Hyundai Creta tầm giá 640 triệu đồng: Lựa chọn tối ưu cho gia đình nhỏ

Hyundai Creta được đưa về Việt Nam như góp thêm một lựa chọn hấp dẫn và mới mẻ vào phân khúc B-SUV 5 chỗ gầm cao, vốn đang rất ăn khách và trên đà tăng trưởng. Trong lần trở lại này, mẫu xe Hàn Quốc dễ dàng thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng khi sở hữu hàm lượng công nghệ cao, trang bị nhiều tính năng ưu việt hứa hẹn sẽ cạnh tranh quyết liệt với đối thủ.

Hiện tại, Hyundai Creta được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, thay thế cho “đàn anh” Kona vì tầm giá khá tương đồng. Tuy nhiên trong năm tới, mẫu xe dự kiến sẽ chuyển qua lắp ráp trong nước, nhằm cạnh tranh tốt hơn nữa với KIA Seltos, Honda HR-V, MG ZS, Mazda CX-3 hay Peugeot 2008. Mẫu B-SUV hiện được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản, cùng mức giá niêm yết lần lượt như sau:

Hyundai Creta không phải là cái tên hoàn toàn xa lạ bởi nó đã từng xuất hiện tại thị trường Việt Nam vào năm 2015 với 2 phiên bản: máy xăng 1.6L và máy dầu 1.6L. Tuy nhiên, việc được định vị nằm giữa 2 dòng xe i20 Active và Tucson khiến cho Hyundai Creta tại thời điểm đó trở nên “lưng chừng”, khách hàng khó lòng lựa chọn. Chính vì thế, Hyundai Thành Công quyết định dừng nhập khẩu Hyundai Creta và i20 Active từ năm 2018, đồng thời mở đường cho sự ra mắt của Hyundai Kona.

Thiết kế nội thất và ngoại thất có gì đặc biệt?

Hyundai Creta 2023 sở hữu kích thước “nhỉnh” hơn đôi chút so với Konda. Cụ thể, thông số dài x rộng x cao lần lượt là 4.315 x 1.790 x 1.660 mm. Xe có chiều dài tăng thêm 150mm, cao hơn 95mm nhưng kích thước chiều rộng giảm đi 10mm. Nhìn chung, kích thước của mẫu xe thế hệ thứ mới này cũng đã vượt trội hơn so với thế hệ tiền nhiệm.

Chiều dài cơ sở của Creta 2023 đạt mức 2.610mm, nhỉnh hơn Kona 10mm và hơn thế hệ cũ 20mm. Bên cạnh đó, khoảng sáng gầm cũng đạt 200mm, lớn hơn khá nhiều so với thông số 170mm (Kona) và 190mm (Creta đời đầu).

Thông số này mang đến cho Hyundai Creta dáng vẻ gọn gàng, dễ dàng di chuyển trong phố nhưng vẫn đảm bảo không gian bên trong rộng rãi. Gầm cao cũng tạo điều kiện thuận tiện hơn cho xe khi chạy đường ngập nước, đường xấu, giúp thích ứng tốt với những điều kiện đường xá không thuận lợi tại Việt Nam… Về ngoại thất, bước sang thế hệ mới xe sở hữu ngoại hình hiện đại, kế thừa nhiều điểm nhận diện từ mẫu xe đình đám Hyundai Tucson thế hệ mới. Cùng với đó là phong cách tổng thể vuông vức, mạnh mẽ đậm chất SUV.

Nổi bật nhất khu vực này chính là cụm lưới tản nhiệt Parametric Jewel Pattern Grille đậm chất tương lai, kết hợp cùng đèn định vị LED dạng ẩn vừa đẹp mắt, vừa cho cảm giác rất công nghệ. Nắp ca-pô của Creta có thiết kế đơn giản hơn nhiều. Số lượng đường gân dập nổi đã được tinh giản chỉ với 2 đường viền, vuốt dọc từ chân kính lái xuống lưới tản nhiệt phía trước.

Ngoài ra, phía trước đầu xe Hyundai Creta 2023 có thiết kế khá vuông vức, góp phần mang đến sự liền lạc và hài hòa giữa đường nối nắp capo và lưới tản nhiệt hơn. Xe trang bị tiêu chuẩn đèn dạng Bi-Halogen, các phiên bản cao hơn sử dụng công nghệ LED rực rỡ. Bên cạnh đó, tất cả phiên bản đều được trang bị tính năng đèn pha tự động bật/tắt.

Cản trước và hốc hút gió hình thang kéo dài sang 2 bên cũng là một trong những điểm nhấn thú vị ở khu vực đầu xe Hyundai Creta. Hốc hút gió được sơn viền màu bạc, tạo cảm giác cứng cáp đặc trưng của một mẫu xe SUV. Điểm đáng tiếc là phần đèn báo rẽ trên Hyundai Creta 2023 vẫn được đặt thấp bên dưới, khá bất tiện với điều kiện giao thông tại Việt Nam.

Mẫu SUV tiếp tục ghi điểm khi thừa hưởng nhiều đặc điểm thiết kế từ “người anh em” Kona. Chạy dọc thân xe vẫn là những đường dập nổi gân guốc, nhưng được uốn lượn tại các vòm bánh, tạo điểm nhấn cơ bắp và thể thao hơn. Ngoài ra, ở mỗi hốc bánh đều có các ốp quây nhựa bảo vệ, giúp giảm thiểu sự trầy xước khi xe di chuyển trên các địa hình xấu.

Phần sau xe được tạo cái nhìn khá lạ lẫm, không hề giống bất kỳ dòng xe nào trong nhóm sản phẩm gầm cao của nhà Hyundai. Các chi tiết được đánh giá khá rời rạc, không kết nối với nhau theo một trật tự nhất định. Đây có thể là nét riêng mà các nhà thiết kế có dụng ý dành cho Hyundai Creta 2023.

Ghi dấu ấn khác lạ nhất chính là cụm đèn hậu LED được lắp ghép từ những mảnh đa giác tách rời tạo thành hình chữ J, thay vì nhóm thành cụm như kiểu truyền thống. Đèn báo rẽ và đèn phanh cũng sử dụng công nghệ LED, góp phần tăng cường khả năng chiếu sáng tốt hơn vào ban đêm. Trong khi đó, đèn định vị và đèn báo lùi được bố trí bên dưới cản sau khá hợp lý, cụm ống xả cũng được giấu bên dưới cản một cách tinh tế.

Bên trong khoang nội thất, nhờ chiều dài cơ sở đạt mức 2.610mm giúp mẫu xe sở hữu không gian rộng rãi hơn. Chưa kể chiều cao tổng thể được tăng thêm 15mm, giúp khoảng trống trần xe khá thoáng và thoải mái với cả những hành khách có chiều cao trên 1m7.

Bảng taplo trên xe có thiết kế đối xứng tương tự “đàn anh” Tucson. Cụm màn giải trí nay đã được đặt chìm và nằm nghiêng. Sự thay đổi này giúp Creta 2023 bắt kịp xu hướng mới khi các hãng xe dần loại bỏ kiểu màn hình Fly-Monitor từng khá phổ biến trước đây.

Xe cũng được kế thừa chiếc vô lăng 4 chấu cực mê từ Tucson, nhưng có một chút cách tân để tạo sự khác biệt. Vô lăng bọc da, tích hợp đầy đủ các phím điều khiển chức năng và có thể điều chỉnh 4 hướng để tạo nên tư thế lái thoải mái nhất.

Mẫu B-SUV này cũng trang bị nút điều khiển hành trình Cruise Control, ngoại trừ bản Tiêu chuẩn. Riêng phiên bản Cao cấp được bổ sung thêm tính năng giới hạn tốc độ MLSA, hỗ trợ di chuyển an toàn hơn khi đi qua khu vực đông dân cư.

Cụm đồng hồ lái vẫn sử dụng dạng cơ với 2 đồng hồ lớn, cung cấp đầy đủ thông số tốc độ và vòng tua động cơ, kết hợp cùng màn hình đa thông tin LCD có kích thước 3.5 inch đặt chính giữa. Riêng phiên bản Cao cấp được trang bị đồng hồ lái kỹ thuật số với màn hình 10.25 inch hiện đại. Hyundai Creta 2023 vẫn sử dụng cần số truyền thống, được bọc da kết hợp với viền mạ chrome cao cấp. Đặc biệt, cần số này có chế độ số +/- giả lập, khá tiện dụng để tăng/giảm số khi vượt xe hoặc đi đường đèo dốc.

Các hộc để đồ trên Hyundai Creta 2023 cũng được thiết kế khá đầy đủ. Khu vực giữa 2 ghế trước bố trí hộc để đồ trung tâm và 2 khay để ly, trong khi hốc chứa đồ trên cửa trước có kích thước khá lớn. Ở hàng ghế thứ sau cũng trang bị hộc để đồ trên cửa và 1 khay nhỏ bên dưới cửa gió điều hòa sau.

Xe sở hữu màn hình giải trí cảm ứng 10.25 inch, tích hợp hệ thống định vị dẫn đường trên tất cả phiên bản. Đi kèm với đó là các chuẩn kết nối đang rất phổ biến hiện nay như Apple CarPlay, Android Auto, USB, AUX, Bluetooth.

Hệ thống âm thanh của Creta 2023 được phân cấp theo từng phiên bản. Cụ thể, bản Tiêu chuẩn sở hữu dàn 6 loa thường, trong khi các phiên bản Đặc biệt và Cao cấp được trang bị amly rời chất lượng cao, đi cùng hệ thống 8 loa Bose, mang đến các trải nghiệm giải trí hàng đầu phân khúc.

Các hàng ghế đều được trang bị đèn trần đầy đủ, trong khi đèn nền sử dụng các nút điều khiển tông màu trắng thân thiện vào ban đêm. Đặc biệt, khay đựng cốc giữa hàng ghế trước còn có đèn nền dưới đáy, giúp hành khách dễ dàng định vị khi sử dụng trong đêm hoặc khu vực thiếu ánh sáng. Hyundai cũng rất tâm lý và chu đáo khi trang bị cho Creta 2023 nhiều cổng sạc: hàng ghế trước có 2 cổng sạc USB cùng 1 tẩu sạc 12V 180W, trong hàng ghế sau cũng sở hữu 1 cổng sạc USB.

Hệ thống ghế ngồi trên Hyundai Creta 2023 được bọc da tiêu chuẩn trên tất cả phiên bản, loại bỏ trang bị ghế nỉ trên bản tiêu chuẩn như Kona trước đây. Ưu điểm của ghế bọc da không chỉ bền bỉ hơn qua thời gian, mà còn hạn chế bám bụi bẩn và đem đến cảm giác ngồi dễ chịu hơn.

Di chuyển ra sau, hàng ghế thứ 2 trên Hyundai Creta 2023 cũng được trang bị khá đầy đủ các tính năng quan trọng: 3 tựa đầu, dây an toàn 3 điểm cho cả 3 vị trí... Khu vực này cũng có thể gập phẳng theo tỷ lệ 60:40 để mở rộng khoang chứa đồ khi cần.

Khả năng vận hành và động cơ

Hyundai Creta 2023 là khối động cơ Smartstream, dung tích 1.5L hút khí tự nhiên, cho công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 144 Nm. Đi kèm hộp số vô cấp biến thiên thông minh IVT do chính Hyundai phát triển.

Hyundai Creta 2023 không trang bị các chế độ vận hành Drive Mode như Kona. Đây sẽ là điểm bất lợi nếu so với KIA Seltos (3 chế độ lái và 3 chế độ kiểm soát lực kéo). Bù lại, Seltos cũng như các đối thủ hiện tại và trong tương lai cần phải nhìn vào hệ thống an toàn trên Hyundai Creta 2023 để học hỏi.

Phiên bản Cao cấp của Creta 2023 sở hữu hệ thống an toàn chủ động SmartSense, được xem là chuẩn an toàn cao nhất hiện tại trong phân khúc B-SUV. Hệ thống này hoạt động bằng cách sử dụng camera phía trước để theo dõi tình trạng giao thông, từ đó đưa ra các hỗ trợ kịp thời cho người điều khiển, giúp cải thiện sự an toàn trong lúc lái xe.

Bên cạnh đó, gói trang bị an toàn trên bản Cao cấp còn bao gồm các tính năng như: hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm trước FCA và sau RCCA, hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù BCA, hỗ trợ giữ làn đường LFA, tự động điều chỉnh đèn pha HBA, cảnh báo va chạm khi ra khỏi xe SEW, 6 túi khí,...

Ngoài ra, các tính năng an toàn tiêu chuẩn trên Hyundai Creta 2023 khá đầy đủ với hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử ESC, phân phối lực phanh điện tử EBD, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, cảm biến áp suất lốp TPMS, camera lùi, cảm biến lùi và 2 túi khí.

Đánh giá nhanh

Với giá bán trong khoảng 600 – 700 triệu đồng, Hyundai Creta 2023 được định giá thấp hơn đôi chút so với đối thủ trực tiếp KIA Seltos. Ở Hyundai Creta 2023, điểm khiến nhiều người lăn tăn nhất có lẽ là động cơ. Bởi nếu đặt lên bàn cân so sánh với các mẫu xe B-SUV 5 chỗ gầm cao khác, quả thật động cơ 1.5L là lựa chọn không mấy hấp dẫn.

Sự chỉn chu trong thiết kế, không gian nội thất đến trang bị, công nghệ, Hyundai Creta 2023 đã đem đến sự mãn nhãn, đẹp lòng. Chính vì thế, nếu bạn đang tìm kiếm một mẫu SUV đô thị để sử dụng hằng ngày có thiết kế khỏe khoắn, không gian rộng rãi, tiện nghi đầy đủ và an toàn hàng đầu, Hyundai Creta 2023 chắc chắn là sự lựa chọn đáng thử.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]