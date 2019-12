Cận cảnh Hyundai Aura mới được ra mắt tại Ấn Độ

Chủ Nhật, ngày 22/12/2019 12:47 PM (GMT+7)

Hyundai Aura được xem là mẫu xe sedan được phát triển từ dòng xe hạng A Grand i10 Nios mới và sẽ thay thế cho mẫu xe sedan Grand i10 trong thời gian tới.

Hyundai Aura mới đã được giới thiệu tại thị trường Ấn Độ trước khi ra mắt chính thức tại một số thị trường khác vào năm sau. Mẫu xe Aura mới sẽ thay thế cho mẫu sedan hạng A Xcent tại thị trường Ấn Độ. Về cơ bản, mẫu xe subcompact mới của Hyundai dựa phát triển dựa trên mẫu Grand i10 Nios mới với nhiều điểm tương đồng và chia sẻ như nền tảng khung gầm, ngoại thất và nội thất.​ Tại thị trường Việt Nam, dòng xe Xcent hay còn gọi là Grand i10 sedan.​

Hyundai Aura phiên bản sedan có kiểu dáng bên ngoài tương tự như Grand i10 Nios với mặt ca-lăng thiết kế to bản, đèn sương mù tròn đặt trông hốc gió giả 2 bên khá ấn tượng. Cản trước góc cạnh trẻ trung giúp hoàn thiện hơn vẻ ngoài cho phần đầu xe. Mặc dù từ vị trí cột C trở đi, Aura sedan trông khác biệt dường như hoàn toàn so với chiếc hatchback vì đây là biến thể sedan.​

Từ phía sau, Aura sedan sở hữu cụm đèn hậu với đường viền bóng LED tạo hình chữ “C”. Biển số xe được bố trí trên cản sau, một đặc điểm kiểu dáng được thấy trên hầu hết các mẫu xe mới của Hyundai gần đây vốn mang thiết kế khá đẹp mắt.​

Về kích thước, Hyundai Aura có cùng kích thước chiều dài 3.995mm và chiều cao 1.520m với Xcent (Grand i10 sedan), tuy nhiên chiều rộng nhỉnh hơn 20mm đạt 1.680mm, đi cùng với chiều dài cơ sở 2.450mm (tăng +25mm so với Grand i10 sedan).​ Tổng thể Hyundai Aura sedan mới trông hài hoà hơn với bộ mâm hợp kim có kích thước 15 inch và thiết kế 4 chấu kép hình cánh quạt hơn 2 tông màu.

Hiện tại, hãng xe Hàn Quốc chưa tiết lộ hình ảnh nội thất cũng như trang bị tiện nghi & giải trí bên trong cabin Aura sedan mới, nhưng khả năng cao Aura sedan sẽ chia sẻ bảng táp-lô điều khiển trung tâm, ghế ngồi hay vô lăng chung với Grand i10 Nios. Theo đó, hy vọng Aura sedan phiên bản hàng đầu sẽ được trang bị màn hình giải trí cảm ứng 8.0 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, đi cùng với đồng hồ tốc độ kỹ thuật số 5,3 inch, sạc không dây,…​

Tại Ấn Độ, Hyundai Aura được cung cấp 03 động cơ gồm: xăng 1.2L Kappa Dual VTVT, cho công suất 83 mã lực và mô-men xoắn đạt 114Nm. Ở phiên bản động cơ dầu 1.2L U2 CRDi, cho công suất 75 mã lực và mô-men xoắn đạt 190Nm. Cả hai động cơ này sử dụng kết hợp với hộp số sàn 5 cấp (5MT) hoặc hộp số sàn tự động (AMT).

Ngoài ra, mẫu xe Hyundai Aura sedan có phiên bản động cơ 1.0L Turbo GDi (tăng áp) cho công suất 100 mã lực và mô-men xoắn cực đại 172Nm.​ Khác với thị trường Việt Nam, Hyundai Grand i10 dường như không có đối thủ đồng hạng.

Tuy nhiên tại thị trường Ấn Độ, Hyundai Aura – “Người thay thế” Hyundai Xcent/Grand i10 sedan có khá nhiều đối thủ để cạnh tranh như Maruti Suzuki Dzire, Honda Amaze hay Ford Aspire! Hy vọng trong tương lai, Hyundai Grand i10 sedan tại VN sẽ được nâng cấp kiểu dáng đẹp như Hyundai Aura tại Ấn Độ.​

