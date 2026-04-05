Hyundai ra mắt Boulder Concept, SUV off-road mở đường cho bán tải khung gầm rời

Hyundai gây chú ý tại Triển lãm Ô tô New York 2026 khi trình làng Boulder Concept – mẫu SUV địa hình mang thiết kế vuông vức, được xem như lời “tuyên chiến” với các tên tuổi off-road thuần chất như Ford Bronco.

Boulder được phát triển trên nền tảng khung gầm rời (body-on-frame) hoàn toàn mới – cấu trúc lần đầu tiên xuất hiện trên một mẫu xe của Hyundai. Đây cũng chính là cơ sở cho một dòng bán tải cỡ trung “đúng nghĩa” mà hãng dự kiến ra mắt vào khoảng năm 2030, đồng thời có thể khai sinh thêm các biến thể SUV off-road trong tương lai.

Thiết kế của Boulder Concept mang phong cách hình hộp đặc trưng với ngôn ngữ “Art of Steel”, tối ưu cho khả năng vận hành địa hình. Xe sở hữu lốp off-road cỡ lớn 37 inch, vòm bánh mở rộng, khoảng sáng gầm cao cùng các chi tiết như cửa sổ safari, cửa sau bản lề kép và lốp dự phòng gắn phía sau. Những yếu tố này không chỉ tạo vẻ ngoài hầm hố mà còn cải thiện đáng kể các góc tiếp cận, góc thoát và khả năng vượt địa hình phức tạp.

Khoang nội thất đi theo hướng tân cổ điển kết hợp công nghệ. Thay vì cụm đồng hồ truyền thống, thông tin vận hành được hiển thị dạng HUD trải dài dưới kính chắn gió. Khu vực táp-lô sử dụng thiết kế bo tròn với bốn màn hình vuông nhỏ đi kèm các nút bấm vật lý, mang lại cảm giác vừa hiện đại vừa thực dụng. Hyundai cũng áp dụng triết lý “Curve of Upholstery” với các bề mặt mềm, uốn cong, kết hợp ánh sáng nội thất tông ấm nhằm tăng sự thoải mái.

Hiện Hyundai chưa công bố thông số kỹ thuật cụ thể, nhưng nền tảng này được cho là có thể hỗ trợ đa dạng hệ truyền động, từ động cơ đốt trong, hybrid cho đến thuần điện. Một số dự đoán cho rằng phiên bản thương mại trong tương lai có thể sử dụng cấu hình tương tự Ioniq 5 với hệ dẫn động hai mô-tơ.

Dù chưa có kế hoạch sản xuất ngay lập tức, Boulder Concept cho thấy Hyundai đã tiến gần hơn tới mục tiêu phát triển một dòng xe khung gầm rời thực thụ, sẵn sàng cạnh tranh với các đối thủ mạnh trong phân khúc bán tải và SUV địa hình trong thập kỷ tới.