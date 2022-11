Đây là phiên bản tiêu chuẩn của dòng xe Hyundai Elantra thế hệ mới

Kích thước xe không thay đổi so với các phiên bản khác. Hyundai Elantra 2023 dài hơn 55,88 mm, trục cơ sở dài hơn 20,32 mm và rộng hơn 25,4 mm so với thế hệ cũ. Chiều cao xe giảm 20,32 mm. Chiều dài cơ sở 2.720 mm (dài hơn 20m so với thế hệ cũ)

Phần đầu xe Hyundai Elantra 2023 áp dụng thiết kế lưới tản nhiệt “Parametric-Jewel” vốn là thiết kế lưới tản nhiệt “thác đổ” kiểu mới, đồng thời tích hợp thiết kế đèn pha vuốt sắc sảo sang hai mép bên. Tuy nhiên phiên bản tiêu chuẩn chỉ sử dụng đèn pha dạng halogen thay vì LED. Ngoài ra cụm đèn ban ngày cũng là dạng halogen.

Đuôi xe có chung thiết kế cụm đèn báo hiệu không còn là dạng LED, thay vào đó là đèn halogen thông thường. Ngoài ra, bộ mâm đi kèm chỉ có kích thước 15 inch, khá lạc lõng so với thiết kế thiên hướng thể thao của chiếc xe. Hệ thống treo sau của xe cũng chỉ là dạng thanh cân bằng, không phải hệ thống đa liên kết như bản N Line.

Bên trong khoang lái, xe chỉ sử dụng ghế ngồi bọc nỉ màu đen. Vô lăng sẽ không được bọc da. Ghế lái điều chỉnh bằng tay, tất nhiên sẽ không có hệ thống làm mát và sưởi ghế. Hệ thống điều hòa chỉ được điều chỉnh bằng tay, một vùng. Tuy nhiên xe vẫn có màn hình giải trí 10,25 inch nhưng chỉ có 4 loa thay vì 6. Đáng mừng là chiếc xe vẫn giữ lại hệ thống chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm, tăng tính tiện dụng khi vận hành

Cụm màn hình đa thông tin 10,25 inch cũng bị cắt bớt trên Hyundai Elantra bản tiêu chuẩn. Thay vào đó là cụm đồng hồ cơ có thiết kế khá thể thao, đi kèm một màn hình màu nhỏ đa thông tin có kích thước 4,2 inch. Bên dưới khu vực cần số, có thể nhận ra sự thiếu vắng của hệ thống phanh tay điện tử, đi kèm tính năng Auto Hold. Xe vẫn hiện diện 2 cổng sạc USB tại khu vực này. Trang bị đáng chú ý nửa nằm ở hệ thống cảm biến đèn pha tự động.

Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ xăng SmartStream, dung tích 1.6L, cho công suất 128 mã lực và mô-men xoắn cực đại 155Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp. Elantra 2023 tại Việt Nam sẽ không còn tùy chọn hộp số sàn trên bản tiêu chuẩn như trước.

Hyundai Elantra 2023 vẫn có các trang bị an toàn tiêu chuẩn như camera lùi, cảm biến áp suất lốp, chống bó cứng phanh ABS, phân phối phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESP và 2 túi khí. Hiện giá bán của phiên bản này là 599 triệu đồng. Mức giá khá phù hợp cho những ai yêu thích dòng xe này và muốn cá nhân hóa chiếc xe theo ý riêng.

