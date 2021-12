Giảm giá cực sốc: Ô tô cũ vẫn ế ẩm

Thứ Năm, ngày 23/12/2021 16:30 PM (GMT+7)

(PLO)- Các mẫu ô tô cũ đang rơi vào tình trạng ế ẩm, nhiều khách hàng không còn hứng thú khi mua xe mới có giá ngang ngửa với xe cũ.

Dù cũng thuộc diện áp dụng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước, nhưng thị trường ô tô cũ trở nên điêu đứng khi người dân chọn mua xe mới “lời” hơn khi mua xe cũ.

Khảo sát của PV, các mẫu ô tô cũ đang rơi vào tình trạng ế ẩm, nhiều khách hàng không còn hứng thú với các mẫu xe ô tô cũ bởi do tốn nhiên liệu, nhất là trong thời điểm giá xăng tăng. Một số cửa hàng xe cũ vắng bóng khách, chỉ mở cửa để duy trì.

Nói về tình trạng ế ẩm, anh Nguyễn Văn Trường, Quản lý Công ty TNHH ô tô Trường Thành cho biết, thị trường ô tô cũ đang bán rất chậm, từ khi bắt đầu giảm thuế trước bạ, người dân chỉ đi mua xe mới. Còn đối với xe cũ, khách hàng chỉ quan tâm đến xe nhập khẩu nhiều hơn.

“Giá xe cũ sát với giá xe mới quá, ngoài giảm thuế các hãng xe cũng đẩy nhiều khuyến mãi nên giá lăn bánh của xe mới giảm xuống nhiều so với trước đây, vì vậy người dân cũng đi mua xe mới nhiều hơn”- anh Trường cho biết.

Anh Trường dẫn chứng, trước đây có 10 người có nhu cầu mua xe thì khoảng 5 người mua xe mới và 5 người mua xe cũ, tuy nhiên hiện nay 9 người đi mua xe mới. Dẫn đến tình trạng xe cũ đang bị ế, giá điều chỉnh không kịp với nhu cầu thị trường.

“Hiện nay một số xe phải bán lỗ để tạo khung bậc giá mới, có khi giảm 6% đến 10% nhằm kích cầu, nhưng vẫn chưa được nhiều khách hàng quan tâm lắm”- anh Trường nói thêm.

Một đại lý ô tô tại TP.HCM chia sẻ, không chỉ ở TP.HCM mà tại nhiều địa phương cũng lâm vào tình trạng ế ẩm kéo dài. Hầu như không có khách hỏi mua xe cũ trong nhiều tháng bởi dù có tiền mua xe thì cũng không biết sử dụng vào mục đích gì khi nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đều đang chưa vực lại được sau dịch. Mua xe cũng giống như mang thêm gánh nặng, chưa kể đến các loại xăng tăng giá, chi phí bảo dưỡng cũng cần được duy trì.

Thông thường, xe sử dụng được 1 năm chỉ mất giá khoảng vài chục triệu đồng mỗi chiếc. Nay, các đại lý ô tô giảm lên đến cả trăm triệu đồng.

Cụ thể, Toyota Vios đời 2018 chỉ còn 310 triệu đồng, giảm 90 triệu đồng so với giá bán ra năm ngoái; Toyota Innova đời 2017 giảm từ 570 triệu đồng còn 500 triệu đồng. Các mẫu xe cũ của các hãng khác như Ford, Mazda, Mitsubishi, Suzuki, Nissan, Kia, Hyundai… còn giảm giá sâu hơn.

Theo trang điện tử ô tô Chợ Tốt, từ tháng 5 đến nay, giá xe cũ đã giảm đến 30%. Ví dụ, Hyundai i10 đời 2016 hiện còn 240 triệu đồng/chiếc, giảm 70 triệu đồng so với hồi tháng 5 và giảm đến 120 triệu đồng so với năm ngoái; Honda City đời 2016 giá hiện dưới 400 triệu đồng, giảm 60 triệu đồng so với tháng 5 và giảm hơn 100 triệu đồng so với năm ngoái.

