Chi tiết Kia K4 vừa ra mắt, mẫu sedan cỡ C dự kiến thay thế K3

Dù hãng xe Hàn Quốc chưa công bố kế hoạch phân phối tại Malaysia, sự xuất hiện của mẫu xe này đang thu hút sự chú ý khi đây được xem là ứng viên thay thế dòng K3 tại nhiều thị trường. Kia K4 là mẫu xe kế nhiệm của K3, còn được biết đến với tên gọi Cerato hoặc Forte ở một số quốc gia.

Mẫu xe này lần đầu ra mắt vào tháng 3/2024 dưới kiểu dáng sedan, sau đó được mở rộng sang các biến thể hatchback và wagon. Chiếc xe trưng bày tại Malaysia thuộc phiên bản sedan. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là: 4.710 x 1.850 x 1.420 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.720 mm. Với các thông số này, mẫu xe có thân dài và rộng hơn nhiều đối thủ trong phân khúc sedan hạng C, trong đó có Honda Civic.

Ngoại thất của xe được áp dụng ngôn ngữ thiết kế "Opposites United" và cụm đèn chiếu sáng mới.

Ngoại thất của xe được áp dụng ngôn ngữ thiết kế "Opposites United" với điểm nhấn nằm ở cụm đèn chiếu sáng lấy cảm hứng từ bản đồ sao, kết hợp đèn pha LED dạng khối lập phương và mặt ca-lăng "Tiger Face" thế hệ mới.

Nhìn từ bên hông, xe mang phong cách fastback với phần mui vuốt dần về phía sau, tạo cảm giác thể thao hơn so với thế hệ K3 trước đây. Các hốc bánh xe được tạo hình nổi khối, trong khi phía sau được trang bị cản tích hợp bộ khuếch tán gió nhằm tăng tính khí động học.

Kia K4 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là: 4.710 x 1.850 x 1.420 mm.

Mẫu xe trưng bày sở hữu bộ mâm hợp kim 18 inch đi kèm lốp 235/40. Hệ thống treo trước dạng MacPherson và treo sau đa liên kết tiếp tục được duy trì nhằm tối ưu khả năng vận hành. Chiếc Kia K4 vừa xuất hiện còn được trang bị gói ngoại thất GT-Line với cản trước và cản sau thiết kế riêng, viền cửa sổ hoàn thiện màu satin cùng nhiều chi tiết sơn đen bóng như ốp gương chiếu hậu và ốp sườn.

Những thay đổi này giúp mẫu sedan hạng C của Kia có diện mạo năng động và hiện đại hơn, đồng thời tạo sự khác biệt so với các phiên bản tiêu chuẩn. Không gian bên trong xe được thiết kế theo xu hướng số hóa. Khu vực táp-lô nổi bật với cụm màn hình trải dài, bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch.

Mẫu xe sedan Kia K4 chính là phiên bản kế nhiệm của K3.

Nằm giữa hai màn hình là màn hình điều khiển điều hòa kích thước 5 inch. Cách bố trí này giúp giảm số lượng phím bấm vật lý và mang lại giao diện hiện đại hơn cho khoang lái. Danh sách trang bị đáng chú ý trên xe gồm kết nối không dây Android Auto và Apple CarPlay, sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động hai vùng độc lập, ghế trước tích hợp chức năng thông gió và hàng ghế sau có thể gập theo tỷ lệ 60:40 để tăng khả năng chứa hành lý.

Kia K4 sở hữu động cơ Smartstream T-GDI I4, dung tích 1.6L tăng áp, cho công suất tối đa 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh trước thông qua hộp số tự động 8 cấp. Việc Kia đưa K4 có mặt tại thị trường Đông Nam Á là động thái thăm dò thị trường trước khi xem xét kế hoạch kinh doanh tại khu vực.

Kia K4 sở hữu động cơ Smartstream T-GDI I4, dung tích 1.6L tăng áp.

Trong bối cảnh Kia K3 tại Việt Nam đã được giới thiệu từ năm 2021 và chưa có nhiều thay đổi đáng kể về thiết kế cũng như trang bị, K4 được xem là ứng viên tiềm năng cho quá trình nâng cấp danh mục sản phẩm của hãng trong thời gian tới. Nếu được phân phối tại khu vực, mẫu sedan hạng C này sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Honda Civic, Toyota Corolla Altis và Mazda3.