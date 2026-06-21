Hãng Lada bất ngờ thanh lý loạt xe ô tô mang về kiểm định

Sau hơn một năm kể từ khi những chiếc xe Lada đầu tiên cập cảng Việt Nam, thương hiệu ô tô đến từ Nga đang gây chú ý khi bất ngờ đưa loạt xe mẫu từng phục vụ công tác kiểm định ra thanh lý. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hãng vẫn chưa công bố kế hoạch kinh doanh chính thức, làm dấy lên nhiều đồn đoán về tương lai của Lada tại thị trường Việt Nam.

Theo thông tin từ đơn vị bán hàng, có tổng cộng 8 xe thuộc nhiều dòng sản phẩm khác nhau đang được chào bán trên một sàn thương mại điện tử. Đây đều là những xe từng được sử dụng cho quá trình kiểm định và một số xe đã được đăng ký dưới tên doanh nghiệp.

Gia nhập thị trường Việt Nam là thách thức không nhỏ đối với bất kỳ thương hiệu mới.

Mẫu xe có mức giá thấp nhất trong đợt thanh lý là Lada Granta. Phiên bản Granta sedan được trang bị động cơ xăng, dung tích 1.6L, cho công suất 90 mã lực, kết hợp hộp số sàn 5 cấp. Xe hiện được chào bán với giá từ 310 triệu đồng. Các xe Granta khác trong danh sách có giá dao động từ 330 - 350 triệu đồng. Mức giá này đưa Granta trở thành một trong những mẫu ô tô mới có giá thấp nhất trên thị trường hiện nay.

Ở phân khúc cao hơn, Lada Vesta được chào bán với giá 475 triệu đồng. Mẫu sedan này sở hữu động cơ xăng 1.6L cho công suất tối đa 106 mã lực, đi kèm hộp số sàn 5 cấp. Với mức giá trên, Vesta sẽ cạnh tranh trực tiếp với nhiều mẫu sedan hạng B đang được phân phối tại Việt Nam như Toyota Vios hay Hyundai Accent. Tuy nhiên, so với các đối thủ cùng phân khúc, mẫu xe Nga không sở hữu nhiều trang bị công nghệ hay tiện nghi hiện đại.

Mức giá bán thanh lý được đăng trên một sàn thương mại điện tử.

Đắt nhất trong danh sách thanh lý là Lada Vesta SW Cross với mức giá 635 triệu đồng. Đây là mẫu wagon gầm cao khá hiếm gặp tại thị trường Việt Nam. Xe được trang bị động cơ 1.8L công suất 122 mã lực và là mẫu duy nhất trong danh sách sử dụng hộp số vô cấp CVT. Trước đó, mức giá tính lệ phí trước bạ của Vesta SW Cross từng được công bố ở mức 549 triệu đồng.

Bên cạnh các dòng sedan và wagon, Lada còn thanh lý hai mẫu SUV gồm Niva Legend và Niva Travel. Cả hai đều được trang bị động cơ xăng, dung tích 1.7L, đi kèm hệ dẫn động bốn bánh 4x4, khóa vi sai trung tâm và hộp số phụ có chế độ số chậm. Đây là những trang bị thường xuất hiện trên các mẫu xe địa hình chuyên dụng.

Niva Legend sở hữu kiểu dáng vuông vức mang đậm phong cách cổ điển và được chào bán với giá 440 triệu đồng. Trong khi đó, Niva Travel có thiết kế hiện đại hơn, giá bán ở mức 430 triệu đồng. Lô xe thanh lý lần này được đưa ra thị trường trong bối cảnh Lada chưa có thêm động thái đáng chú ý nào kể từ khi đưa xe về Việt Nam vào năm 2025.

Hãng xe Nga bất ngờ thanh lý loạt xe mẫu kiểm định và có thể sẽ rút khỏi thị trường trong nước.

Theo nhận định của một số chuyên gia, việc gia nhập thị trường Việt Nam là thách thức không nhỏ đối với bất kỳ thương hiệu mới nào do mức độ cạnh tranh ngày càng cao và yêu cầu của khách hàng liên tục thay đổi.

Các sản phẩm của Lada hiện không nổi bật về công nghệ hay trang bị hiện đại. Tuy nhiên, cấu hình cơ khí đơn giản lại có thể trở thành lợi thế riêng của thương hiệu Nga. Việc ít phụ thuộc vào các hệ thống điện tử phức tạp giúp xe dễ sửa chữa, thuận tiện cho bảo dưỡng và nâng cấp. Đây có thể là yếu tố thu hút nhóm khách hàng đề cao độ bền, tính thực dụng và chi phí sử dụng thấp.

Đến thời điểm hiện tại, phía Lada và đơn vị phân phối vẫn chưa công bố kế hoạch kinh doanh mới cũng như thời điểm chính thức mở bán các sản phẩm tại Việt Nam. Vì vậy, việc thanh lý toàn bộ xe mẫu đang khiến thị trường đặt ra nhiều câu hỏi về chiến lược tiếp theo của thương hiệu ô tô Nga tại Việt Nam.