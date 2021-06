Điểm qua những mẫu SUV ăn khách của hãng xe Volkswagen

Thứ Sáu, ngày 18/06/2021 16:30 PM (GMT+7)

Những mẫu xe SUV đến từ thương hiệu Volkswagen luôn mang lại cảm giác lái ấn tượng và hệ dẫn động 4motion mang lại sự an toàn chắc chắn trên nhiều loại địa hình.

Volkswagen là một trong những hãng xe lâu đời nhất trên thế giới. Thị trường chủ yếu của hãng là châu Âu, những thương hiệu nổi tiếng trực thuộc hãng bao gồm Audi, Bentley, Skoda, Lamborghini, Bugatti, SEAT, Porsche và Volkswagen.

Nước Đức được coi là cái nôi của công nghiệp ô tô thế giới với những thương hiệu hàng đầu như Audi, Mercedes-Benz, BMW, Porsche và Volkswagen. Đặc biệt, trong phân khúc xe SUV của hãng Volkswagen đều bắt đầu từ chữ T. Dễ thấy nhất chính là các dòng xe như Tiguan, T-Roc, T-Cross, Touareg và Teramont.

Những chiếc SUV đến từ Đức luôn mang đến sự độc đáo ở thiết kế, sự tiện nghi và tiện dụng trong khoang nội thất và cảm giác an toàn cũng như hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion giúp xe di chuyển trên những cung đường đa địa hình. Tại thị trường Việt Nam, những chiếc Tiguan luôn là lựa chọn dành cho những khách hàng đam mê xe Đức và không đặt nặng việc thanh khoản sau này.

Volkswagen Tiguan

Mẫu xe Tiguan Allspace sở hữu kích thước tổng thể lần lượt dài x rộng x cao là 4.701 x 1.839 x 1.674 mm. Chiều dài trục cơ sở dài đạt 2.790 mm, hơn mẫu xe SUV 7 chỗ Toyota Fortuner đến 45mm.

Đặc biệt, xe được trang bị thêm những tính năng như: Màn hình hiển thị thông tin mới có tên Digital cockpit và rộng 12,3 inch. Màn hình này có độ phân giải chất lượng cao lên đến 1.440 x 540 pixels. Giúp người lái nhận được đa dạng thông tin như: mức tiêu hao nhiên liệu, tốc độ xe đang chạy, khoảng cách, bản đồ, danh bạ điện thoại và các thông tin giải trí đa phương tiện.

Các trang bị an toàn như: Hỗ trợ đỗ xe tự động Park Assist. Với tính năng này sẽ hỗ trợ người lái tối ưu nhất trong việc đỗ xe theo góc vuông hoặc đỗ xe song song. Khi sử dụng chức năng này, chiếc Tiguan Allspace sẽ tự động đo và đánh lái. Người lái chỉ cần thực hiện các thao tác như tín hiệu được báo trên xe như phanh, ga và số.

Volkswagen Tiguan Allspace vẫn giữ nguyên khối động cơ xăng I4, dung tích 2.0L TSI tăng áp, cho công suất 180 mã lực tại 4.400 – 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 320Nm tại vòng tua 1.500 – 3.940 vòng/phút. Xe sử dụng bộ ly hợp kép tự động 7 cấp DSG và hệ dẫn động bốn bánh (4Motion). Chưa hết, khi điều khiển xe, người dùng còn được hỗ trợ với các chế độ lái như: On-road (Normal, Eco, Sport, Custom), Snow, Off-road, Off-road Individual - chế độ tùy chỉnh.​

Tại Việt Nam, hai phiên bản nâng cấp mới của dòng Volkswagen Tiguan Allspace bao gồm Elegance và Luxury S đi kèm với giá bán khởi điểm từ 1,699 đến 1,929 tỷ đồng.

Volkswagen T-Roc

Volkswagen sẽ giới thiệu T-Roc compact SUV tại Anh theo hai giai đoạn khác nhau. Hiện một số biến thể đã sẵn có, trong khi đó, một số biến thể khác sẽ phải chờ đến tháng 12 năm nay. Nhà sản xuất ô tô Đức còn khuyến mại bộ điều khiển T-Roc thông minh cho 1000 khách hàng đầu tiên tại Anh, có giá £565 (17 triệu đồng).

Bên trong nội thất xe T-Roc bố trí vừa đủ 5 chỗ ngồi. Khu vực điều khiển kết hợp giữa màn hiển thị thông tin chủ động AID và hệ thống thông tin đặc biệt tạo ra một khoang lái kỹ thuật số mang tính tương tác cao. Khoang hành lý sau dung tích 445 lít và khi hàng ghế sau gập phẳng xuống sàn (có thể gập 60/40) thì tạo không gian chứa đồ lên đến 1.290 lít. Về trang bị tiện nghi tùy chọn, T-Roc có cốp xe điều khiển điện, cửa sổ trời toàn cảnh trượt bằng điện, nội thất bọc da Vienna, cổng sạc điện thoại không dây công suất 400W, và âm thanh Beats Audio 6 loa.

Xe có khá nhiều tùy chọn về động cơ xăng và dầu. Cụ thể, động cơ xăng TSI, dung tích 1.0L, cho công suất 115 mã lực đi kèm hộp số sàn 6 cấp. Có thêm lựa chọn động cơ xăng, dung tích 1.5 TSI với hộp số tự động 7 cấp và tùy chọn hệ dẫn động cầu trước hoặc hệ dẫn động AWD. Bên cạnh đó là động cơ dầu (diesel), dung tích 1.6L TD và dung tích 2.0L TDI

Về công nghệ an toàn tùy chọn, VW T-Roc có hệ thống cảnh báo lái xe Driver Alert System bao gồm tính năng hỗ trợ phía trước với phanh tự động và phát hiện người đi bộ, kiểm soát hành trình chủ động. Ngoài ra, còn có tính năng hiển thị tín hiệu đèn giao thông linh hoạt, camera sau, hệ thống chuyển làn với tính năng quan sát điểm mù và phương tiện phía sau. Cuối cùng là hệ thống hỗ trợ đỗ xe, lái tự động khi tắc đường, phanh khẩn cấp, hệ thống bảo vệ hành khách chủ động, hệ thống cảnh báo lái xe và kiểm soát đèn chiếu sáng.

Tại châu Âu xe có giá bán cho bản SE tiêu chuẩn là 20.425 Euro tương đương 616 triệu đồng. T-Roc sẽ có các gói trang bị như: S, SE, Design, SEL và R-Line

Volkswagen T-Cross

T-Cross là mẫu SUV hạng B và lần đầu được giới thiệu vào năm 2018, Volkswagen T-Cross là chiếc SUV nhỏ nhất của hãng xe Đức.

Volkswagen T-Cross có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là: 4.107 x 1.760 x 1.558 mm, trục cơ sở 2.560 mm. Thiết kế đậm chất đô thị với đèn pha vuông vắn, lưới tản nhiệt kích thước lớn, một số chi tiết mạ chrome tăng tính thẩm mỹ. Phía sau, đèn hậu dạng LED có họa tiết khá hiện đại.

Bên trong, Volkswagen T-Cross trang bị bảng điều khiển quen thuộc tích hợp đèn viền nội thất, với màn hình kỹ thuật số 10,2 inch. Màn hình cảm ứng 8 inch cho hệ thống thông tin giải trí. T-Cross có tới 4 cổng kết nối USB và một bệ sạc không dây. Xe có 5 chỗ ngồi.

Volkswagen T-Cross được trang bị động cơ 3 xy-lanh TSI, dung tích 1.0L tăng áp, cho công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm, kết hợp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Các công nghệ an toàn trang bị cho T-Cross gồm hệ thống hỗ trợ cảnh báo vượt, phát hiện người đi bộ, phanh tự động khẩn cấp, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và cảnh báo điểm mù.

Volkswagen Touareg

Volkswagen Touareg thế hệ mới được trình làng lần đầu tại VMS 2019. Điểm đáng chú ý của mẫu xe này chính là sử dụng chung nền tảng MLB evo với các mẫu SUV nổi tiếng vừa ra mắt như Lamborghini Urus, Audi Q8 hay Porsche Cayenne mới. Nhờ đó, Volkswagen Touareg đạt hầu hết các tiêu chuẩn, giúp mẫu xe hoàn toàn mới của hãng xe Đức tiệm cận với phân khúc xe hạng sang.

Kích thước tổng thể Volkswagen Touareg mới có kích thước khá to lớn, chiều dài và rộng của xe đạt 4.878 x 1.984mm, nhỉnh hơn so với thế hệ trước. Trong khi chiều cao thấp hơn với 1.702mm. Dù kích thước to lớn hơn, nhưng mẫu SUV mới của Volkswagen lại có trọng lượng giảm 106 kg so với trước đây.

Xe được làm mới hoàn toàn nội thất. Bảng táp-lô đậm dấu ấn công nghệ với một loạt các màn hình thông tin từ trung tâm cho tới phía sau tay lái. Bên trên bảng táp-lô sử dụng chất liệu da, kết hợp với các đường viền ốp gỗ cao cấp. Ngoài ra đèn viền nội thất với 30 màu tùy chọn cũng tăng sự sang trọng cho không gian bên trong.

Volkswagen Touareg được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 2.0L TFSI, cho công suất từ 251 mã lực, đi kèm hộp số 8 cấp tự động có tên gọi AL 552-8Q và chuẩn khí thải Euro 6. Hỗ trợ khả năng vận hành, Volkswagen Touareg còn được trang bị tùy chọn hệ dẫn động 4 bánh 4MOTION, hỗ trợ quan sát ban đêm, hệ thống treo khí nén, hệ thống đánh lái 4 bánh All-wheel steering…

Volkswagen Teramont

Volkswagen Teramont thuộc nhóm SUV hạng E. Xe có kích thước lớn hơn so với Volkswagen Touareg, ra mắt lần đầu vào năm 2017. Phiên bản nâng cấp của mẫu xe này được ra mắt vào năm ngoái. Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là: 5.039 x 1.989 x 1.773mm và chiều dài cơ sở 2.980 mm. Mẫu SUV này này gây ấn tượng bởi ngoại hình mạnh mẽ, khỏe khoắn nhưng cũng không kém phần sang trọng và đẳng cấp.

Thiết kế Teramont có khá nhiều nét tương đồng với Volkswagen Touareg khi cùng sở hữu cụm đèn pha LED tích hợp dải LED chạy ban ngày, nối liền lưới tản nhiệt với các thanh ngang to bản. Hãng xe Đức trang bị cho Teramont 2021 bộ la-zăng đúc hợp kim nhôm 5 chấu với kích thước 20 inch

Nội thất của Volkswagen Teramont khá rộng rãi với ba hàng ghế và 7 chỗ ngồi. Xe được trang bị hệ thống giải trí với 13 loa âm thanh cao cấp, màn hình cảm ứng đa chức năng Composition Media 8 inch, khởi động bằng nút bấm Start/Stop, điều hòa tự động 3 vùng độc lập với cụm điều chỉnh riêng cho hàng ghế sau, kết nối Bluetooth, USB,...

Các trang bị an toàn trên xe có thể kể đến hệ thống phanh ABS - BA, hệ thống trượt khi tăng tốc, hệ thống ổn định thân xe điện tử, phanh đỗ điện kết hợp với hỗ trợ dừng xe, chống trôi xe, hỗ trợ khởi hành ngang dốc,... Dự kiến mẫu xe SUV cỡ lớn Teramont được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ và sẽ có mặt tại Việt Nam trong tháng 7 tới đây. Giá bán của Teramont tại Việt Nam vẫn chưa được tiết lộ nhưng theo nhiều chuyên gia dự đoán giá bán của xe sẽ từ 2,3 tỷ đồng.

Chưa rõ xe sẽ được trang bị động cơ nào tại thị trường Việt Nam. Nhưng khả năng cao đó là động cơ 4 xy-lanh, dung tích 2.0L tiêu chuẩn, cho công suất 235 mã lực và mô-men xoắn 363 Nm, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion.

Đối thủ của mẫu xe này đang được bán tại Việt Nam là Ford Explorer, thế hệ mới của chiếc SUV đến từ Mỹ cũng sẽ được ra mắt trong năm nay.

