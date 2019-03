BMW X7 sẽ ra mắt thị trường Đông Nam Á vào cuối tháng này với giá từ 6,5 tỷ đồng

Chủ Nhật, ngày 17/03/2019 15:00 PM (GMT+7)

BMW X7 dự kiến được bán ra duy nhất phiên bản M50d có giá bán từ 8,999 triệu baht (~với 6,5 tỷ đồng)

Xe BMW Sự kiện:

Theo trang tin Paultan, mẫu xe BMX X7 (G07) thế hệ mới sẽ được ra mắt đầu tiên tại Đông Nam Á thông qua triển lãm ôtô quốc tế Bangkok Motor Show 2019 diễn ra vào cuối tháng này tại Thái Lan. Tại Thái Lan, X7 dự kiến được bán ra duy nhất phiên bản M50d (máy dầu) có giá bán từ 8,999 triệu baht (tương đương với 6,5 tỷ đồng). Ở Thái Lan hay nhiều thị trường khác, X7 sẽ được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ khi nó được lắp ráp tại nhà máy BMW ở Spartanburg, Nam Carolina.​

Với việc sở hữu kích thước Dài x Rộng x Cao: 5163 x 1999 x 1805mm và chiều dài cơ sở đạt 3103mm, X7 2019 sẽ là chiếc SUV lớn nhất trong gia đình nhà BMW, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ trong phân khúc SUV full-size như: Mercedes-Benz GLS, Audi Q8, Cadillac Escalade, Lexus LX570,…

BMW X7 xDriveM50d sử dụng động cơ diesel 6 xy-lanh thẳng hàng (I6) tăng áp kép (quad-turbo) dung tích 3.0L - 395 mã lực và mô-men xoắn cực đại 790Nm​. Sức mạnh đủ để đẩy chiếc SUV khổng lồ nặng gần 2,5 tấn và dài hơn 5 mét tăng tốc từ 0 - 100 km/ h chỉ trong 5,4 giây trước khi tốc độ tối đa giới hạn ở mức 250 km/ h.​ Có thể ở một số thị trường khác như Malaysia hay Việt Nam trong tương lai, BMW X7 sẽ được bán ra với các phiên bản máy xăng, tiêu chuẩn có xDrive40i máy I6 3.0L tăng áp ~335 mã lực hay cao hơn có xDrive50i lắp máy V8 4.4L tăng áp kép ~456 mã lực​.

Tất cả phiên bản của BMW X7 đều sử dụng chung hộp số tự động 8 cấp (8 Steptronic) và hệ dẫn động bốn bánh xDrive với khoá vi sai cầu sau. Là chiếc SUV hàng đầu, X7 được trang bị hệ thống treo chủ động (Adaptive M Suspension Professional) với giảm xóc chủ động DDC (Dynamic Damper Control). Tương tự người anh em 7 và 8 Series, X7 cũng có hệ thống hỗ trợ lái chủ động (Integral active steering) thay đổi góc lái bánh sau.​

Phần nội thất của BMW X7 sang trọng và xa xỉ với việc kết hợp giữa vật liệu kim loại, gỗ và da cao cấp. Màn hình hiển thị và màn hình trung tâm dạng cảm ứng kích thước 12,3 inch, vô lăng bọc da cao cấp tích hợp các nút bấm điều khiển, hệ thống ra lệnh bằng giọng nói iDrive, hệ thống âm thanh 10 loa tiêu chuẩn, điều hoà độc lập 4 vùng khí hậu, cửa sổ trời toàn cảnh 3 lớp kính, sạc không dây, kết nối Wifi.

Các gói tuỳ chọn kèm theo bao gồm: hệ thống loa Bower & Wilkins Diamond 20 loa, hệ thống giải trí cho ghế sau với màn hình 10,2 inch, ghế ngồi sưởi điện, màn hình hiển thị kính lái HUD,….Hệ thống treo khí nén phía sau có thể hạ thấp để thuận tiện cho việc chuyên chở hàng hoá. Thể tích khoang hành lý đạt 1376L và tăng lên 2560L khi gập phẳng hàng ghế thứ 3.

Một loạt hệ thống hỗ trợ lái xe quen thuộc như: kiểm soát hành trình chủ động (Active Cruise Control) với chức năng Stop & Go, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (Lane Keep Assist) và hệ thống hỗ trợ lái xe khi tắc đường (Traffic Jam Assist), hỗ trợ lái xe với camera nhiều góc 360 độ, 3D,... Một bổ sung mới là hệ thống hỗ trợ dừng khẩn cấp (Emergency Stop Assist) sẽ giúp xe dừng lại một cách an toàn nếu người lái xe bị mất khả năng điều khiển. Phiên bản X7 XDrive50i còn có thêm tính năng hỗ trợ đổ xe chủ động (Parking Assistant Plus). ​