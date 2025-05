Hyundai Creta 1.6 AT cũ mang biển số TP.HCM, giá tốt

Một người vừa rao bán xe Hyundai Creta 1.6 AT xăng 2017, chính chủ, giá chỉ 510 triệu đồng. Đây là cơ hội tốt để sở hữu một chiếc SUV nhập khẩu chất lượng với mức giá hợp lý, phù hợp cho gia đình hoặc nhu cầu di chuyển đa dạng. Xe đang ở Q.7, TP.HCM, sẵn sàng để khách hàng đến xem và trải nghiệm.

Tin rao bán xe. (Ảnh chụp màn hình)

Xe được sản xuất năm 2017, nhập khẩu từ Ấn Độ, mang màu trắng sang trọng. Với số km đã đi là 70.000Km, xe vẫn trong tình trạng tốt, được bảo dưỡng định kỳ và giữ gìn cẩn thận. Hyundai Creta nổi tiếng với thiết kế hiện đại, mạnh mẽ, phù hợp cho cả đô thị và những chuyến đi xa. Động cơ xăng 1.6L kết hợp hộp số tự động mang lại khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Về pháp lý, xe thuộc sở hữu cá nhân, biển số TP.HCM, hồ sơ rõ ràng, hỗ trợ sang tên nhanh. Đây là điểm cộng lớn cho người mua, đảm bảo giao dịch minh bạch và thuận tiện. Xe còn được trang bị nhiều tiện ích đi kèm, bao gồm film cách nhiệt, thảm lót sàn, màn hình giải trí và camera lùi. Những phụ kiện này không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn nâng cao trải nghiệm sử dụng, giúp người lái và hành khách thoải mái hơn trên mọi hành trình.

Tình trạng xe hiện tại rất tốt, không va chạm lớn, nội thất sạch sẽ, ngoại thất nguyên bản. Creta 1.6 AT được đánh giá cao trong phân khúc SUV nhờ không gian nội thất rộng rãi, thiết kế 5 chỗ ngồi linh hoạt. Xe đáp ứng tốt nhu cầu của gia đình hoặc cá nhân cần một phương tiện di chuyển bền bỉ, tiện nghi. Các tính năng an toàn cơ bản được trang bị đầy đủ, mang lại sự an tâm khi vận hành trên đường.

Với giá 510 triệu đồng, Hyundai Creta 2017 là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc SUV đã qua sử dụng. So với các dòng xe cùng năm sản xuất, Creta nổi bật nhờ xuất xứ nhập khẩu, thiết kế thời thượng và chi phí vận hành hợp lý. Đây là mức giá cạnh tranh, đặc biệt khi xe đi kèm nhiều phụ kiện hữu ích và tình trạng còn rất tốt.

Do đó, nếu đang tìm kiếm một chiếc SUV đa dụng, giá cả phải chăng, Hyundai Creta 1.6 AT Xăng 2017 này là lựa chọn đáng tham khảo. Xe đẹp, chất lượng đảm bảo, pháp lý rõ ràng, chỉ cần hoàn tất thủ tục là bạn có thể sở hữu ngay.

Lưu ý, khi mua xe cũ, hãy yêu cầu xem lịch sử bảo dưỡng và kiểm tra tình trạng thực tế của động cơ, nội thất, ngoại thất để đảm bảo chất lượng. Cảnh giác với các giao dịch không rõ ràng hoặc giá quá thấp so với thị trường. Nếu không có nhiều kinh nghiệm, nên đi cùng người có kinh nghiệm về xe để đánh giá chính xác hơn.