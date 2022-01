Giá xe bán tải mới nhất tháng 01/2022 đầy đủ các hãng xe

Cập nhật đầy đủ về giá các loại xe bán tải mới nhất hiện nay. Thông tin mẫu xe bán chạy nhất trong năm 2021.

Không thể phủ nhận những lợi ích “đôi đường” của dòng xe bán tải trong việc vừa vận chuyển hàng hóa, chở hàng nặng và khả năng leo dốc, vượt địa hình tốt và vừa chở người, đầy đủ các tiện nghi không khác gì một chiếc xe gia đình.

Xe bán tải là gì?

Bán tải tức là “một nửa xe tải”, xe bán tải có khung gầm rời tương tự như SUV, sức kéo và chở hàng khỏe. có thùng ở đằng sau xe giúp chở đồ một cách dễ dàng.

Theo quy định mới, tải trọng chuyên chở cho phép của xe bán tải bị hạn chế xuống còn 950kg, tức là những xe bán tải có khối lượng chuyên chở cho phép từ 950kg trở lên sẽ bị coi là xe tải và sẽ được áp niên hạn sử dụng 25 năm tại Việt Nam.

Tuy nhiên, cũng có một vài mẫu xe thuộc trường hợp đặc biệt, không áp niên hạn và chịu mức phí trước bạ tương tự xe con.

Giá xe bán tải (Pick-up) mới nhất tháng 01/2022

1. Giá bán tải Toyota Hilux

Tại thị trường Việt Nam, dòng xe bán tải Toyota Hilux được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan bao gồm 4 phiên bản bao gồm bản 2.4 4x2 MT, bản 2.4 4x2 AT, bản 2.4 4x4 MT và bản 2.8 4x2 AT Adventure.

Toyota Hilux có 02 lựa chọn động cơ dầu 4 xi-lanh thẳng hàng gồm: 2GD-FTV 2.4L (110 mã lực/ 400 Nm) và 1GD-FTV 2.8L (130 mã lực/ 450 Nm). Hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp. Dẫn động cầu sau hoặc dẫn động 2 cầu bán thời gian.

Giá xe Toyota Hilux niêm yết từ đại lý thấp nhất là 628 triệu đồng và cao nhất là 913 triệu đồng. Hiện chưa có chương trình ưu đãi nào dành cho dòng xe này. Cụ thể:

- Toyota Hilux 2.4L 4X2 MT giá niêm yết: 628 triệu đồng

- Toyota Hilux 2.4L 4X2 AT giá niêm yết: 674 triệu đồng

- Toyota Hilux 2.4L 4X4 MT giá niêm yết: 799 triệu đồng

-Toyota Hilux 2.8L 4X4 AT Adventure giá niêm yết: 913 triệu đồng

2. Giá bán tải Ford Ranger

Ford Ranger là dòng xe bán tải ăn khách nhất, luôn dẫn đầu doanh số ở Việt Nam trong 10 năm trở lại đây. Và mới đây, phiên bản mới của Ford Ranger 2022 đã được ra mắt toàn cầu, hứa hẹn mang lại nhiều cải tiến và công nghệ hiện đại hơn.

Xe bán tải Ford Ranger có tới 5 tùy chọn phiên bản là XL 2.2L 4X4 MT; XLS 2.2L 4X2 MT; XLS 2.2L 4X2 AT; LTD 2.0L 4X4 AT; WILDTRAK 2.0L AT 4X4.

Cùng với đó là 3 tùy chọn về động cơ gồm:

- Tăng áp 2.2L (160 mã lực/385Nm) đi kèm hộp số tự động hoặc số sàn 6 cấp.

- Tăng áp đơn 2.0L (180 mã lực/ 420Nm) và hộp số tự động 10 cấp.

- Tăng áp đôi 2.0L (213 mã lực/ 500Nm), hộp số tự động 10 cấp.

Giá xe Ford Ranger niêm yết từ đại lý thấp nhất là 628 triệu đồng và cao nhất là 937 triệu đồng. Hiện chưa có chương trình ưu đãi nào dành cho dòng xe này trong tháng 01/2021. Cụ thể:

- Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT giá niêm yết: 937 triệu đồng

- Ford Ranger LTD 2.0L 4x4 AT giá niêm yết: 811 triệu đồng

- Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT giá niêm yết: 662 triệu đồng

- Ford Ranger XLS 2.2 4x2 MT giá niêm yết: 642 triệu đồng

- Ford Ranger XL 2.2 4x4 MT giá niêm yết: 628 triệu đồng

3. Giá bán tải Mitsubishi Triton

Mitsubishi Triton với thiết kế mới đã dần khẳng định được sức hút của mình. Thiết kế ngoại thất đẹp và hiện đại theo xu thế, nâng cấp nội thất nhiều tiện nghi, động cơ MIVEC cải tiến mới mạnh mẽ hơn.

Xe có 5 tùy chọn phiên bản bao gồm 2 phiên bản nâng cấp mới là 4×2 AT Athlete và 4×4 AT Athlete trang bị động cơ dầu 2.4L MIVEC cho công suất 181 mã lực/ 430 Nm. Hộp số là loại 5AT - Sport mode và hệ dẫn động cầu sau hoặc 4 bánh Super Select 4WD II danh tiếng của Mitsubishi.

3 phiên bản còn lại là 4×2 AT MIVEC; 4×4 AT MIVEC Premium và 4×2 AT MIVEC Premium được trang bị động cơ: 2.5L Diesel DI-D (136 mã lực/324 Nm) và 2.5L Diesel - High Power VGT (178 mã lực/ 400 Nm) kết nối với hộp số sàn hoặc tự động 5 cấp. Dẫn động là loại cầu sau hoặc 2 cầu Easy Select 4WD tùy bản.

Giá xe bán tải Mitsubishi Triton niêm yết từ đại lý thấp nhất là 630 triệu đồng và cao nhất là 865 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng khi mua bản 4×2 AT MIVEC sẽ được tặng nắp thùng và camera lùi hoặc bảo hiểm vật chất và Camera lùi. Cụ thể:

- 4×4 AT Athlete giá niêm yết: 885 triệu đồng

- 4×2 AT Athlete giá niêm yết: 760 triệu đồng

- 4×2 AT MIVEC giá niêm yết: 630 triệu đồng

- 4×2 AT MIVEC Premium giá niêm yết: 740 triệu đồng

- 4×4 AT MIVEC Premium giá niêm yết: 865 triệu đồng

4. Giá bán tải Nissan Navara

Mẫu bán tải Navara của Nissan thế hệ mới cũng đã có bước “chuyển mình” mạnh mẽ nhờ thiết kế thể thao, khỏe khoắn và hầm hố hơn trước rất nhiều. Hệ thống treo sau đa liên kết giúp tăng cường khả năng off-road, cho khả năng chịu tải vượt trội hơn so với hệ thống treo sau lá nhíp.

Xe có 4 phiên bản tùy chọn và sử dụng cùng một khối động cơ diesel 4 xi-lanh tăng áp, cho sức mạnh 190Ps, mô-men xoắn 450 Nm. Động cơ trên kết hợp hộp số tự động 7 cấp và hệ dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu tùy phiên bản.

Giá xe bán tải Nissan Navara niêm yết từ đại lý thấp nhất là 748 triệu đồng và cao nhất là 945 triệu đồng. Cụ thể:

- Nissan Navara 2WD Tiêu chuẩn giá niêm yết: 748.000.000 VNĐ

- Navara 2WD Cao cấp giá niêm yết: 845.000.000 VNĐ

- Navara 4WD Cao cấp giá niêm yết: 895.000.000 VNĐ

- Navara PRO4X giá niêm yết: 945.000.000 VNĐ

5. Giá bán tải Mazda BT-50

Tham gia cuộc đua doanh số xe bán tải nhưng Mazda BT-50 khá hụt hơi trước các đối thủ của mình. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nhưng vẫn chưa thấy kế hoạch ra mắt phiên bản mới, thay đổi về thiết kế và trang bị tính năng, động cơ đi kèm.

Hiện tại, xe đang được phân phối 04 phiên bản tại Việt Nam gồm Standard 4x4, Deluxe 4x2, Luxury 4x2, Premium 4x4. Giá thấp nhất từ 659 triệu đồng và cao nhất là 849 triệu đồng. Cụ thể:

- Mazda BT-50 1.9 MT 4x2 giá niêm yết: 659 triệu đồng

- Mazda BT-50 1.9 AT 4x2 giá niêm yết: 709 triệu đồng

- Mazda BT-50 1.9 Luxury 4x2 giá niêm yết: 789 triệu đồng

- Mazda BT-50 1.9 Premium 4x4 giá niêm yết: 849 triệu đồng

Chương trình ưu đãi của Mazda Việt Nam được áp dụng khi mua xe bán tải BT-50 áp dụng ưu đãi 100% phí trước bạ dành cho dòng xe nhập khẩu. Ngoài ra, khách hàng sở hữu xe Mazda trong tháng 1 sẽ được ưu đãi lên đến 120 triệu đồng, cùng nhiều quà tặng giá trị (áp dụng tùy từng mẫu xe cụ thể).

6. Giá bán tải Isuzu D-Max

Mặc dù mẫu xe bán tải Isuzu D-Max 2021 ăn khách số 1 trong phân khúc xe bán tải ở nước bạn Thái Lan nhưng ở thị trường Việt Nam, doanh số của mẫu xe này khá ảm đạm.

Thế hệ mới của Isuzu D-Max được ra mắt tại Việt Nam vào tháng 4 năm 2021 với thiết kế ngoại thất mới, bổ sung thêm trang bị nhưng vẫn giữ nguyên động cơ 1.9L mới (150Hp/ 350Nm) dung tích nhỏ nhưng cho công suất lớn và tiết kiệm nhiên liệu hơn hẳn. Bên cạnh đó là động cơ dầu 3.0L mạnh 177 mã lực/ 380 Nm. Hộp số cũng tương tự các đối thủ là loại sàn hoặc tự động 6 cấp thông dụng.

Hiện tại, xe đang được phân phối 03 phiên bản tại Việt Nam gồm LS PRESTIGE 1.9 4X2 MT; 1.9 4X2 AT và TYPE Z 1.9 AT 4x4. Giá thấp nhất từ 630 triệu đồng và cao nhất là 850 triệu đồng. Cụ thể:

- Isuzu D-Max LS PRESTIGE 1.9 4X2 MT giá niêm yết: 630 triệu đồng

- Isuzu D-Max PRESTIGE 1.9 4X2 AT giá niêm yết: 650 triệu đồng

- Isuzu D-Max TYPE Z 1.9 AT 4x4 giá niêm yết: 850 triệu đồng

7. Giá bán tải Chevrolet Colorado

Chevrolet Colorado với kiểu dáng đậm chất Mỹ, thể thao và mạnh mẽ. Tất cả 5 phiên bản đều cùng được trang bị một kiểu động cơ Diesel, 2.5L VGT, DI, DOHC, Turbo sản sinh công suất 180 mã lực tại 3.600 vòng/phút và mô-men xoắn 440 Nm tại 2.000 vòng/phút. Hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp. Thế hệ mới của bán tải Colorado cũng được ra mắt và chưa có thông tin về ngày ra mắt tại thị trường Việt Nam.

Bán tải Chevrolet Colorado được nhập nguyên chiếc về Việt Nam và có giá bán thấp nhất là 624 triệu đồng và cao nhất là 819 triệu đồng. Cụ thể:

- Colorado 2.5L 4x2 MT LT giá niêm yết: 624 triệu đồng

- Colorado 2.5L 4x4 MT LT giá niêm yết: 649 triệu đồng

- Colorado 2.5L 4x2 AT LT giá niêm yết: 651 triệu đồng

- Colorado 2.5L 4x4 AT LTZ giá niêm yết: 789 triệu đồng

- Colorado 2.5L 4x4 AT LTZ HIGH COUNTRY giá niêm yết: 819 triệu đồng

8. Giá bán tải UAZ Pickup

Đây là dòng xe bán tải xuất xứ từ Nga và không thực sự phổ biến tại Việt Nam. Tuy nhiên, mức giá bán của mẫu xe này lại rẻ nhất phân khúc và trang bị tiện nghi ở mức cơ bản.

Bán tải UAZ Pickup được nhập nguyên chiếc về Việt Nam và có giá bán thấp nhất là 624 triệu đồng và cao nhất là 819 triệu đồng. Cụ thể:

- Bán tải UAZ Pickup Standard giá niêm yết: 490 triệu đồng

- Bán tải UAZ Pickup Comfort giá niêm yết: 510 triệu đồng

- Bán tải UAZ Pickup Limited giá niêm yết: 566 triệu đồng

Đăng kiểm xe bán tải thế nào?

Đăng kiểm đối với dòng xe bán tải hiện tại là 330.000 đồng/lần đăng kiểm (bao gồm Phí đăng kiểm 280.000 đồng và Phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm 50.000 đồng).

Đối với dòng xe bán tải đã sản xuất dưới 7 năm - Hạn kỳ đăng kiểm lần đầu: 30 tháng, từ những lần sau: 18 tháng/ lần.

- Dòng xe đã sản xuất từ 7 – 12 năm: 12 tháng/1 lần.

- Dòng xe đã sản xuất từ 12 – 20 năm: 6 tháng/1 lần.

- Dòng xe sản xuất trên 20 năm: 3 tháng/1 lần.

Xe bán tải nào không áp dụng niên hạn?

Tất cả các xe sau khi về cảng sẽ được đăng kiểm theo Bộ TCVN 7271:2010 của Bộ KHCN để xác định xem đó là loại xe gì để phân loại và nộp thuế theo quy định.

Thông qua cách tính theo bộ quy chuẩn trên thì xác định Ford Ranger Raptor là loại xe bán tải cabin kép chở người. Vì thế, đây là loại xe bán tải không có niên hạn. Còn lại, các dòng xe bán tải hầu hết bị áp niên hạn sử dụng là 25 năm và niên hạn xe bán tải được tính từ năm sản xuất của mẫu xe đó.

Có nên mua xe bán tải cho gia đình?

Ưu điểm

- Tiện lợi khi đi dã ngoại: Nếu bạn và gia đình là người thích những chuyến dã ngoại cuối tuần, cắm trại, câu cá… thì lựa chọn xe bán tải là hoàn toàn hợp lý.

- Chở hàng, chở đồ tốt: Phần thùng xe bán tải có thể chở được nhiều hàng hóa, đồ đạc phục vụ cho những chuyến đi chơi xa. Xe vận hành khỏe, leo dốc tốt và không ngại các cung đường xấu, điều mà các dòng xe gia đình khó lòng đáp ứng được.

- Nội thất rộng rãi: Thiết kế 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi tiện dụng, vừa đủ cho số thành viên của một gia đình nhỏ di chuyển trong thành phố, đi làm hoặc đi dã ngoại.

- Đầy đủ tính năng: Không hề thua kém các dòng xe sedan hay crossover, xe bán tải cũng được trang bị nhiều tính năng an toàn như kiểm soát làn đường, hỗ trợ đổ đèo, khởi hành ngang dốc, cân bằng tải, đầy đủ túi khí...giúp hành khách hoàn toàn yên tâm trong suốt chuyến hành trình.

Nhược điểm

- Kích thước lớn hơn so với chiếc xe hơi thông thường, do đó việc sử dụng xe di chuyển trong thành phố đông đúc sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.

- Hàng ghế ngồi khá cứng và ghế sau không có độ ngả lưng nên sẽ gây mỏi lưng khi di chuyển cung đường dài, xấu.

- Phần thùng xe không tải sẽ hơi xóc so với dòng xe gia đình.

Có nên đi Offroad bằng xe bán tải?

Không phải ngẫu nhiên mà xe bán tải lại được mệnh danh là dòng xe vua trong lĩnh vực Offroad. Bạn sẽ cảm nhận chiếc xe của mình phát huy hết khả năng trong những chuyến đi Offroad mà không hề phải lo lắng như dòng xe đô thị.

Động cơ mạnh mẽ, khung gầm chắc chắn, khả năng lội nước,... giúp chinh phục những cung đường Offroad khiến các bác tài cực kỳ thích thú.

