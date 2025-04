Có từ 380 triệu đồng, nên chọn Kia Soluto và Mitsubishi Attrage?

Thiết kế ngoại thất

Kia Soluto và Mitsubishi Attrage 2025 đều sở hữu những thiết kế hiện đại, nhưng mỗi mẫu xe lại có những điểm nhấn riêng biệt, phù hợp với sở thích và nhu cầu khác nhau của khách hàng.

Trong đó, Kia Soluto nổi bật với lưới tản nhiệt "Mũi hổ" đặc trưng, tạo nên một mặt trước mạnh mẽ và liền mạch với cụm đèn pha Halogen và đèn LED chạy ban ngày. Thiết kế của Soluto kết hợp giữa đường cong mềm mại và các đường thẳng cá tính, tạo nên vẻ ngoài năng động, phù hợp với nhóm khách hàng trẻ trung.

Các chi tiết như gương chiếu hậu chỉnh/gập điện, cốp sau mở điện và tay nắm cửa mạ crôm cũng tạo điểm nhấn cho ngoại thất xe. Mâm xe 14 inch với 8 chấu kép và cụm đèn hậu thiết kế đa giác thêm phần ấn tượng, với dung tích cốp lên tới 445L.

Còn Mitsubishi Attrage mang thiết kế Dynamic Shield đặc trưng, được lấy cảm hứng từ các mẫu xe đàn anh như Xpander, Triton và Outlander. Hệ thống đèn Bi-LED thấu kính không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn cải thiện hiệu quả chiếu sáng.

Phần thân xe của Attrage được cải tiến với mâm 15 inch, thiết kế đa chấu, tạo phong cách thể thao. Phần đuôi xe được làm mới với cản sau và đèn phản quang dọc, đồng thời cụm đèn hậu được trau chuốt giúp xe trông mạnh mẽ hơn. Với khoang hành lý dung tích 450L, Attrage mang đến không gian rộng rãi và tiện dụng. Attrage 2025 còn được tích hợp gương chiếu hậu chỉnh điện, vượt trội hơn phiên bản cũ.

Attrage sở hữu khoảng sáng gầm 170 mm, vượt trội so với các đối thủ như Honda City (135 mm), Vios (133 mm) và Soluto (150 mm), giúp xe "leo lề" và "lội nước" tốt hơn. Bên cạnh đó, bán kính quay vòng 4.800 mm nhỏ nhất phân khúc B, mang lại khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị.

Như thế về mặt thiết kế, Kia Soluto mang vẻ ngoài năng động và cá tính, phù hợp với những khách hàng trẻ tuổi, yêu thích sự hiện đại và tiện nghi. Còn Mitsubishi Attrage lại nổi bật với phong cách thể thao, thiết kế mạnh mẽ, thích hợp với những ai tìm kiếm một chiếc sedan hạng B có không gian rộng rãi.

Trang bị nội thất

Ở góc độ tiện nghi, Kia Soluto nổi bật với nhiều tính năng hiện đại như chìa khóa thông minh Smartkey, khởi động từ xa, nút Start/Stop, ga tự động Cruise Control và hệ thống âm thanh 6 loa vòm. Khoang lái của Soluto được thiết kế hài hòa, không gian các hàng ghế rộng rãi và tích hợp nhiều tiện nghi như màn hình giải trí 7 inch lớn nhất phân khúc, cổng kết nối USB/AUX, khay giữ cốc đôi, và cửa gió điều hòa xoay 360 độ. Các tính năng này giúp mang lại sự tiện nghi tối ưu cho người sử dụng.

Trong khi đó, Mitsubishi Attrage 2025 cũng không kém phần ấn tượng với màn hình giải trí 7 inch tích hợp Android Auto/Apple CarPlay, hỗ trợ kết nối 2 điện thoại cùng lúc và chuẩn Hi-Res Audio.

Bên cạnh đó, khoang cabin của Attrage rộng rãi nhờ thiết kế thông minh và tiết kiệm diện tích, với chiều dài nội thất lên đến 2.002 mm. Xe còn được trang bị chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm, ghế bọc da, chỉnh âm thanh trên vô lăng, điều hòa tự động và gập gương điện. Tuy không có cửa gió điều hòa phía sau, hệ thống làm mát cabin của Attrage vẫn được đánh giá cao.

Nhìn nhận về mặt không gian nội thất, Kia Soluto có khoang lái rộng rãi, thoải mái, trong khi Mitsubishi Attrage 2025 lại nhấn mạnh sự tiện dụng với thiết kế thông minh, giúp mở rộng không gian nội thất. Attrage cũng có ghế lái với tựa tay giúp người lái thoải mái hơn trên các chặng đường dài, trong khi Soluto tập trung vào các trang bị tiện ích như màn hình giải trí và hệ thống âm thanh.

Có thể nói, Kia Soluto sở hữu nội thất tỏ ra phù hợp cho những ai yêu thích sự hiện đại, tiện nghi và tính năng giải trí vượt trội. Trong khi Mitsubishi Attrage 2025 lại thu hút những người tìm kiếm không gian rộng rãi, tính thực dụng và khả năng làm mát hiệu quả.

Hiệu suất, an toàn và giá bán

Về động cơ và hiệu suất, Kia Soluto được trang bị động cơ Kappa 1.4L mới, mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ và ổn định. Xe có 2 phiên bản hộp số: tự động 4 cấp mượt mà và hộp số sàn 5 cấp, tiết kiệm nhiên liệu chỉ từ 4,5L/100km đường trường.

Trong khi đó, Mitsubishi Attrage 2025 sử dụng động cơ 1.2L MIVEC, sản sinh công suất 77 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, với tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc CVT. Mức tiêu hao nhiên liệu của Attrage 2025 là 5.09L/100km (MT) và 5.36L/100km (CVT), thấp hơn 17-20% so với các xe hạng B khác.

Về tính năng an toàn, Kia Soluto nổi bật với các trang bị như cảm biến đỗ xe, camera lùi, cảm biến lùi, tự động khóa cửa khi vận hành và mã hóa chìa khóa Immobilizer, bên cạnh các tính năng cơ bản như túi khí, ABS, EBD, ESP và HAC. Mitsubishi Attrage 2025 cũng không kém cạnh với các tính năng an toàn như ABS, EBD, túi khí đôi, căng đai tự động, móc ghế ISO-FIX và camera lùi. Đặc biệt, Attrage còn sở hữu khung xe RISE làm từ thép siêu cường, giúp tăng cường độ an toàn và giảm trọng lượng.

Về giá bán, cả hai mẫu xe này đều có giá bán cạnh tranh nảy lửa với nhau. Mitsubishi Attrage 2025 có 3 phiên bản MT, CVT, và CVT Premium, với giá đề xuất từ 380 triệu đồng đến 490 triệu đồng. Trong khi đó, Kia Soluto có các phiên bản MT, MT Deluxe, AT Deluxe và AT Luxury, với mức giá từ 386 triệu đồng đến 454 triệu đồng.

Như vậy, Kia Soluto nổi bật với động cơ mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và các tính năng an toàn vượt trội, trong khi Mitsubishi Attrage 2025 chú trọng vào mức tiêu hao nhiên liệu thấp, khung xe an toàn và các tính năng hiện đại. Cả hai đều là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc sedan hạng B, tùy thuộc vào nhu cầu và sở thích của người dùng.

Đánh giá chung

Nhìn chung, trong phân khúc sedan giá rẻ dưới 500 triệu đồng, Kia Soluto và Mitsubishi Attrage đều là lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc sedan hạng B giá rẻ, mỗi mẫu xe có ưu điểm riêng về âm thanh, hiệu suất và tiện nghi. Sự lựa chọn cuối cùng phụ thuộc vào nhu cầu và sở thích cá nhân, mang lại nhiều cơ hội cho người tiêu dùng tìm kiếm chiếc sedan phù hợp.