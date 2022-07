Audi triệu hồi 33 xe A8 vì lỗi lưới lọc dầu tại Việt nam

Đợt triệu hồi lần này thuộc về các mẫu xe Audi A8 được sản xuất trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến 2016 và được nhập khẩu và phân phối bởi Công ty TNHH Ô ô Á Châu sẽ nằm trong diện triệu hồi với tổng số 33 chiếc tại Việt Nam. Đây cũng là chương trình triệu hồi thuộc tập đoàn Audi AG nói chung đối với các sản phẩm của mình trên thế giới.

Theo Audi, thì trong quá trình sử dụng xe sẽ xuất hiện cặn tích trữ trong dầu động cơ và có thể làm tắc nghẽn lưới lọc dầu qua đó không cung cấp đủ dầu cho bộ tăng áp. Sự việc này có thể khiến động cơ giảm công suất hoặc thậm chí là ngừng hoạt động.

Để khắc phục thì các mẫu xe nằm trong diện triệu hồi sẽ thay thế lưới lọc dầu trong bộ phận cấp dầu cho bộ tăng áp, lưới lọc mới sẽ có kích thước lớn hơn trên các mẫu xe bị ảnh hưởng. Thời gian kiểm tra và khắc phục là 1 tiếng 30 phút cho mỗi xe và hoàn toàn miễn phí. Thời gian thực hiện của chương trình kéo dài từ 01/07/2022 đến 30/06/2025.

Audi cho biết, chưa ghi nhận trường hợp nào vì sự cố này khiến người sở hữu xe gặp các vấn đề về an toàn tham gia giao thông tuy nhiên để đảm bảo quyền lợi của khách hàng nên đã tiến hành triệu hồi và thay thế. Đối với các mẫu Audi A8 do các đơn vị khác nhập khẩu sẽ do chính đơn vị đó chịu trách nhiệm nhưng Audi sẽ sẵn sàng hỗ trợ tại các đại lý được uỷ quyền.

