Hyundai Accent 1.5 AT Cao cấp "đọ sức" với Honda City RS: Lựa chọn nào tốt hơn?

Hyundai All New Accent 1.5 AT Cao cấp được trình làng cuối tháng 5/2024 tại Việt Nam với ngôn ngữ thiết kế Sensuous sportiness thể thao và thời thượng rất được lòng khách hàng trẻ. Trong khi đó Honda City RS lại chinh phục khách hàng bởi thiết kế mạnh thể thao mạnh mẽ, đặc biệt là ở các chi tiết cánh lướt gió ở đuôi hay bộ khuếch tán gầm kiểu mới.

Về tổng thể, City RS trội hơn Accent 1.5 AT Cao cấp ở chiều dài nhưng lại kém hơn về các chiều còn lại. Accent 1.5 AT Cao cấp sở hữu khoảng sáng gầm cao hơn hẳn cho khả năng di chuyển linh hoạt qua các điều kiện đường xá, và với chiều dài cơ sở hơn 160mm xe cũng có khoang nội thất rộng rãi hơn đối thủ.

Toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên bộ đôi sedan B này đều sử dụng công nghệ LED, gương chiếu hậu chỉnh điện gập điện tích hợp đèn báo rẽ, anten vây cá và sử dụng la-zăng 16 inch thể thao cho khả năng di chuyển linh hoạt.

Thông số Hyundai Accent 1.5 AT Cao cấp Honda City RS Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm) 4.535 x 1.765 x 1.485 4.589 x 1.748 x 1.467 Chiều dài cơ sở (mm) 2760 2600 Khoảng sáng gầm xe (mm) 165 134 Dung tích thùng nhiên liệu (L) 45 40 Lốp, la-zăng 205/55 R16 185/55R16 Số chỗ ngồi 5 5 Đèn chiếu xa LED LED Đèn chiếu gần LED LED Đèn ban ngày Có Có Đèn pha tự động bật/tắt Có Có Đèn hậu LED LED Đèn sương mù Có Có

Về nội thất

Hyundai Accent 1.5 AT Cao cấp và Honda City RS đều sở hữu nội thất sang trọng với ghế da, vô lăng bọc da tích hợp nút điều khiển, lẫy chuyển số sau vô lăng, điều hòa tự động và có cửa thổi gió cho phía sau. Ghế lái chỉnh 6 hướng, hàng ghế 2 có kèm cả bệ tỳ tay và khay chứa cốc, hàng ghế 2 đều có thể gập 60:40 để gia tăng không gian chứa đồ.

Tuy nhiên, Accent 1.5 AT Cao cấp sở hữu các trang bị hiện đại hơn với đồng hồ thông tin 10,25 inch trong khi của City RS chỉ là màn hình 4.2 inch. Ngoài ra, sedan của Hyundai cũng được tích hợp sạc không dây và đặc biệt là hệ thống làm mát hàng ghế trước, trong khi City RS không có các chức năng này.

Bù lại Honda City RS sở hữu màn hình giải trí 8 inch và được tích hợp Honda Connect - tính năng thông minh giúp kết nối xe và smartphone bằng sóng di động với rất nhiều tiện ích thông minh. Ngoài ra, mẫu sedan nhà Honda cũng sở hữu hệ thống 8 loa âm thanh (của Accent chỉ là 6 loa).

Thông số Hyundai Accent 1.5 AT Cao cấp Honda City RS Chất liệu bọc ghế Da Da Chất liệu bọc vô-lăng Da Da Điều hòa Tự động Tự động 1 vùng Chìa khoá thông minh Có Có Khởi động nút bấm Có Có Cửa gió hàng ghế sau Có Có Màn hình giải trí Cảm ứng 8 inch Cảm ứng 8 inch Hệ thống loa 6 loa 8 loa Sạc không dây Có Có Hàng ghế thứ hai Gập 60:40 Gập 60:40 Nhiều chế độ lái Có Có Lẫy chuyển số trên vô-lăng Có Có

Về vận hành

Mặc dù tương đương về dung tích động cơ nhưng sức mạnh của Honda City RS nhỉnh hơn Hyundai 1.5 AT Cao cấp về cả công suất và mômen xoắn tối đa. Và thực tế, City RS cũng được đánh giá cao về mặt vận hành với cảm giác lái đầm chắc, phản hồi chân ga nhạy. Trong khi đó, Accent lại đem tới cảm giác lái nhẹ nhàng, động cơ êm ái.

Ngoài ra, City RS cũng được đánh giá cao về khả năng cách âm tốt tạo, đồng thời tiết kiệm xăng hơn một chút so với mẫu sedan nhà Hyundai. Đặc biệt chế độ lái ECON Mode cũng giúp Honda City RS tiết kiệm nhiên liệu hơn nữa.

Thông số Hyundai Accent 1.5 AT Cao cấp Honda City RS Động cơ SmartStream G1.5 1.5L DOHC i-VTEC 4 xy-lanh thẳng hàng, 16 van Loại nhiên liệu Xăng Xăng Dung tích xi lanh (cc) 1.497 1498 Công suất cực đại (hp/Nm) 115/6.300 119/6.600 Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) 144/4.500 145/4.300 Hộp số CVT CVT Dẫn động Cầu trước (FWD) Cầu trước (FWD) Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (L/100km) 5,81 5,6 Hệ thống treo trước McPherson McPherson Hệ thống treo sau Thanh cân bằng Giằng xoắn Hệ thống phanh trước Đĩa Đĩa Hệ thống phanh sau Đĩa Đĩa

Về an toàn

Bọ đôi sedan B này đều sở hữu các trang bị an toàn tương đương với 6 túi khí, chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử VSA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAS, hệ thống phanh khẩn cấp, Camera lùi, Cruise Control,...

Trong khi Hyundai Accent 1.5 AT được trang bị Hyundai SmartSense thì Honda City RS lại được tích hợp Honda SENSING giúp bảo vệ tối đa sự an toàn của người sử dụng.

KẾT LUẬN

Có thể thấy với cùng mức giá bán thì mỗi mẫu xe lại có những thế mạnh riêng:

- Hyundai Accent 1.5 AT Cao cấp đem tới mẫu sedan thời thượng với những trang bị hiện đại về nội thất và an toàn bậc nhất trong phân khúc.

- Honda City RS lại mang tới mẫu sedan có tính tin cậy cao, với phong cách thể thao và vận hành hay hơn, trong khi các trang bị an toàn cũng là bậc nhất trong phân khúc

Tùy ưu tiên và sở thích mà khách hàng có thể cân nhắc để từ đó lựa chọn cho mình một phiên bản phù hợp nhất.

