Cận cảnh mẫu xe SUV Lexus GX thế hệ mới tại đại lý, có giá bán từ 6,2 tỷ đồng

GX hoàn toàn mới theo đuổi triết lí thiết kế THỜI THƯỢNG x KINH ĐIỂN, kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp công năng tân thời với hình dáng vuông vức kinh điển của dòng xe SUV việt dã. Xe có dáng vẻ vững chãi, bề thế với với kích thước dài, rộng và cao hơn, lần lượt (+ 80mm), (+95mm), (+50mm).

Thiết kế "thân xe hình con suốt" đặc trưng, với lưới tản nhiệt hình con suốt mang tính biểu tượng của Lexus được thể hiện dưới dạng hình khối mới, giúp bảo vệ các bộ phận trong khoang động cơ khỏi các chướng ngại vật trên những cung đường địa hình.

Cụm đèn trước và sau của GX được tinh chỉnh để tối ưu tầm nhìn người lái, đồng thời nhấn mạnh diện mạo khỏe khoắn và vuông vức của xe. Cửa sổ trời toàn cảnh cỡ lớn kéo dài từ hàng ghế trước tới hàng ghế thứ 2, có chức năng làm mờ cho phép hành khách trải nghiệm không gian rộng rãi và thoáng đãng. Bậc lên xuống tự động. Thiết kế mâm xe với các lưới nan thẳng sắc nét.

GX mới được trang bị 7 phiên bản màu ngoại thất, với màu mới Titanium Carbide Grey – sắc màu xám ánh kim đầy sang trọng và tinh tế. Lấy cảm hứng từ triết lý Tazuna, GX 550 là sự kết hợp giữa không gian khoáng đạt đầy cảm xúc cùng công nghệ vượt bậc.

Khoang nội thất GX thiết kế tinh tế qua cách kết hợp những chi tiết ốp gỗ Tsuyasumi và da tổng hợp. Thiết kế ghế ngồi của GX 550 chú trọng vào hàng ghế trước với chức năng mát-xa ghế và điều chỉnh đa hướng (chỉnh điện 10 hướng với ghế lái & 8 hướng với ghế hành khách), mang lại sự sảng khoái cả về thể chất và tinh thần; Hàng ghế thứ 2 và thứ 3 được trang bị chức năng sưởi & làm mát ghế, với khoảng cách tối ưu giữa các hàng ghế, mang lại không gian để chân rộng rãi.

Màn hình trung tâm cảm ứng 14-inch được tích hợp với màn hình hiển thị trên kính chắn gió (HUD) một cách khoa học, cho phép người lái vận hành dễ dàng các chức năng thiết yếu. Bảng đồng hồ với giao diện đồ họa kỹ thuật số 12,3-inch tích hợp ba màn hình đa thông tin có thể tùy chỉnh cho phép hiển thị đồng thời nhiều thông tin. Hệ thống Mark Levinson 21 loa.

GX hoàn toàn mới sở hữu khung xe GA-F cứng và nhẹ hơn so với thế hệ cũ, giúp cải thiện độ an toàn khi va chạm, nâng cao khả năng cách âm và chất lượng vận hành.

Tại Việt Nam, Lexus GX 550 cũng trang bị động cơ V6, dung tích 3.5L tăng áp kép, cho công suất tối đa 349 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650 Nm. Đi kèm là hộp số tự động 10 cấp Direct Shift 10AT. Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4WD giúp phân bổ lực kéo tới cầu trước và cầu sau tối ưu theo địa hình, mang đến khả năng vận hành on-road và off-road đầy mạnh mẽ. Chế độ khởi động ở số 2 ECT 2nd có tác dụng hỗ trợ xe tăng tốc và di chuyển mượt mà trên các địa hình trơn trượt.

Hệ thống treo thích ứng AVS được sử dụng để kiểm soát lực giảm chấn của bộ giảm xóc trên cả 4 bánh, đáp ứng linh hoạt các phong cách lái xe và điều kiện mặt đường, mang lại sự thoải mái khi lái xe. Hệ thống lái trợ lực điện EPS được trang bị lần đầu tiên trên dòng xe GX, mang đến phản hồi tay lái chính xác và chân thực, từ đó nâng tầm cảm giác lái tự tin, nhạy bén trên mọi cung đường.

GX mới được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động LSS+ 3.0 như: Hệ thống an toàn tiền va chạm (PCS), Hệ thống điều khiển hành trình chủ động (DRCC), Hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDA) và Hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường (LTA) mang đến sự an tâm tối đa cho người lái và hành khách trên xe. Hệ thống camera toàn cảnh cung cấp hình ảnh xung quanh và dưới gầm xe, giúp người lái dễ dàng điều khiển xe và hạn chế tối đa va chạm trong những điều kiện đường chật hẹp hoặc địa hình phức tạp.

Hệ thống hỗ trợ rời xe an toàn (SEA) sử dụng ra đa của Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) để phát hiện các phương tiện (bao gồm cả xe đạp) đang tiếp cận từ phía sau khi ra khỏi xe, và cảnh báo hành khách bằng đèn báo nhấp nháy trên gương chiếu hậu bên ngoài, màn hình hiển thị đa thông tin, còi và thông báo bằng giọng nói.

GX 550 hoàn toàn mới được phân phối 02 phiên bản tại Việt Nam với 7 lựa chọn màu ngoại thất: Trắng-Sonic Quartz, Xám - Mercury Gray Mica, Bạc - Sonic Titanium, Xám - Titanium Carbide Gray, Đen - Graphite Black Glass Flake, Xanh - Terrane Khaki Mica Metallic, Xanh- Deep Blue Mic cùng 3 lựa chọn màu nội thất: Đen - Black, Xám - Grey, Nâu - Saddle Tan.

Bảng giá bản niêm yết của dòng xe Lexus GX như sau:

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ đồng) GX 550 6,25 GX 550 M 6.2

Trong đó, bản GX 550 M dự kiến có mặt tại đại lý từ tháng 9/2024.

Nguồn: [Link nguồn]