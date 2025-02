Đây là mẫu SUV đô thị đang cực hút giới trẻ của nhà Toyota

Toyota Yaris Cross không chỉ đến từ thiết kế mà còn đến từ những trang bị ấn tượng, đáp ứng được nhu cầu cần thiết của nhóm khách hàng trẻ tuổi thành đạt. Dù không phải là mẫu xe khai phá phân khúc SUV đô thị tại thị trường Việt Nam.

Toyota Yaris Cross vẫn nhanh chóng tạo được ấn tượng cho khách hàng ngay từ những ngày đầu ra mắt. Sự thành công của Yaris Cross thể hiện rõ qua con số gần 3.400 xe được giao đến tay khách hàng chỉ trong chưa đầy nửa năm kể từ khi ra mắt.

Không quá khó để giải mã sức hấp dẫn của Yaris Cross. Mẫu xe này hội tụ đầy đủ các yếu tố cần thiết của một chiếc xe dành cho những người trẻ. Toyota Yaris Cross không chỉ là một phương tiện di chuyển đơn thuần mà còn là một người bạn đồng hành đầy chất riêng trong nhịp sống năng động hàng ngày.

Nếu như trước đây hình ảnh những chiếc ô tô phổ thông thường gắn liền với sự thực dụng và có phần đứng tuổi thì giờ đây câu chuyện này đã thay đổi. Xu hướng trẻ hóa độ tuổi sở hữu ô tô buộc các nhà sản xuất phải chuyển sang hình ảnh trẻ trung và hiện đại hơn, và Yaris Cross là câu trả lời thuyết phục mà Toyota dành cho khách hàng tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Mạnh mẽ hay năng động là những cụm từ thường được nhắc đến khi nói về thiết kế của Toyota Yaris Cross. Không quá khó để nhận ra mẫu SUV đô thị này được thừa hưởng nhiều đường nét của mẫu xe Highlander với phần lưới tản nhiệt hình thang cùng cặp đèn pha được thiết kế vuốt gọn dùng công nghệ LED hiện đại. Phần đuôi mang đến cảm giác chắc chắn nhờ thiết kế góc cạnh cùng cản dưới tạo hình thể thao.

Với những đường nét độc đáo, Toyota Yaris Cross không chỉ thu hút mọi ánh nhìn khi lướt đi trên phố mà còn tạo nên sự cá tính cho chủ nhân. Đây có thể xem như một món “phụ kiện” thể hiện phong cách thời thượng, khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng.

Tổng quan thiết kế nội ngoại thất

Toyota Yaris Cross có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.310 x 1.770 x 1.655 mm, chiều dài cơ sở 2.620 mm. Những thông số này vừa đủ rộng rãi, thoải mái cho người ngồi bên trong nhưng vẫn đảm bảo khả năng linh hoạt khi di chuyển trong đô thị, đặc biệt là với bán kính quay đầu chỉ 5,2 m.

Mang thiết kế SUV nên khoảng sáng gầm của Yaris Cross cũng đầy ấn tượng với chiều cao 210 mm, con số này cùng nền tảng khung gầm thế hệ mới giúp người lái tự tin vượt qua những chướng ngại khi di chuyển trên những cung đường gồ ghề một cách dễ dàng.

Khoang lái của Yaris Cross thể hiện rõ chất trẻ trung, hiện đại với hàng loạt trang bị tiện nghi như ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, bảng đồng hồ tốc độ TFT 7 inch, màn hình giải trí trung tâm 10,1 inch tích hợp Apple CarPlay/Android Auto không dây, sạc không dây, phanh tay điện tử, kính trần xe toàn cảnh, đèn trang trí…

Chiều dài cơ sở hơn 2.600 mm không chỉ tạo sự thoải mái ở cả 2 hàng ghế mà còn giúp tối ưu được không gian chứa đồ phía sau. Tùy theo phiên bản, dung tích chứa đồ khoang hành lý Yaris Cross đạt mức 466 lít hoặc 471 lít. Người dùng có thể dễ dàng gập hàng ghế sau nếu muốn chở những vật dụng kích thước lớn hay cần thêm diện tích chứa hành lý.

Không chỉ ghi điểm bằng kiểu dáng hay những tiện nghi bên trong, Toyota Yaris Cross còn gây ấn tượng với tùy chọn động cơ Hybrid - trang bị động cơ chưa từng xuất hiện trên bất kỳ mẫu SUV hạng B nào đang bán trên thị trường. Đây có thể xem như lợi thế lớn nhất giúp Yaris Cross dễ dàng chinh phục khách hàng.

Yaris Cross HEV được trang bị động cơ xăng, dung tích 1.5L, cho công suất 90 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 121Nm kết hợp cùng mô tơ điện, cho công suất 79 mã lực và mô men xoắn cực đại 141 Nm. Đi kèm hộp số CVT mang đến cảm giác vận hành nhẹ nhàng trên phố nhưng cũng không kém phần phấn khích mỗi khi đạp ga tăng tốc. Nhờ sự hỗ trợ của mô tơ điện, mức tiêu thụ nhiên liệu của Yaris Cross HEV chỉ dừng lại ở mức 3,8 lít/100km cho đường hỗn hợp.

Ngoài tùy chọn động cơ Hybrid, Toyota Yaris Cross có lựa chọn phiên bản động cơ xăng truyền thống cho công suất 105 mã lực và mô men xoắn cực đại dat 138 Nm giúp người dùng dễ dàng lựa chọn phiên bản phù hợp với nhu cầu sử dụng cũng như điều kiện kinh tế.

An toàn là điều mà Toyota luôn hướng đến và dễ dàng được nhìn nhận trên bất kỳ mẫu xe nào của thương hiệu này. Trên Toyota Yaris Cross, xe được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn của gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense (TSS), bao gồm: cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường và hỗ trợ giữ làn, đèn chiếu xa tự động, kiểm soát vận hành chân ga, cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành, điều khiển hành trình chủ động. Ngoài ra, mẫu SUV hạng B này còn sở hữu hệ thống camera 360 độ, cảnh báo điểm mù, cảm biến áp suất lốp hiển thị từng lốp,… Có thể nói Toyota Yaris Cross là mẫu xe có công nghệ an toàn thuộc nhóm hàng đầu phân khúc SUV hạng B.

Đánh giá nhanh

Toyota Yaris Cross vượt trên cả tiêu chuẩn một phương tiện di chuyển hàng ngày để trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trong cuộc sống đô thị đầy bận rộn. Toyota Yaris Cross là sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách, tiện ích và an toàn, đây đều là những yêu cầu mà những người trẻ thành đạt tìm kiếm ở một chiếc “xế cưng”.

Toyota Việt Nam đang phân phối Yaris Cross với 2 phiên bản, giá bán khởi điểm 650 triệu đồng bản xăng và 765 triệu đồng cho phiên bản HEV. Xét về tương quan trang bị và giá bán, Toyota Yaris Cross được xem là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc SUV đô thị hạng B.

Toyota Yaris Cross được kỳ vọng sẽ cạnh tranh mạnh mẽ trước các đối thủ Hyundai Creta và Kia Seltos, cũng như trước các đồng hương Honda HR-V, Nissan Kicks, Mazda CX-3, tương tự những gì đàn anh Toyota Corolla Cross đã làm được trước đây.

Bảng giá bán chi tiết hai phiên bản Toyota Yaris Cross như sau: