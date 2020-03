Doanh số xe nhóm hạng A dưới 500 triệu, Hyundai i10 bán nhiều nhất

Thứ Ba, ngày 17/03/2020 09:00 AM (GMT+7)

Phân khúc xe cỡ nhỏ có doanh số tổng giảm 20% trong tháng 2/2020, mức giảm ảnh hưởng một phần bởi tình hình chung của thị trường ô tô và dịch bệnh Covid-19.

Theo số liệu bán hàng của VAMA và TC Motor, tại phân khúc xe cỡ nhỏ hạng A gồm 5 dòng xe là: Hyundai Grand i10, Toyota Wigo, Suzuki Celerio, Kia Morning và Honda Brio có doanh số tổng là 2.003 xe bán ra kể từ sau Tết Âm lịch. Mức giảm của doanh số này do ảnh hưởng từ nhịp giảm chung của thị trường.

Doanh số của 5 mẫu xe hạng A tại thị trường Việt Nam trong tháng 2/2020 cụ thể là:

5. Suzuki Celerio - 54 xe (329 ~ 359 triệu VNĐ)

Trong tháng 2/2020, Celerio của Suzuki bán được 54 xe, ít hơn tháng trước 25 xe và tỷ lệ giảm gần 32%. Mặc dù có giá bán chỉ từ 329 đến 359 triệu đồng và động cơ tiết kiệm nhiên liệu nhưng do kiểu dáng không đẹp và trang bị hạn chế là nguyên nhân khiến Celerio không thể cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc.

Suzuki Celerio trang bị động cơ 3 xy-lanh thẳng hàng dung tích 1.0L đi cùng tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số vô cấp CVT, thông số công suất 68 mã lực cùng mô-men xoắn 90 Nm. Celerio có mức tiêu thụ nhiên liệu thuộc diện tốt hàng đầu phân khúc, ở điều kiện hỗn hợp đạt 4,3L/100km đối với bản MT và 4,8L/100km cho bản CVT.

4. Toyota Wigo - 167 xe (345 ~ 405 triệu VNĐ)

Mẫu xe đến từ ông lớn Toyota không đạt được kết quả như kỳ vọng vượt mặt đối thủ Kia Morning hay Hyundai i10. Ngoại trừ thiết kế nội thất lỗi thời thì Wigo có trang bị tính năng ở mức tốt và giá bán hợp lý, 345 triệu đồng cho bản G 1.2MT và 405 triệu cho bản G 1.2AT.

Toyota Wigo trang bị động cơ xăng 1.2L có công nghệ Dual-VVTi van biến thiên kép, công suất tối đa 86 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 107Nm ở 4.200 vòng/phút. Đi cùng đó là tùy chọn hộp số tự động 4 cấp hoặc hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

3. Honda Brio - 263 xe (418 ~ 448 triệu VNĐ)

Mẫu xe đô thị của Honda có kết quả bán hàng tốt hơn trong tháng 2 với mức tăng 4,2%, đạt 263 chiếc. Xe được được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia nên có mức giá cao hơn 2 dòng xe đối thủ Hàn Quốc. Hai phiên bản G và RS có giá đề xuất 418 và 448 triệu, ngoài ra Honda còn cung cấp các tùy chọn sơn 2 màu và màu cam cho Brio RS với chi phí từ 4 đến 6 triệu đồng.

Brio trang bị tiêu chuẩn động cơ xăng 1.2L đi cùng hộp số vô cấp CVT, sản sinh công suất 89 mã lực và mô-men xoắn 110 Nm. Ưu điểm chính của Honda Brio nằm ở thiết kế trẻ trung và không gian nội thất rộng rãi, tuy nhiên danh sách tiện nghi không quá nổi bật để tương xứng với giá bán cao gần nhất phân khúc.

2. Kia Morning - 418 xe (299 ~ 393 triệu VNĐ)

Mẫu xe ở vị trí thứ 2 là Kia Morning, xe có giá bán thấp nhất phân khúc, chỉ từ 299 đến 393 triệu đồng. Doanh số bán xe của Morning trong tháng 2 tăng nhẹ 13 đơn vị, đạt 418 chiếc và tiếp tục “hít khói” đối thủ đồng hương Hyundai Grand i10.

Kia Morning phân phối tại thị trường Việt Nam được THACO lắp ráp trong nước và phân phối với 4 phiên bản gồm MT, AT, AT Deluxe và AT Luxury. Xe trang bị động cơ 1.25L có công suất 86 mã lực và mô-men xoắn 120 Nm, hộp số là loại số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp.

1. Hyundai Grand i10 - 1.101 xe (315 ~ 405 triệu VNĐ)

Trong tháng 2/2020, có thể nói là khoảng thời gian khó khăn của nhiều thị trường không riêng gì mảng ô tô, các dòng xe ô tô khác của Hyundai đều bị sụt giảm về doanh số. Cụ thể, so với tháng 1.2020, Hyundai Grand i10 bán ít hơn đến 485 xe, tỷ lệ giảm tương đương 30,6%. Tuy nhiên, ứng viên đến từ nhà Hyundai - Grand i10 vẫn đủ sức dẫn đầu bảng xếp hạng tháng này khi chiếm hơn một nửa doanh số của cả nhóm xe hạng A.

Grand i10 đã giữ vững được ngôi vị của mình suốt một thời gian dài nhờ giá bán đề xuất cạnh tranh, dao động 315 đến 405 triệu đồng và sự đa dạng về model. Mẫu xe cỡ nhỏ Hàn Quốc có 2 biến thể hatchback và sedan, đi cùng đó là tùy chọn động cơ 1.0L hoặc 1.2L kết hợp với hộp số sàn hoặc số tự động.

