tạp Bền bỉ trong điều kiện off-road nhẹ Độ bền bỉ động cơ Khá cao, cần bảo trì đúng quy chuẩn Rất cao, nổi tiếng với độ bền Cao, có phần kém hơn Fortuner nhưng đáng tin cậy Khả năng vận hành đường trường Ổn định, mượt mà Tốt, đặc biệt đường địa hình Tốt, phù hợp cho off-road nhẹ Khả năng tăng tốc Nhanh và mượt Tốt nhưng không ưu tiên tăng tốc mạnh Khá nhanh, phù hợp đường địa hình Yêu cầu bảo dưỡng Định kỳ với phụ tùng chính hãng Bảo dưỡng dễ dàng, không phức tạp Định kỳ, yêu cầu bảo trì thường xuyên cho off-road

Đánh giá của chuyên gia, một kỹ thuật viên bảo dưỡng xe cho biết: "Động cơ CRDi của Santa Fe gần như miễn nhiễm với những vấn đề phổ biến như động cơ nhiệt hoặc tiêu hao dầu quá mức. Điều này khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai cần một chiếc SUV bền bỉ qua thời gian".

Nội thất và ngoại thất: SantaFe cũ vẫn giữ giá trị

SantaFe qua các đời luôn duy trì phong cách thiết kế hiện đại và không lỗi thời. Nội thất của xe, ngay cả ở các phiên bản đời cũ, vẫn toát lên vẻ sang trọng và chất lượng với vật liệu cao cấp. Các phiên bản từ thế hệ thứ ba (2013-2018) vẫn sở hữu ghế da cao cấp, hệ thống điều hòa tự động, và hệ thống giải trí với màn hình cảm ứng lớn. Đây là những tiện ích mà nhiều người dùng đánh giá cao khi so sánh với các đối thủ cùng thời kỳ.

“Tôi đang sử dụng SantaFe đời 2016 và phải nói rằng, nội thất của nó thật sự đáng ngạc nhiên. Dù đã qua hơn 5 năm, mọi thứ từ ghế da đến hệ thống điều hòa vẫn hoạt động tốt như lúc mới mua. Cảm giác lái cũng rất thoải mái, đặc biệt là trên các chuyến đi dài”, một chủ xe tại TP.HCM chia sẻ.

Ngoại thất của SantaFe, với kiểu dáng mạnh mẽ, các chi tiết như lưới tản nhiệt lớn và đèn pha sắc sảo vẫn giữ được sự hiện đại và không bị lỗi thời theo thời gian. Điều này giúp các phiên bản cũ của SantaFe luôn có sức hút trên thị trường xe đã qua sử dụng.

Công nghệ an toàn vượt trội qua từng thế hệ

Từ thế hệ thứ ba trở đi, Hyundai SantaFe bắt đầu trang bị các tính năng an toàn tiên tiến như kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control), cảnh báo điểm mù (Blind-Spot Collision Warning) và hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (Lane Keep Assist). Những tính năng này không chỉ đảm bảo an toàn mà còn mang lại cảm giác yên tâm cho người lái, đặc biệt trong điều kiện giao thông đông đúc hoặc trên các chuyến hành trình dài.

So với các đối thủ như Honda CR-V hay Mazda CX-8, SantaFe nổi bật nhờ công nghệ tiên tiến. Mặc dù giá bán của nó không thuộc hạng rẻ nhất trong phân khúc, nhưng với những gì xe mang lại về mặt công nghệ và an toàn, SantaFe vẫn là một lựa chọn hấp dẫn.

Tiêu chí Hyundai SantaFe Honda CR-V Mazda CX-8 Công nghệ nổi bật Hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh, cảm biến 360 độ, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ đỗ xe tự động Hỗ trợ lái xe an toàn Honda Sensing, màn hình giải trí 7 inch, kiểm soát hành trình thích ứng Hệ thống an toàn i-ACTIVSENSE, màn hình cảm ứng 8 inch, điều hòa 3 vùng Hệ thống an toàn Hệ thống cảnh báo va chạm, hỗ trợ giữ làn, 6 túi khí 6 túi khí, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù 6 túi khí, cảnh báo va chạm, hỗ trợ giữ làn Động cơ Tùy chọn động cơ xăng và diesel 2.2L, 4WD Động cơ xăng 1.5L tăng áp, 4WD Động cơ xăng và diesel 2.5L, 4WD Giá bán (tham khảo) Cao hơn so với phân khúc Phải chăng hơn Trung bình trong phân khúc Ưu điểm chính Công nghệ và tính năng an toàn vượt trội Vận hành mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu Thiết kế sang trọng, không gian rộng rãi Nhược điểm Giá bán cao hơn Công nghệ chưa đa dạng Giá bán không thấp, hệ thống giải trí giới hạn

Phiên bản SantaFe 2024: Tiến hóa toàn diện

Hyundai SantaFe 2024 mang đến một luồng gió mới với thiết kế sắc nét, thể thao hơn. Lưới tản nhiệt lớn kết hợp với đèn pha LED tạo nên diện mạo ấn tượng và đậm chất hiện đại. So với các phiên bản trước, SantaFe 2024 không chỉ đẹp hơn mà còn được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến hơn.

SantaFe 2024 thiết kế đột phá

Công nghệ vượt trội: SantaFe 2024 tiếp tục thừa hưởng và cải tiến nhiều tính năng từ các thế hệ trước. Hệ thống Hyundai SmartSense với nhiều tính năng an toàn như hỗ trợ lái xe thông minh (Autonomous Emergency Braking) và cảnh báo va chạm phía trước (Forward Collision Warning) giúp SantaFe trở thành một trong những mẫu SUV an toàn nhất trên thị trường.

Một kỹ sư ô tô nhận xét: "SantaFe 2024 không chỉ được nâng cấp về mặt thẩm mỹ mà còn có khả năng vận hành tốt hơn nhờ hệ thống treo cải tiến và khả năng cách âm tối ưu. Đây là mẫu xe lý tưởng cho cả gia đình khi mang lại cảm giác lái êm ái và thoải mái".

SantaFe cũ sự lựa chọn đáng giá

Những mẫu SantaFe đã qua sử dụng, đặc biệt từ các đời 2016-2018, vẫn là lựa chọn đáng tin cậy với mức giá phải chăng hơn nhưng không phải đánh đổi về chất lượng. Với giá dao động từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng, các mẫu xe này vẫn giữ được độ bền, động cơ ổn định, và nội thất tiện nghi.

Chia sẻ từ một chủ xe: “Tôi đã mua một chiếc SantaFe đời 2017 với giá hơn 900 triệu và phải nói rằng đây là một trong những quyết định sáng suốt nhất. Xe vẫn chạy tốt, ít hao dầu và cảm giác lái rất đầm. Nếu bạn không muốn chi nhiều cho xe mới mà vẫn cần một chiếc SUV tốt, Santa Fe cũ là lựa chọn không thể bỏ qua".

So sánh giá và doanh số bán SantaFe tại Việt Nam (2020 – 2024)

Dưới đây là bảng so sánh giá và doanh số bán hàng của Hyundai SantaFe tại thị trường Việt Nam trong giai đoạn từ 2020 đến 2024. Bảng này cung cấp cái nhìn tổng quan về mức giá và hiệu suất bán hàng của mẫu SUV này so với các đối thủ trong phân khúc.

Giá SantaFe mới giữ ổn định trong khoảng từ 1,1 tỷ đến 1,3 tỷ đồng qua các năm, cho thấy sự cạnh tranh trong phân khúc SUV. Mức giá xe cũ dao động từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng, rất hợp lý cho những ai muốn sở hữu một chiếc SUV bền bỉ và đáng tin cậy mà không phải chi quá nhiều.

Năm Giá bán (VND) Doanh số (chiếc) Ghi chú 2020 1.030 - 1.350 triệu 21,066 Mẫu Santa Fe thế hệ mới ra mắt 2021 1.050 - 1.360 triệu 15,045 Giảm doanh số do ảnh hưởng của dịch bệnh 2022 1.100 - 1.420 triệu 18,117 Doanh số phục hồi, sự cạnh tranh tăng 2023 1.120 - 1.450 triệu 24,031 Tăng trưởng mạnh, được ưa chuộng 2024 1.150 - 1.480 triệu 12,500 (dự đoán) Dự báo cả năm khoảng 15,000 chiếc

Giá bán của Hyundai SantaFe có sự biến động qua từng năm, thường tăng theo xu hướng chung của thị trường ô tô. Doanh số bán xe SantaFe cũng phản ánh xu hướng thị trường, với mức giảm nhẹ vào năm 2021 nhưng phục hồi mạnh mẽ vào năm 2023. Dự báo cho năm 2024 cho thấy SantaFe vẫn giữ vững vị trí trong phân khúc SUV, nhờ vào các tính năng hiện đại và sự tin cậy của thương hiệu.

Hyundai SantaFe: Xe cũ vẫn quý, xe mới càng mê

Dù là những mẫu SantaFe đời cũ hay các phiên bản mới nhất như phiên bản 2024, dòng xe này vẫn duy trì vị thế vững chắc trong lòng người tiêu dùng. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế, độ bền và tính năng, mẫu xe Hàn Quốc không chỉ là một chiếc xe SUV mạnh mẽ mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy trong mọi chuyến đi.

Những ai đang tìm kiếm một chiếc SUV với giá cả hợp lý, công nghệ hiện đại và khả năng vận hành bền bỉ, Hyundai SantaFe dù cũ hay mới đều là lựa chọn xứng đáng. SantaFe không chỉ đẹp mà còn bền bỉ, biến nó thành một trong những mẫu xe SUV đáng sở hữu nhất hiện nay.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]