Đây là top 3 xe bán chạy nhất Việt Nam năm 2024

Dưới đây là những mẫu xe bán chạy nhất tại Việt Nam trong năm 2024 đã qua, trong đó VF5 Plus của VinFast là cái tên dẫn đầu với khoảng cách bỏ rất xa đối thủ xếp phía sau.

VinFast VF 5 Plus

Tổng kết năm 2024, VinFast VF 5 Plus thậm chí còn trở thành ông vua doanh số toàn thị trường trong năm 2024 với 32.000 chiếc bán ra. Mặc dù VinFast không thường xuyên công bố số liệu cụ thể nhưng với thành tích này, VinFast VF 5 Plus chắc chắn là một trong những mẫu xe bán chạy nhất tại Việt Nam trong năm 2024, thậm chí không có đối thủ trong phân khúc xe điện.

Nổi bật nhất là VinFast VF 5 Plus, mẫu xe có thể cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Kia Sonet, Toyota Raize và Hyundai Venue. Với thiết kế hiện đại, nhỏ gọn và khả năng di chuyển linh hoạt trong đô thị, VF 5 Plus không chỉ thu hút người tiêu dùng mà còn mang lại lợi ích kinh tế vượt trội so với các mẫu xe chạy xăng.

Về hiệu suất, VinFast VF 5 Plus được trang bị động cơ điện mạnh mẽ với công suất tối đa 100 kW (tương đương 134 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 135 Nm. Bộ pin dung lượng 37,23 kWh cho phép xe hoạt động với phạm vi lên tới 300 km, đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày của người dùng. VinFast VF 5 Plus có giá bán 468 triệu đồng khi thuê pin và 548 triệu đồng khi mua đứt pin, điều này mang lại cho khách hàng nhiều lựa chọn phù hợp với mục đích.

Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander đang khẳng định vị thế của mình trên thị trường ô tô Việt Nam. Mẫu MPV này đã ghi nhận doanh số 19.498 chiếc bán ra trong suốt năm 2024, tương đương với thành tích ấn tượng mà mẫu xe này đạt được vào năm ngoái.

Với thiết kế trẻ trung và hiện đại, Mitsubishi Xpander thu hút sự chú ý của người tiêu dùng nhờ vào những trang bị tiện nghi nổi bật. Xe được trang bị màn hình giải trí cảm ứng 9 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, cùng với đồng hồ kỹ thuật số 8 inch. Ngoài ra, các tính năng tiện ích như ghế bọc da, điều hòa tự động với chức năng làm lạnh nhanh Max Cool, cổng sạc cho hàng ghế thứ hai, phanh tay điện tử và chức năng giữ phanh tự động cũng góp phần nâng cao trải nghiệm lái xe.

Về hiệu suất, Mitsubishi Xpander được trang bị động cơ 1,5 lít cho công suất 104 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp. Mẫu xe này hiện có 4 phiên bản phân phối tại Việt Nam: MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, với mức giá từ 560 đến 698 triệu đồng mang đến nhiều lựa chọn cho khách hàng.

Ford Ranger

Tổng doanh số Ford Ranger trong năm 2024 đạt 17.508 xe, tăng 1.423 xe so với năm trước đó. Đáng chú ý, trong số này có tới 14.284 chiếc được lắp ráp trong nước. Cần nhớ, Ford Ranger cũng nằm trong top 4 xe bán chạy nhất thị trường trong năm 2023.

Với việc chuyển sang lắp ráp trong nước, Ford Ranger đã tạo ra sự chủ động trong nguồn cung, giúp mẫu xe này duy trì sức hút mạnh mẽ trên thị trường. Sự ra mắt của thế hệ mới cũng đã góp phần không nhỏ vào việc giữ vững vị trí của Ranger khi xe thường xuyên xuất hiện trong danh sách những ô tô bán chạy hàng tháng.

Ford Ranger nổi bật với thiết kế mạnh mẽ, cứng cáp, mang đậm phong cách bán tải Mỹ. Tại thị trường Việt Nam, Ranger được cung cấp với ba tùy chọn động cơ. Các phiên bản XL, XLS và XLT sử dụng động cơ diesel 2.0L Turbo đơn, kết hợp với hộp số 6 cấp (có tùy chọn tự động hoặc số sàn), cho công suất 170 mã lực tại 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 405 Nm trong dải vòng tua máy từ 1.750-2.500 vòng/phút.

Đối với phiên bản Wildtrak, xe được trang bị động cơ diesel 2.0L Turbo kép, đi kèm hộp số tự động 10 cấp cho công suất 210 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm trong dải vòng tua máy từ 1.750-2.000 vòng/phút. Đặc biệt, phiên bản Raptor sử dụng động cơ xăng 3.0L V6 cho công suất 392 mã lực và mô-men xoắn cực đại 583 Nm, kết hợp với hộp số 10AT và hệ dẫn động 4WD mang lại trải nghiệm lái mạnh mẽ và ấn tượng.

Hiện nay, Ford Ranger đang được phân phối tại Việt Nam với 7 phiên bản khác nhau, được bán với mức giá từ 669 triệu đến 1,299 tỷ đồng giúp đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.