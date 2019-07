Cập nhật bảng giá mới nhất Mercedes E 200 Sport và E 350 AMG 2019

Thứ Bảy, ngày 13/07/2019 06:00 AM (GMT+7)

Mercedes được biết đến với thương hiệu xe sang duy nhất có nhà máy tại Việt Nam, với thế mạnh về giá bán khi thuế nhập khẩu linh kiện chỉ khoảng 30% so với các mức thuế nhập khẩu xe nguyên chiếc lên tới 70%.

Trong sự kiện Mercedes-Benz Fascination 2019 được tổ chức ngày 10/07 vừa qua, thương hiệu Đức đã chính thức giới thiệu mẫu xe sedan cao cấp E-Class mới tới khách hàng Việt.

Tham khảo ngay bảng giá Mercedes E-Class mới nhất:

Mẫu xe Động cơ - Hộp số Công suất Giá bán đề xuất Mercedes E200 Exclusive 2.0L - 9AT 197/5800 2.130.000.000 Mercedes E200 Sport 2.0L - 9AT 197/5800 2.317.000.000 Mercedes E300 AMG 2.0L - 9AT 245/5500 2.769.000.000 Mercedes E350 AMG 2.0L - 9AT 299/5800 2.890.000.000

Liên hệ mua xe Mercedes E-Class giá tốt Mr Thông - 0935 401 939

THỦ TỤC MUA XE MERCEDES E-CLASS TRẢ GÓP CÁ NHÂN ĐỨNG TÊN CÔNG TY ĐỨNG TÊN Hồ sơ pháp lý (bắt buộc) – Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu – Sổ hộ khẩu – Giấy đăng ký kết hôn (nếu đã lập gia đình) hoặc Giấy xác nhận độc thân (nếu chưa lập gia đình) – Giấy phép thành lập – Giấy phép ĐKKD – Biên bản họp Hội Đồng thành viên (nếu là CTY TNHH) – Điều lệ của Công ty (TNHH, Cty liên doanh)

Trình tự mua xe Mercedes E-Class trả góp

Bước 1: Ký hợp đồng mua xe ô tô Mercedes trả góp tại đại lý, trong hợp đồng thể hiện rõ các điều khoản liên quan đến vấn đề vay vốn mua xe ô tô trả góp.

Bước 2: Tập hợp hồ sơ như danh mục đã kê bên trên + hợp đồng mua bán xe + phiếu đặt cọc hợp đồng + Đề nghị vay vốn gửi cho Ngân hàng.

Bước 3: Thanh toán số tiền vay vốn thông qua các hình thức đúng như thoả thuận giữa người mua và đại lý. Sau đó người mua sẽ dùng hồ sơ vay vốn đăng ký sở hữu xe theo tên mình. Thông thường việc này được hỗ trợ 100%, thời gian thực hiện khoảng trong 01 ngày. Lúc này chiếc xe đã đứng tên khách hàng (mặc dù mới chỉ nộp 20-30%).

Bước 4: Đến ngân hàng để bàn giao giấy đăng ký xe hoặc giấy hẹn lấy đăng ký xe, ký hợp đồng giải ngân. Sau khoảng 3 tiếng sau tới đại lý để nhận xe Mercedes E-Class.

Chi tiết thông tin Mercedes E200 và E200 Sport

Xe Mercedes E200 2019 có kích thước 4.923 x 1.852 x 1.468 mm, trục cơ sở dài 1.939 mm. Thiết kế bên ngoài của xe Mercedes E200 được làm mới với hình dáng mâm xe mới, còn lại kiểu dáng bên ngoài của xe Mercedes E200 phiên bản mới được nâng cấp không thay đổi so với phiên bản trước. Lưới tản nhiệt 3 nan mạ crome, kết hợp với hệ thống chiếu sáng full-LED, đèn định vị tích hợp trong đèn pha. Mercedes E200 là một trong những dòng xe thu hút được nhiều khách hàng trên thị trường. Ô tô Mercedes E200 phiên bản mới được thay đổi bộ mâm 10 chấu 17 inch thay vì sử dụng kiểu 5 chấu trước đây.

Ở phiên bản Mercedes E200 và E200 Sport mới, nâng cấp đáng giá nhất của nằm ở dưới nắp capô với động cơ mới mang mã hiệu M264. Động cơ 4 xy lanh thẳng hàng, dung tích 2.0L sử dụng tăng áp đường nạp kép (twin-scroll), sản sinh công suất 197 mã lực (mạnh hơn 13 mã lực so với phiên bản E200 trước đây). Nhờ đó, cặp đôi E200 mới có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 7,5 giây. Nhìn chung, hiệu suất động cơ của E200 và E200 Sport mạnh hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp đến 15% công suất và 20% mô men xoắn.​

Bộ mâm của E 200 Sport.

Mercedes E200 Sport còn sở hữu diện mạo vô cùng thể thao đúng như tên gọi. Xe đi cùng gói trang bị ngoại thất SPORTSTYLE, logo “SPORTSTLYLE”ở hai bên thân xe và mâm xe 18 inch 5 chấu hình cánh quạt mới.​

Chi tiết thông tin Mercedes E300 AMG

Mercedes E300 AMG có ngoại thất thể thao cá tính, lưới tản nhiệt được thiết kế với 2 thanh ngang mạnh mẽ hơn và bộ mâm 19 inch 5 chấu kép. Các bộ phận được thiết kế bằng nhôm nguyên khối như: nắp capô, hông xe phía trước, nắp khoang hành lý và nhiều bộ phận khác giúp trọng lượng giảm 50kg so với thế hệ trước.

Ngoài ra, E300 AMG 2019 có thiết kế khí động học với hệ số cản gió Cd = 0,23, giúp giảm thiểu tiếng ồn cho khoang hành khách.

E300 AMG có nội thất ốp sợi kim loại, táp lô bọc da cao cấp, ốp bệ cửa trước với logo Mercedes phát sáng. Màn hình trong xe cỡ 12,3 inch, lớn hơn so với trên xe Mercedes E200. Xe có cửa sổ trời dạng toàn cảnh. Một số tính năng chỉ có trên E300 AMG gồm camera 360 (cho phép quan sát toàn bộ xung quanh xe), hay mở cốp sau từ xa bằng khoá điện tử. Tất cả tạo nên một chiếc xe mang đậm phong cách thể thao thu hút người nhìn.

Chi tiết thông tin Mercedes E350 AMG

Mercedes E350 2019 là dòng xe duy nhất trong gia đình Mercedes-Benz E-Class sở hữu động cơ hybrid 48 Volt.

Mercedes E350 2019 sở hữu động cơ xăng tăng áp 4 xy-lanh, dung tích 2.0L kết hợp với động cơ điện EQ Boost 48 Volt độc quyền của hãng. Động cơ điện này có chức năng như bộ khởi động và máy phát điện hoạt động bằng dây đai sản sinh công suất 14 mã lực. Kết hợp cả 2 loại động cơ sẽ sản sinh công suất 299 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm.

Các trang bị tiêu chuẩn cho Mercedes-Benz E350 2019 gồm: màn hình thông tin giải trí kỹ thuật số 12,3 inch, hỗ trợ cảnh báo điểm mù, bậc cửa có đèn chạy ẩn, bộ vành hợp kim 19 inch, hàng ghế trước sưởi ấm tích hợp điều chỉnh điện, cửa sổ tối màu, đèn nội thất và toàn bộ nội thất được bọc da đen Artico kết hợp với gỗ cây tần bì.

Xe Mercedes E350 cũng được trang bị hệ thống an toàn và hỗ trợ người lái bao gồm: hệ thống camera 360 độ, hỗ trợ đỗ xe chủ động, đèn phanh thích ứng, chìa khóa thông minh KEYLESS GO. Hỗ trợ lái Pilot Distance Distronic với hệ thống điều khiển hành trình thích ứng với Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường chủ động hay phanh khẩn cấp tự động và 09 túi khí,...​

