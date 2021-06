Đây là những chiếc SUV cỡ lớn được khách hàng Việt ưa chuộng và mong chờ

Thứ Sáu, ngày 25/06/2021 19:00 PM (GMT+7)

Xu hướng thế giới ngày càng chuộng những dòng SUV và đặc biệt là dòng SUV cỡ lớn. Thị trường Việt Nam cũng không nằm ngoại lệ khi càng xuất hiện nhiều mẫu xe ấn tượng.

Năm 2021, các hãng sản xuất xe bắt đầu sẽ suy nghĩ đến việc đưa những mẫu xe SUV mới về để thu hút những người khách hàng của mình và trong thời gian tới việc giới thiệu những mẫu xe và dòng xe mới thay thế cho phiên bản tiền nhiệm sẽ là chuyện không còn quá xa.

Sau đây là những mẫu xe được mong chờ xuất hiện tại Việt Nam trong năm 2021 và đã có nhiều mẫu xe mới đã có mặt và ra mắt thị trường Đông Nam Á. Điều này chứng tỏ nhiều khả năng các mẫu xe này sẽ về Việt Nam trong năm 2021 để khách hàng trong nước có thêm nhiều lựa chọn. Không ít trong số này được kỳ vọng sẽ giúp thay đổi tình hình kinh doanh hiện tại.

Volkswagen Teramont

Mới đây nhất, Volkswagen “úp mở” ra mắt Teramont mẫu xe lớn nhất phân khúc SUV của Volkswagen. Theo đại diện truyền thông hãng sẽ có mẫu xe mới dự kiến sẽ ra mắt thị trường Việt vào tháng sau. Nhiều khả năng là Teramont, mẫu xe mới này sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ và lần đầu tiên được ra mắt tại Việt Nam.

Như thông tin trước đây, Volkswagen Teramont là một trong hai mẫu xe mới của Volkswagen sẽ gia nhập thị trường Việt Nam trong năm, bổ sung vào đội hình sản phẩm hiện đang có 3 dòng chính của hãng. Theo nhiều chuyên gia dự đoán mức giá xe vào khoảng 2,3 tỷ đồng, nếu mức giá này đúng và sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mẫu xe Ford Explorer.

VW Teramont 2021 có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 5.039 x 1.989 x 1.773mm và chiều dài cơ sở 2.980 mm. Mẫu SUV này này gây ấn tượng bởi ngoại hình mạnh mẽ, khỏe khoắn nhưng cũng không kém phần sang trọng và đẳng cấp.

Tổng thế thiết kế của dòng xe Teramont có khá nhiều nét tương đồng với Volkswagen Touareg khi cùng sở hữu cụm hệ thống chiếu sáng dạng LED tích hợp dải LED chạy ban ngày, nối liền lưới tản nhiệt với các thanh ngang to bản. Xe được bộ mâm hợp kim và thiết kết 5 chấu. Khách hàng có thể tùy chọn thêm bộ mâm kích thước 20 inch. VW Teramont sở hữu không gian ngồi cực kỳ rộng rãi nhờ vào việc sở hữu chiều dài ấn tượng lên đến 5.039mm. Các tiện nghi nội thất nổi bật của mẫu xe mới này có thể kể đến hệ thống giải trí với 13 loa, màn hình cảm ứng đa chức năng Composition Media 8 inch, khởi động bằng nút bấm Start/Stop, điều hòa tự động 3 vùng độc lập với cụm điều chỉnh riêng cho hàng ghế sau, kết nối Bluetooth, USB,...

Hiện tại, chưa rõ hãng xe Đức sẽ cung cấp cho khách Việt động cơ nào trên VW Teramont. Tại một số thị trường, VW Teramont 2021 được trang bị động cơ xăng 4 xy-lanh, dung tích 2.0L, cho công suất 238 mã lực và mô men xoắn 380Nm, kết hợp với hộp số tự động DSG 8 cấp và dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion. Khối động cơ này giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,9 giây với tốc độ tối đa 220 km/h.

Các trang bị an toàn trên xe có thể kể đến hệ thống phanh ABS - BA, hệ thống trượt khi tăng tốc ASR, hệ thống ổn định thân xe điện tử ESC, phanh đỗ điện kết hợp với hỗ trợ dừng xe, chống trôi xe, hỗ trợ khởi hành ngang dốc,... Và Hệ thống kết nối an toàn cho trẻ em ISOFIX, Chức năng khóa cửa an toàn cho trẻ em, 10 túi khí, Cảnh báo áp suất lốp

Việc xuất hiện của dòng xe SUV 7 chỗ Volkswagen Teramont sẽ tăng thêm lựa chọn cho khách hàng đam mê thương hiệu xe Đức. Ngoài ra, những chiếc xe Volkswagen luôn mang đến sự thú vị khi cầm lái và hấp dẫn đối với những ai không đặt quá nặng vào việc thanh khoản sau khi mua xe.

Ford Explorer

Ford Explorer 2021 sở hữu thiết kế khá tương đồng với đời trước nhưng được điểm xuyết nhiều đường nét mới làm điểm nhấn như: mũi xe hầm hố hơn nhờ tản nhiệt cỡ lớn, hốc gió rộng, đèn pha mảnh, đường gờ hông và trần xe thể thao.

Khu vực thay đổi nhiều nhất chính là nội thất với thiết kế hoàn toàn mới, được nâng cấp công nghệ tiên tiến hiện đại hơn một bậc: đèn pha LED thích ứng, cửa sổ trời, phát wifi, màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 10,1 inch, hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 14 loa với tổng công suất 980 watt, điều hòa tự động 3 vùng, kiểm soát romooc,...

Tại Việt Nam, Ford Explorer phiên bản hiện đang phân phối thuộc thế hệ thứ 5, từng có giá bán 2,268 tỷ đồng trước khi giảm xuống 1,999 tỷ đồng để xả hàng tồn. Theo thông tin từ tư vấn bán hàng, Ford Explorer thế hệ cũ đã hết hàng từ cuối 2020, sẵn sàng đón thế hệ mới ra mắt trong năm nay. Xe tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ.

Mặc dù gọi là Ford Explorer 2021 nhưng mẫu mới này đã được giới thiệu tại thị trường quốc tế từ đầu năm 2019. Khi đó, mẫu cũ tại Việt Nam mới vừa được nâng cấp facelift. Thời gian trước, một số lượng ít xe Ford Explorer 2021 đã xuất hiện tại Việt Nam thông qua các đại lý nhập khẩu tư nhân và cơ quan đại sứ quán. Giá bán tham khảo của phiên bản Platinum lên tới 4,4 tỷ đồng. Do đó, việc nhập khẩu chính hãng Ford Explorer 2021 về Việt Nam mang theo kỳ vọng giá xe sẽ rẻ hơn đáng kể so với nhập khẩu tư nhân.

Toyota Prado

Dòng xe Toyota Land Cruiser Prado mới chính thức có mặt tại Việt Nam để tăng sức cạnh tranh với các đổi thủ trong cùng phân khúc. Cách đó không lâu, dòng SUV cỡ lớn Ford Explorer vừa có đợt giảm giá mạnh gần 270 triệu đồng nhằm kích cầu

Toyota Prado 2020 không thay đổi quá lớn ở phần ngoại thất. Dòng xe này chỉ có vài điểm thay đổi và chủ yếu là nâng cấp tính năng. Do đó, người xem dễ dàng bắt gặp lại những chi tiết từ thế hệ cũ. Đầu tiên chính là kích thước xe. Land Prado vẫn sử dụng chiều dài cơ sở 2790 mm, các chiều dài, rộng, cao là 4840 x 1885 x 1845 mm. Cùng với đó là khoảng sáng gầm 215 mm. Đây là kích thước thể hiện rõ sự cao to, bề thế, đậm chất SUV của dòng xe này.

Khoang nội thất Land Prado 2020 cũng rất ấn tượng với sự kết hợp hài hòa giữa tính năng mới cùng những trang bị cũ. Theo đó, dòng xe này có 7 vị trí ghế. Tất cả đều được bọc da cao cấp. Trong đó, hàng ghế trước có khả năng chỉnh điện tiện lợi. Hàng ghế sau có thể gập, trượt 1 chạm và gập lưng 60:40. Hàng ghế 3 có thể gập phẳng 50:50.

Land Prado 2020 được trang bị hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập với hệ thống cửa gió ở hàng ghế sau. Bên cạnh đó, dòng xe này còn có hộc làm mát để chất nước chai, thức ăn lạnh,… Hệ thống âm thanh của dòng xe này cũng rất chất với 9 loa cùng đầu DVD, màn hình cảm ứng, USB, AUX, bluetooth. Và 1 điểm mới ở thế hệ này Prado đã có thêm cổng sạc pin điện thoại. Cùng với đó là chức năng khởi động bằng nút bấm hiện đại.

Toyota Land Cruiser Prado mới được trang bị khối động cơ có công suất 164 mã lực và mô men xoắn 245 Nm. Kết hợp với đó là hộp số tự động 6 cấp. Khối động cơ này của Toyota Land Prado bị chê khá nhiều. Bởi động cơ này khá yếu nếu so với đối thủ Explorer. Và nếu mọi người để ý thì động cơ của Land Prado 2020 chính là động cơ của Fortuner máy xăng.

Với giá bán chính hãng 2,34 tỷ đồng, Toyota Land Cruiser Prado 2020 tại Việt Nam bỏ xa mức giá 2 tỉ đồng của Ford Explorer hiện tại nhưng vẫn được nhiều khách hàng trong nước quan tâm và đón nhận. Tại Việt Nam, Toyota Prado cạnh tranh trực tiếp với Explorer và đang bỏ xa doanh số so với đối thủ. Dẫu vậy, Toyota vẫn muốn “đào sâu” khoảng cách đó.

Hyundai Palisade

Mới đây, một đại lý ủy quyền của Hyundai đã chào bán một chiếc SUV 7 chỗ cỡ lớn Palisade nhập từ thị trường Hàn Quốc và đây là mẫu xe nhập khẩu chính hãng. Hiện tại trên thị trường chỉ có một chiếc Hyundai Palisade xe mới được đại lý chào bán.

Trước đó, đã có nhiều tin đồn TC Motor có kế hoạch phân phối chính hãng dòng Hyundai Palisade nhập Hàn, bản máy dầu để cạnh tranh với Ford Explorer nhập Mỹ, nhưng đến nay vẫn còn bỏ ngõ tại Việt Nam, hiện tại đã có nhiều xe Hyundai Palisade ra biển trắng với số lượng rất ít, nếu không muốn nói là khá hiếm.

Hyundai Palisade sở hữu ngoại thất được thiết kế sắc sảo, phần đầu xe nổi bật với cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn tạo nên sự sang trọng và vững chãi cho chiếc SUV. Tương tự các mẫu xe khác như: SantaFe hay dòng Kona mới, Palisade sở hữu cụm đèn pha với đèn sương mù đặt thấp ở vị trí nằm giữa hai bên của cản trước.​

Nội thất Palisade sử dụng nhiều vật liệu cao cấp, ghế ngồi bọc da, trang bị bệ tỳ tay cỡ lớn. Trang bị màn hình cảm ứng trung tâm có kích thước 10,25 inch trung tâm có hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay. Bên cạnh nhiều công nghệ tiện nghi giải trí và hỗ trợ lái như kiểm soát hành trình thông minh, điều hướng, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCCA), cảnh báo người lái mất tập trung (DAW), đèn pha hỗ trợ chiếu xa - High Beam Assist (HBA), camera 360 độ và hơn nữa.

Theo tìm hiểu, lô xe Hyundai Palisade mà TC Motor nhập về đều thuộc phiên bản máy dầu, dung tích 2.2L tăng áp CRDi, cho công suất tối 199 mã lực và mô men xoắn cực đại 440Nm. Sử dụng kết hợp với hộp số tự động 8 cấp (8AT) và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian HTRAC.​ Hyundai Palisade tại Việt Nam không có bản máy xăng, vì dòng xe này phiên bản máy xăng sử dụng động cơ V6, dung tích 3.8L GDi, cho công suất 291 mã lực và mô men xoắn đạt 355Nm. Vì lý do xe có dung tích lớn và phải chịu phần nhiều thuế TTĐB.

Chiếc Hyundai Palisade này đang được chào giá lên đến 2,6 tỷ đồng, đây quả thực là một mức giá không hề rẻ. Già tiền này đủ để mua một lúc 2 chiếc Hyundai SantaFe bản máy dầu cao cấp hoặc sở hữu ngay một chiếc Toyota Land Cruiser Prado có giá bán niêm yết 2,3 tỷ đồng.​

Audi Q7

Audi Q7 mới thể hiện những đặc trưng SUV theo ngôn ngữ thiết kế mới nhất của Audi. Những đường gân sắc nét cùng những mặt cắt vuốt căng đầy tính thể thao. Thiết kế lưới tản nhiệt hình bát giác ấn tượng với sáu thanh crom thẳng đứng.

Thiết kế mới của chiếc SUV cỡ lớn có chiều dà x rộng x cao lần lượt là: 5.063 x 1.970 x 1.741mm. Trục cơ sở vẫn duy trì ở mức 2.994mm với 7 chỗ ngồi thoải mái cho người lớn. Audi Q7 thực sự bắt mắt với lớp sơn hoàn chỉnh và vành hợp kim 19-inch. Với gói ngoại thất S line, Audi Q7 thậm chí còn nổi bật hơn với cản trước sắc nét, đường gờ cánh lướt gió thể thao và ốp gầm sau xe.

Bên trong khoan nội thất chiếc Q7 sử dụng các ghế ngồi bọc da Cricket và các ốp nâu xám tro mịn tự nhiên. Xe còn sở hữu nhiều hốc chứa đồ ở ụ trung tâm với sức chứa lớn. Tùy thuộc vào vị trí hàng ghế sau mà khoang hành lý cho phiên bản xe 5 chỗ có thể mở rộng sức chứa từ 865 lít lên tới 2.050 lít – phần sau xe là mặt sàn phẳng để chứa đồ. Nắp cốp sau điện được trang bị tiêu chuẩn; chức năng mở cốp bằng chân là trang bị tùy chọn.

Mẫu xe Audi Q7 được trang bị khối động động cơ xăng V6 TFSI được nạp bởi một mono turbo và công nghệ mild hybrid. Nhờ đó, xe đạt công suất 340 mã lực và mô-men xoắn 500Nm, tăng tốc từ 0 tới 100km/h trong 5,9 giây, vận tốc tối đa 250km/h. Audi Q7 55 TFSI sử dụng hộp số 8 cấp tiptronic và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian Quattro.

Công nghệ mild hybrid tiêu chuẩn giúp xe giảm mức tiêu thụ nhiên liệu tới 0,7 lít/100km. Yếu tố then chốt chính là một bộ máy phát khởi động lại (BAS) công suất 48V kết hợp cùng bộ pin lithium-ion giúp tích trữ năng lượng.

Nguồn: http://danviet.vn/day-la-nhung-chiec-suv-co-lon-duoc-khach-hang-viet-ua-chuong-va-mong-cho-50202...Nguồn: http://danviet.vn/day-la-nhung-chiec-suv-co-lon-duoc-khach-hang-viet-ua-chuong-va-mong-cho-502021256185841278.htm