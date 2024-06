Hơn 102.000 xe Toyota và Lexus bị triệu hồi do lỗi động cơ

Đợt triệu hồi mới nhất của tập đoàn Toyota tại thị trường Mỹ liên quan đến việc 2 dòng xe gồm bán tải cỡ lớn Toyota Tundra và SUV cỡ lớn Lexus LX đời 2022 – 2023 có các mảnh vụn còn sót lại trong động cơ ngay từ trong quá trình sản xuất.

Toyota đang triệu hồi khoảng 102.000 xe có khả năng bị lỗi động cơ, trong đó bao gồm các mẫu xe Toyota Tundra và Lexus LX thuộc các đời xe 2022 và 2023. Việc triệu hồi chỉ áp dụng cho những phiên bản chạy bằng xăng của những mẫu xe này và không ảnh hưởng đến phiên bản dùng hệ truyền động hybrid.

Theo tài liệu được Toyota nộp cho Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia (NHTSA), lý do cần phải triệu hồi xe là do bên trong động cơ của chúng có những mảnh vụn, với nguy cơ gây ra hiện tượng sụt giảm công suất động cơ khi xe đang vận hành.

Tất cả những xe Toyota Tundra và Lexus LX thuộc phạm vi triệu hồi đều là loại xe trang bị động cơ mang mã hiệu V35A. Đây là động cơ V6 tăng áp kép có dung tích 3.4L, công suất dao động trong khoảng 349 – 416 mã lực, mô-men xoắn cực đại dao động 549 – 650 Nm tùy vào phiên bản xe Tundra và Lexus LX. Các tài liệu của NHTSA giải thích rằng, các mảnh vụn phát sinh trong quá trình gia công động cơ có thể chưa được loại bỏ hoàn toàn, tiếp tục nằm lại bên trong động cơ khi gắn lên xe để bán ra thị trường.

Ở những xe bị ảnh hưởng, nếu các mảnh vụn bám vào ổ trục chính của trục khuỷu và “hoạt động liên tục ở mức tải cao dần theo thời gian”, ổ trục có thể bị hỏng. Điều này có thể dẫn đến hiện tượng động cơ bị giật, chạy ì ạch, không thể khởi động hoặc sụt giảm công suất bất chợt khi đang vận hành, đặc biệt nguy hiểm nếu xe đang chạy ở tốc độ cao.

Toyota ban đầu được biết về vấn đề này vào mùa thu năm 2023. Sau đó, hãng phát hiện ra rằng các vấn đề trong sản xuất có thể bắt nguồn từ nhà máy lắp ráp động cơ của Toyota ở Alabama và giới hạn ở những chiếc Toyota Tundra được sản xuất từ ​​2/11/2021 đến 13/2/2023 và Lexus LX600 sản xuất từ ​​ngày 30/7/2021 đến ngày 25/11/2022.

Toyota khẳng định rằng những xe đời 2022 – 2023 nhưng trang bị hệ truyền động hybrid với động cơ V35A và mô-tơ điện thì không bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi này. Hãng lưu ý rằng, nếu một chiếc xe hybrid gặp sự cố động cơ thì phần mô-tơ điện vẫn có thể cho phép xe “vận hành bình thường trên một quãng đường nhất định”, đồng thời người lái sẽ được cảnh báo bằng tín hiệu âm thanh và hình ảnh, nên không quá nguy hiểm.

Toyota cho biết họ hiện đang nghiên cứu giải pháp cho vấn đề này và sẽ thông báo cho chủ xe bị ảnh hưởng vào tháng 7 tới. Tất cả những xe Tundra và LX bị ảnh hưởng sẽ được sửa chữa miễn phí theo chế độ bảo hành và chủ sở hữu cũng có thể kiểm tra trang web thu hồi của NHTSA để xem xe của họ có bị ảnh hưởng hay không.

