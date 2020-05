Giảm 50% phí trước bạ, giá lăn bánh Hyundai Tucson còn bao nhiêu?

Thứ Năm, ngày 21/05/2020 15:00 PM (GMT+7)

Nếu giảm 50% lệ phí trước bạ, giá lăn bánh Hyundai Tucson bản cao cấp nhất tại Hà Nội chỉ còn 979 triệu đồng, giảm 56 triệu đồng.

Tại một số đại lý Hyundai trên địa bàn Hà Nội, giá bán Hyundai Tucson đang được ưu đãi mạnh

Theo khảo sát của PV Xe Giao thông tại một số đại lý Hyundai trên địa bàn Hà Nội, giá bán Hyundai Tucson đang được ưu đãi mạnh từ đại lý. Phiên bản Tucson máy dầu đặc biệt (cao cấp nhất) cũng được khách hàng ưa chuộng nhất đang giảm giá mạnh tới gần 100 triệu đồng. Tuy nhiên, xe sản xuất năm 2019 được ưu đãi mạnh hơn so với xe sản xuất năm 2020.

Cụ thể theo nhân viên đại lý Hyundai Hà Đông, Tucson phiên bản máy dầu đặc biệt, sản xuất năm 2019 hiện nay đang được bán với giá 865 triệu đồng, thấp hơn 75 triệu đồng so với giá niêm yết (giá niêm yết 940 triệu đồng).

Còn tại đại lý Hyundai Phạm Văn Đồng, giá bán phiên bản Tucson máy dầu đặc biệt sản xuất năm 2019 cũng tương tự như ở Hyundai Hà Đông là 865 triệu đồng. Tuy nhiên tại đây có cả xe sản xuất năm 2020. Hyundai Tucson máy dầu đặc biệt sản xuất năm 2020 hiện cũng đang được giảm giá 40 triệu đồng, có giá bán thực tế là 900 triệu đồng.

Nếu được giảm 50% lệ phí trước bạ, khách hàng tại Hà Nội mua một chiếc Hyundai Tucson bản máy dầu (cao cấp nhất) sẽ chỉ phải chi ra số tiền 56,4 triệu đồng để đóng lệ phí trước bạ

Xe Giao thông tính giá lăn bánh cho Hyundai Tucson tại các tỉnh và thành phố trên cả nước, dựa trên các loại thuế, phí mà chủ xe cá nhân sẽ phải đóng để được ra biển số. Những loại thuế, phí đó là lệ phí trước bạ, phí đăng ký biển số, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc.

Mức thu lệ phí trước bạ là tỷ lệ phần trăm được xác định tùy theo từng loại xe và từng địa phương khi đăng ký.

Theo đó mức lệ phí trước bạ đối với ô tô con tại Hà Nội và 7 tỉnh thành khác như: Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng, Cần Thơ là 12%. Hà Tĩnh có mức phí trước bạ là 11%. TP. Hồ Chí Minh và các khu vực còn lại chỉ áp dụng mức lệ phí trước bạ 10%. Xe bán tải có mức lệ phí trước bạ bằng 60% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô con.

Nếu được giảm 50% lệ phí trước bạ, khách hàng tại Hà Nội mua một chiếc Hyundai Tucson bản máy dầu (cao cấp nhất) sẽ chỉ phải chi ra số tiền 56,4 triệu đồng để đóng lệ phí trước bạ, thay vì 113 triệu đồng như hiện hành (12% lệ phí trước bạ).

Những đối thủ trong cùng phân khúc với Hyundai Tucson là Honda CR-V, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander hay Subaru Forester.

Mặc dù Hyundai Tucson chưa phải là mẫu xe được trang bị nhiều tính năng an toàn so với những xe trong cùng phân khúc nhưng cũng đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của người dân Việt Nam

Những lợi thế của Hyundai Tucson so với các đối thủ trong cùng phân khúc là mức giá hấp dẫn, trang bị nhiều tiện nghi và thiết kế ngoại thất thể thao, trẻ trung. Mặc dù Hyundai Tucson chưa phải là mẫu xe được trang bị nhiều tính năng an toàn so với những xe trong cùng phân khúc nhưng cũng đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của người dân Việt Nam.

Ngoài những trang bị an toàn tiêu chuẩn được trang bị trên Hyundai Tucson, những tính năng nổi bật hơn cũng được trang bị trên 3 phiên bản cao cấp nhất của mẫu xe này

Ngoài những trang bị an toàn tiêu chuẩn được trang bị trên Hyundai Tucson, những tính năng nổi bật hơn cũng được trang bị trên 3 phiên bản cao cấp nhất của mẫu xe này như: gương chiếu hậu chống chói, phanh tay điện tử, 6 túi khí (bản 2.0 tiêu chuẩn chỉ được trang bị 2 túi khí).

Hyundai Tucson có 3 tuỳ chọn động cơ:

Động cơ xăng Nu 2.0 MPI hút khí tự nhiên với 4 xi lanh tạo ra công suất tối đa 155 mã lực, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và dẫn động cầu trước.

Động cơ xăng tăng áp 1.6 T-GDi với 4 xi lanh, tạo ra công suất tối đa 177 mã lực, đi kèm hộp số tự động 7 cấp và dẫn động cầu trước.

Động cơ diesel 2.0 CRD-i với 4 xi lanh, tạo ra công suất tối đa 185 mã lực, đi kèm hộp số tự động 8 cấp và dẫn động cầu trước.

