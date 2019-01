BMW "gây sốc" khi giới thiệu chiếc M850i phiên bản thiên văn học

Chiếc BMW M850i Night Sky được thiết kế lấy cảm hứng từ các trận mưa sao băng khi Trái Đất đi qua quỹ đạo của tiểu hành tinh 2003H.

BMW mới đây đã “gây sốc” cho giới mê xe bằng việc giới thiệu chiếc BMW M850i Night Sky – phiên bản lấy cảm hứng từ thiên văn với những trận mưa sao băng, nhiều chi tiết được thiết kế từ đá thiên thạch “độc nhất vô nhị”.

Được chế tạo bởi bộ phận phát triển sản phẩm đặc biệt BMW Individual Manufaktur, chiếc M850i Night Sky được xây dựng từ nguyên mẫu M850i xDrive Coupe với các chi tiết nội ngoại thất được thiết kế đặc biệt lấy cảm hứng từ cấu trúc bề mặt Widmanstatten (còn gọi cấu trúc Thomson) với những đường thẳng giao cắt nhau một cách đặc trưng không thể lầm lẫn và đặc biệt là bộ kẹp phanh được chế tạo từ phương pháp in 3D.

Lấy cảm hứng từ hiện tượng mưa sao băng khi trái đất đi qua quỹ đạo của hành tinh 2003H, các mảnh vỡ của tiểu hành tinh này sẽ bốc cháy khi đi qua bầu khí quyển của Trái đất trước khi rơi xuống dưới dạng thiên thạch. Từ đó, BMW Individual đã đem các hoạ tiết này áp dụng cho phần ốp gương chiếu hậu, khe thoát gió hốc bánh trước, nẹp cản trước và đặc biệt là bề mặt má phanh. Tất cả các hoạ tiết này đều là hình ảnh thực tế được sản xuất dưới sự hợp tác giữa BMW và viện nghiên cứu khoa học Max Planck Institute.

Các cấu trúc tương tự cũng được áp dụng ở phần cabin như hoạt tiết ở ghế ngồi, bệ tỳ tay và khu vực cần số. Khu vực bảng điều khiển trung tâm, tay nắm cần số thậm chí là nút khởi động start/stop cũng có họa tiết độc đáo và tinh tế này.

Bên cạnh đó, hệ thống phanh của chiếc BMW M850i Night Sky mới là điểm đáng giá trên bản độ lần này. Với việc áp dụng công nghệ in 3D, các kẹp phanh trên cả bánh trước/sau đều nhẹ hơn 30% so với các loại kẹp phanh đúc thông thường. Ngoài ra, phương pháp in 3D cũng cho phép tạo hình hay thể hiện các hoạ tiết trên bề mặt kẹp phanh một cách sắc sảo và đẹp mắt.

BMW M850i xDrive được trang động cơ xăng V8 dung tích 4.4L tăng áp kép (TwinPower Turbo) sản sinh công suất 523 mã lực và momen xoắn cực đại 750Nm, đi kèm với hộp số tự động 8 cấp Steptronic và hệ dẫn bốn bánh toàn thời gian X-Drive. Chiếc M850i chỉ mất 3,7 giây để tăng tốc 0-100km/h.