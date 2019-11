Global NCAP chỉ đánh giá 3 sao cho thế hệ mới của Suzuki Ertiga

Thứ Năm, ngày 07/11/2019 15:00 PM (GMT+7)

Vừa qua, Global NCAP đã công bố kết quả thử nghiệm mới nhất của họ về chiếc Suzuki Ertiga phiên bản Ấn Độ. Tuy nhiên, mẫu xe bán chạy nhà Suzuki chỉ đạt được độ an toàn 3 sao vì không đủ cứng cáp.

Suzuki Sự kiện:

Suzuki Ertiga phiên bản Ấn chỉ đạt được 3 sao về an toàn vì những vấn đề ở phần khung và khả năng bảo vệ an toàn cho trẻ nhỏ. Global NCAP cho biết nguyên nhân mẫu xe này đạt điểm thấp là vì những lo ngại về an toàn. Trong bài thử nghiệm va chạm ở tốc độ 64 km/h, chiếc xe khiến cho 2 hình nhân ngồi bên trong xe bị chấn thương đầu và cổ.

Không những thế, phần khung xe cũng có dấu hiệu không ổn định sau va chạm. Các chuyên gia nhận thấy phần khung tổng thể thân xe Ertiga không tệ nhưng một số bộ phận lại không chắc chắn. Những chi tiết này khiến cho xe thiếu ổn định khi gặp va chạm mạnh. Từ đó, nó làm ngực người dùng bị va đập nhiều hơn và gặp các chấn thương mạnh hơn.

Ngoài ra, một số bộ phận phía trước xe bị vỡ khiến khu vực người lái, hành khách phía trước được bảo vệ không tốt. Các chi tiết rơi vỡ từ táp lô, các chi tiết khoang máy cũng tăng nguy cơ chấn thương chân của 2 hành khách ngồi hàng đầu.

Ở hạng mục bảo vệ hành khách trẻ em, Suzuki Ertiga thế hệ mới cũng có biểu hiệu không tốt. Dù xe được trang bị hệ thống khóa Isifix gắn ghế an toàn cho trẻ em, dây đai an toàn hàng ghế sau, nhưng trẻ em vẫn dễ bị chấn thương đầu và cổ.

Hiện Suzuki chưa đưa ra nhận định gì về kết quả trên. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng mẫu Suzuki Ertiga mới được Global NCAP đưa vào thử nghiệm va chạm được sản xuất tại Ấn Độ bởi liên doanh Maruti Suzuki.

Tính đến thời điểm hiện tại, Ertiga thế hệ mới vẫn chưa được Ủy ban đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á - ASEAN NCAP thử nghiệm, đánh giá về mức độ an toàn. Với khả năng vận hành linh hoạt, tính ổn định cao, tiết kiệm tối ưu, đi cùng nội thất có thể đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng... nên Ertiga được nhiều khách hàng Việt Nam quan tâm. Đặc biệt là các gia đình trẻ sinh sống ở đô thị. Đây không phải là phiên bản Suzuki Ertiga sản xuất tại Indonesia và nhập khẩu về thị trường Việt Nam.

Thế hệ hoàn toàn mới của dòng MPV 7 chỗ cỡ nhỏ - Suzuki Ertiga có giá bán chỉ từ 499 triệu cho bản GL và 549 triệu cho bản GLX. Ertiga đối đầu trực tiếp với hai mẫu xe Toyota Avanza có giá bán (537 - 593 triệu đồng) và Mitsubishi Xpander (550 - 620 triệu đồng).