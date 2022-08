Bảng giá xe Mazda 6 mới nhất nửa cuối tháng 08/2022

Mazda 6 là mẫu xe thuộc phân khúc xe Sedan hạng D thế hệ mới do Mazda sản xuất và hiện đang được Thaco Trường Hải phân phối tại thị trường Việt Nam. Đây là dòng xe cạnh tranh trực tiếp với Toyota Camry, Honda Accord và Hyundai Sonata. Tuy nhiên hiện nay Mazda 6 đang mất dần chỗ đứng, mặc dù có mức giá tốt hơn so với đối thủ, khi mà Camry thế hệ mới nhất có những thay đổi ấn tượng, khiến doanh số của Toyota tăng vọt.

Tuy nhiên không thể phủ định rằng, Mazda 6 vẫn là một mẫu xe đáng mua, sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến nhất và dẫn đầu phân khúc. Cùng với đó là mức giá vô cùng cạnh tranh, giúp bạn tiết kiệm được khoản tiền đáng kể thay vì phải mua các mẫu xe cùng phân khúc với Mazda 6, nhưng lại có giá cao hơn rất nhiều.

Bảng giá xe Mazda 6 mới nhất

Sau đây là cập nhật mới nhất về giá xe Mazda 6 lăn bánh trong tháng 08/2022 của tất cả phiên bản đang được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam. Giá trong bảng chỉ mang tính chất tham khảo, phụ thuộc nhiều vào ưu đãi, chương trình khuyến mãi của từng đại lý tại từng vùng miền khác nhau:

1. Giá xe Mazda 6 2.0L Luxury

Các khoản phí Phí ở Hà Nội Phí ở TP HCM Phí ở tỉnh khác Giá niêm yết 889.000.000 889.000.000 889.000.000 Phí trước bạ 106.680.000 88.900.000 88.900.000 Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 Phí bảo hiểm vật chất 13.335.000 13.335.000 13.335.000 Phí bảo hiểm TNDS 480.700 480.700 480.700 Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 Giá lăn bánh 1.031.395.700 1.013.615.700 994.615.700

2. Giá xe Mazda 6 2.0L Premium

Các khoản phí Phí ở Hà Nội Phí ở TP HCM Phí ở tỉnh khác Giá niêm yết 949.000.000 949.000.000 949.000.000 Phí trước bạ 113.880.000 94.900.000 94.900.000 Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 Phí bảo hiểm vật chất 14.235.000 14.235.000 14.235.000 Phí bảo hiểm TNDS 480.700 480.700 480.700 Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 Giá lăn bánh 1.099.495.700 1.080.515.700 1.061.515.700

3. Giá xe Mazda 6 2.0L Premium GTCCC

Các khoản phí Phí ở Hà Nội Phí ở TP HCM Phí ở tỉnh khác Giá niêm yết 999.000.000 999.000.000 999.000.000 Phí trước bạ 119.880.000 99.900.000 99.900.000 Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 Phí bảo hiểm vật chất 14.985.000 14.985.000 14.985.000 Phí bảo hiểm TNDS 480.700 480.700 480.700 Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 Giá lăn bánh 1.156.245.700 1.136.265.700 1.117.265.700

4. Giá xe Mazda 6 2.5L Signature Premium GTCCC

Các khoản phí Phí ở Hà Nội Phí ở TP HCM Phí ở tỉnh khác Giá niêm yết 1.109.000.000 1.109.000.000 1.109.000.000 Phí trước bạ 133.080.000 110.900.000 110.900.000 Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 Phí bảo hiểm vật chất 16.635.000 16.635.000 16.635.000 Phí bảo hiểm TNDS 480.700 480.700 480.700 Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 Giá lăn bánh 1.281.095.700 1.258.915.700 1.239.915.700

*Lưu ý: Giá xe ở trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá xe còn phụ thuộc vào chương trình khuyến mãi của hãng, cũng như chính sách bán hàng của từng đại lý, từng khu vực khác nhau.

Đánh giá chi tiết về New Mazda 6

1. Về ngoại thất

New Mazda 6 vẫn được áp dụng ngôn ngữ thiết kế KODO vô cùng đặc trưng mà Mazda vẫn sử dụng cho các sản phẩm của hãng. Điều này khiến cho Mazda 6 có vẻ ngoài tuy đơn giản nhưng vô cùng trang nhã, sang trọng.

Phần đầu của xe được thiết kế với lưới tản nhiệt được tạo nên theo kiểu 3D bắt mắt, xung quanh lưới tản nhiệt là viền mạ Crom sáng bóng kéo dài và nối liền với cụm đèn pha phía trước, đem lại cảm giác khỏe khoắn, chắc chắn.

Cụm đèn chiếu sáng của xe được làm bằng bóng LED, có khả năng chiếu xa/gần, tích hợp tính năng tự động bật/tắt, hệ thống đèn thích ứng với 20 bóng LED nhỏ bên trong giúp tăng khả năng chiếu sáng. Phía dưới là đèn sương mù được thiết kế nằm ngang, kết hợp với hốc gió trước tạo cảm giác cứng cáp, liền mạch.

Thân xe Mazda 6 có những đường gân dập nổi trên dưới, tạo sự hài hòa, tăng thêm nét thể thao, trẻ trung cho chiếc xe. Bộ lazang kích thước 17 inch (phiên bản động cơ 2.0L) và kích thước 19 inch (phiên bản động cơ 2.5L) được làm bằng hợp kim, thiết kế đa chấu được đánh giá là đẹp nhất trong các dòng xe Mazda hiện nay.

Gương chiếu hậu của xe được sơn cùng màu với thân xe, có khả năng gập điện, chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ. Tay nắm cửa được mạ Crom sáng bóng giống như nhiều mẫu xe trên thị trường hiện nay.

Đuôi xe Mazda 6 được thiết kế với cụm đèn hậu làm bằng LED, mở rộng về hai bên. Thanh Crom sáng bóng nằm ngang ở phần tay cầm để mở cốp xe, nối liền mạch với cụm đèn hậu tạo cảm giác hài hòa, vững chãi.

2. Về nội thất

Nội thất bên trong Mazda 6 vô cùng hiện đại, đẹp mắt, được đánh giá là hàng đầu trong phân khúc. Hầu hết các chi tiết được bọc da Nappa khiến cho đem lại cảm giác mềm mại, ấm cúng khi ngồi trong xe.

Khoang cabin lái xe được thiết kế thực dụng, với đầy đủ tiện ích giúp người lái xe có thể thao tác thuận tiện và dễ dàng. Vô lăng của xe có dạng 3 chấu, được bọc da cao cấp, có tích hợp các nút chức năng và điều khiển. Vô lăng còn có đi kèm lẫy chuyển số vô cùng tiện lợi.

Đằng sau vô lăng là cụm đồng hồ analog với bộ 3 đồng hồ có thiết kế trực quan, dễ nhìn, hiển thị đầy đủ các thông số mà người lái xe cần.

Trung tâm khoang lái xe là hệ thống giải trí với màn hình cảm ứng kích thước 8 inch có thể kết nối USB, Bluetooth, Android Auto và Apple Carplay. Ngoài ra Mazda 6 còn có hệ thống âm thanh 11 loa hiện đại (bản Premium) và 6 loa (bản thường), hỗ trợ sạc không dây và một số tính năng hiện đại khác.

Ghế ngồi trên xe đều được bọc da cao cấp, có đục lỗ thoát khí. Hàng ghế phía trước đều có khả năng chỉnh điện ở cả ghế lái và ghế phụ. Với phiên bản Premium còn có tính năng làm mát hàng ghế, ghi nhớ vị trí. Còn hàng ghế phía sau có bệ tỳ tay ở giữa để đựng cốc, có đầy đủ gối tựa đầu.

Cốp xe của Mazda 6 khá rộng rãi với dung tích 480 lít, giúp người dùng có thể để được nhiều đồ đạc khi mang theo di chuyển.

3. Về động cơ

New Mazda 6 cung cấp cho người sử dụng hai tùy chọn về động cơ, bao gồm động cơ 2.0L và 2.5L:

- Động cơ SkyActiv-G 2.0L cho công suất tối đa 154 mã lực tại 6.000 vòng/phút, momen xoắn cực đại đạt 200 Nm tại 4.000 vòng/phút, đi kèm với đó là hộp số tự động 6 cấp.

- Động cơ SkyActiv-G 2.5L cho công suất tối đa 188 mã lực tại 6.000 vòng/phút, momen xoắn cực đại đạt 252 Nm tại 4.000 vòng/phút, đi kèm với đó là hộp số tự động 6 cấp.

4. Về trang bị an toàn

New Mazda 6 được trang bị đầy đủ các trang bị an toàn hàng đầu phân khúc. Nhờ đó giúp người lái xe có thể vận hành một cách dễ dàng, an toàn nhất. Một số trang bị hữu ích có thể kể đến như:

- Hệ thống chống bó cứng phanh ABS/EBD.

- Hệ thống cảnh báo chệch làn đường.

- Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường.

- Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

- Camera lùi.

- Hệ thống túi khí an toàn tuyệt đối.

- Cảnh báo điểm mù.

- Cảnh báo phương tiện cắt ngang.

- Một số tính năng cao cấp khác trên gói i-Activsense.

Thông số kỹ thuật của Mazda 6

Kích thước Mazda 6 2.0 Luxury 2.0 Premium 2.5 Signature Dài x rộng x cao (mm) 4.865 x 1.840 x 1.450 4.865 x 1.840 x 1.450 4.865 x 1.840 x 1.450 Chiều dài cơ sở (mm) 2.830 2.830 2.830 Khoảng sáng gầm xe (mm) 165 165 165 Bán kính quay vòng (m) 5,6 5,6 5,6 Ngoại thất Mazda 6 2.0 Luxury 2.0 Premium 2.5 Signature Đèn trước gần – xa LED LED LED Đèn tự động bật/tắt Có Có Có Đèn tự động cân bằng góc chiếu Có Có Có Đèn tự động chỉnh chế độ đèn chiếu xa Không Có Có Đèn thích ứng thông minh Không Tuỳ chọn Có Đèn chạy ban ngày Có Có LED Đèn hậu LED LED LED Gạt mưa tự động Có Có Có Gương chiếu hậu Chỉnh điệnGập điệnĐèn báo rẽ Chỉnh điệnGập điệnĐèn báo rẽ Chỉnh điệnGập điệnĐèn báo rẽ Ốp cản sau thể thao Không Có Có Lốp 225/55R17 225/55R17 225/45R19 Nội thất Mazda 6 2.0 Luxury 2.0 Premium 2.5 Signature Vô lăng Bọc da Bọc da Bọc da Lẫy chuyển số Có Có Có Chìa khoá thông minh & khởi động bằng nút bấm Có Có Có Màn hình HUD Không Có Có Cruise Control Có Có Có Phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh Có Có Có Gương chiếu hậu chống chói tự động Có Có Có Chất liệu ghế Da cao cấp Da cao cấp Tuỳ chọn da Nappa Ghế lái Chỉnh điệnNhớ vị trí Chỉnh điệnNhớ vị trí Chỉnh điệnNhớ vị trí Ghế hành khách trước Chỉnh điện Chỉnh điện Chỉnh điện Thông hơi làm mát ghế trước Không Có Có Hàng ghế thứ 2 Gập 6:4 Gập 6:4 Gập 6:4 Điều hoà Tự động 2 vùng Tự động 2 vùng Tự động 2 vùng Cửa gió hàng ghế sau Có Có Có Màn hình cảm ứng 8 inch 8 inch 8 inch Âm thanh 6 loa 11 loa Bose 11 loa Bose Đầu DVD Có Có Có Kính chỉnh điện Có Có Có Cửa sổ trời Có Có Có Thông số kỹ thuật Mazda 6 2.0 Luxury 2.0 Premium 2.5 Signature Động cơ 2.0L 2.0L 2.5L Công suất cực đại (Ps/rpm) 154/6.000 154/6.000 188/6.000 Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) 200/4.000 200/4.000 252/4.000 Hộp số 6AT 6AT 6AT Dẫn động FWD FWD FWD Trợ lực lái Điện Điện Điện Chế độ lái thể thao Có Có Có Hệ thống treo trước/sau McPherson/Liên kế đa điểm Phanh trước/sau Đĩa thông gió/Đĩa đặc Trang bị an toàn Mazda 6 2.0 Luxury 2.0 Premium 2.5 Signature Phanh ABS, EBD, BA Có Có Có Cân bằng điện tử Có Có Có Kiểm soát lực kéo Có Có Có Khởi hành ngang dốc Có Có Có Số túi khí 6 6 6 Camera lùi Có Có Có Cảm biến sau Có Có Có Cảm biến trước Có Có Có Camera 360 độ Không Có Có Cảnh báo điểm mù Không Có Có Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi Không Có Có Cảnh báo chệch làn đường Không Gói tùy chọn Gói tùy chọn Hỗ trợ giữ làn đường Không Gói tùy chọn Gói tùy chọn Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố phía trước Không Gói tùy chọn Gói tùy chọn Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố phía sau Không Gói tùy chọn Gói tùy chọn Hỗ trợ phanh thông minh Không Gói tùy chọn Gói tùy chọn Điều khiển hành trình tích hợp radar Không Gói tùy chọn Gói tùy chọn Nhắc nhở người lái tập trung Không Gói tùy chọn Gói tùy chọn

Đánh giá tổng quan về ưu, nhược điểm của Mazda 6

1. Về ưu điểm

- Thiết kế sang trọng, lịch lãm, hiện đại.

- Nội thất ấm cúng và cao cấp.

- Trang bị vô cùng tiện nghi, hiện đại hàng đầu phân khúc.

- Hệ thống an toàn tối ưu, tăng khả năng lái xe ổn định, mượt mà.

- Giá cả cạnh tranh.

- Hệ thống cách âm tốt.

2. Về nhược điểm

- Không gian ghế ngồi không thoải mái như Camry hay Accord.

- Chưa có nhiều trang bị cao cấp, xịn sò như Camry.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/bang-gia-xe-mazda-6-moi-nhat-nua-cuoi-thang-082022-1388199.ngn