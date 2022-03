Honda Connect lần đầu tiên được trang bị trên xe Civic có gì đặc biệt?

Honda Civic thế hệ mới có thêm tính năng được xem là duy nhất trong phân khúc cũng như trong tầm tiền.

Sau khi ra mắt, Honda Civic gây bất ngờ khi công bố mức giá bán chỉ 870 triệu đồng cho phiên bản cao nhất nhưng vẫn đi kèm các hệ thống an toàn chủ động trong gói Honda Sensing, các trang bị gần như được giữ nguyên so với thị trường nước ngoài khiến không ít người dành nhiều lời khen cho mẫu sedan hạng C mới của Honda.

Ngoài ra trong lần giới thiệu Honda Civic thế hệ mới thì Honda cũng giới thiệu ứng dụng Honda Connect lần đầu có mặt tại Việt Nam. Theo thông tin từ nhà sản xuất thì đây là hệ thống kết nối viễn thông gồm 1 thiết bị được gắn trong xe, theo dõi toàn bộ các dữ liệu của xe, cho phép ghi nhận, lưu trữ và truyền dữ liệu ra bên ngoài thông qua sóng di động. Với người dùng chỉ cần cài đặt ứng dụng trên điện thoại là có thể sử dụng được. Cụ thể Honda Connect sẽ bao gồm các chức năng:

Tự động phát hiện và thông báo va chạm: khi xảy ra tai nạn và bung túi khí thì tổng đài 24/7 sẽ tự động liên lạc với người lái và người thân trong danh sách liên lạc khẩn cấp để hỗ trợ kịp thời. Báo động an ninh: Khi phát hiện xe bị đột nhập (cửa xe, cốp xe hay nắp ca-pô bị phá khóa), người dùng sẽ ngay lập tức được cảnh báo qua điện thoại về tình trạng của xe.

Cảnh báo giới hạn vùng và tốc độ: đây là tính năng giúp chủ xe an tâm khi giao xe cho người khác sử dụng, chức năng này giúp người dùng dễ dàng thiết lập ranh giới địa lý hoặc tốc độ cho xe của mình. Hệ thống sẽ gửi thông báo qua điện thoại ngay khi xe tiến vào/ ra khỏi khu vực đã thiết lập hoặc vượt quá giới hạn tốc độ cho phép.

Bật đèn xe từ xa: chỉ với một nút bấm, người dùng có thể nhận diện vị trí xe trong bãi đỗ từ xa khi đèn trước và đèn hậu của xe nháy liên tục trong vòng 30 giây. Khóa/Mở khóa, khởi động xe và bật điều hòa từ xa: Dễ dàng khóa/mở khóa tất cả các cửa ra vào, mui xe và cốp xe, theo dõi trạng thái đóng/mở xe ngay trên ứng dụng và cho phép người dùng khởi động máy, thiết lập mức nhiệt độ điều hòa từ xa với 3 mức cao/bình thường/thấp.

Cập nhật tình trạng xe: khi kết nối ứng dụng với xe, người dùng sẽ luôn được cập nhật và nhận cảnh báo từ xa về tình trạng xăng, ắc quy, khóa cửa và túi khí của xe. Kiểm tra tình trạng xe thường xuyên và trước khi lái sẽ đảm bảo sự an toàn và an tâm cho người lái trên mỗi chuyến hành trình.

Chẩn đoán các vấn đề về xe: khi có đèn cảnh báo trên bảng đồng hồ trung tâm, người dùng sẽ nhận được cảnh báo qua điện thoại về tình trạng lỗi và cách xử lý. Người dùng cũng có thể liên lạc với tổng đài 24/7 hoặc nhà phân phối để nhận được hỗ trợ về những lỗi này.

Nhắc nhở lịch bảo dưỡng: Người dùng có thể theo dõi lịch bảo dưỡng của xe, đồng thời nhận được nhắc nhở từ ứng dụng khi sắp tới hạn bảo dưỡng định kỳ, cũng có thể kiểm tra lịch sử dịch vụ, danh sách phụ tùng cần thay thế, dự toán chi phí trước khi liên hệ với nhà phân phối để đặt lịch hẹn làm dịch vụ.

Thông tin hành trình xe: cho phép người dùng kiểm tra, theo dõi hành vi lái và lịch sử hành trình, đảm bảo tiện ích và an toàn cho người dùng. Tìm xe trong bãi đỗ xe: Người dùng có thể xác định vị trí xe vào bất cứ lúc nào và bất cứ đâu thông qua kết nối di động.

Trước mắt hãng sẽ hỗ trợ cung ứng miễn phí dịch vụ Honda Connect trong năm đầu tiên, tuy nhiên từ năm thứ 2 người dùng sẽ phải chi trả với mức phí này khoảng từ 1 triệu đồng mỗi năm. Trên thế giới dịch vụ này còn có nhiều tên gọi khác nhau tùy thuộc vào nhà sản xuất giúp người dùng có thể kiểm tra xe một cách toàn diện mà không phải tốn quá nhiều thời gian tra cứu hay sử dụng các tiện ích đi kèm từ bên thứ 3 không chính hãng. Tuy nhiên để phổ biến sẽ phải mất một thời gian dài để tạo thói quen trả phí sử dụng bởi người dùng vẫn còn tâm lý mua xe chứ ít khi mua dịch vụ đi kèm.

