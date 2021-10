Ảnh chi tiết và thông số kỹ thuật ô tô điện VinFast VF e34

Thứ Bảy, ngày 16/10/2021 08:00 AM (GMT+7)

Ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam - VinFast VF e34 vừa chính thức trình làng thông qua hình thức trực tuyến.

Vào 10 giờ sáng ngày 15/10/2021, trên fanpage của VinFast Việt Nam đã chính thức diễn ra sự kiện giới thiệu mẫu ô tô điện thông minh VinFast VF e34, đồng thời hé lộ nhiều tính năng đáng chú ý.

Thông số kỹ thuật xe VinFast VF e34​

Thiết kế VinFast VF e34 là thành quả của sự hợp tác giữa VinFast và Pininfarina - Studio danh tiếng hàng đầu thế giới.

VinFast VF e34 có chiều dài cơ sở 2.611mm, kích thước các chiều dài x rộng x cao là 4.300 x 1.793 x 1.613 (mm). Khoảng sáng gầm xe 180mm, trọng lượng không tải 1.490kg.

Đầu xe với lưới tản nhiệt tiêu biến cùng dàn đèn định vị tạo hình chữ V đặc trưng, đèn full-led. Xe có nhiều chi tiết ốp nhựa đen với trang trí kim loại màu bạc đẹp mắt, dàn mâm 18 inch hợp kim 5 chấu kép, nhiều chi tiết ốp đen ở vòm bánh và cửa ra vào...

Theo nhà sản xuất, VinFast VF e34 được trang bị một động cơ điện có công suất tối đa 110 kW (148 mã lực), mô-men xoắn cực đại 242 Nm. Đi cùng hệ dẫn động cầu trước, hệ thống treo trước MacPherson, hệ thống treo sau dạng thanh xoắn.

Xe sử dụng một bộ pin dung lượng 42kWh, có thể đi được quãng đường 300km sau mỗi lần sạc đầy. Chưa rõ với điện 220V gia dụng tại nhà, chiếc VF e34 sẽ tốn bao nhiêu thời gian sạc. Tuy nhiên, ở các trạm sạc nhanh, với 15 phút sạc xe có thể đi được 180 km.

Hệ thống pin

Pin của VinFast VF e34 là loại Lithium-ion đạt tiêu chuẩn chống nước IP67, hỗ trợ sạc siêu nhanh khoảng 18 phút đi được khoảng 180 km.

VinFast là một trong những thương hiệu tiên phong trên toàn cầu triển khai chính sách thuê bao pin. Pin xe được VinFast hỗ trợ thay mới khi khả năng tiếp nhận sạc giảm xuống dưới 70%. Khách hàng chỉ phải trả mức phí thuê bao pin và sạc hàng tháng tương đương với chi phí xăng của các xe cùng phân khúc. VinFast sẽ áp dụng chế độ bảo hành lên tới 10 năm – duy nhất tại thị trường Việt Nam và cũng là mức cao hàng đầu thế giới.

Tính năng thông minh

Trợ lý ảo (Vivi) ra lệnh giọng nói bằng tiếng Việt đa vùng miền, có khả năng cá nhân hóa, hỏi đáp tự nhiên và điều khiển các chức năng trên xe hay thiết bị Smart Homes.

Hỗ trợ an ninh/an toàn bằng cách gọi cứu hộ/cấp cứu tự động trong tình huống khẩn cấp, giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép, chẩn đoán lỗi trên xe và đề xuất lịch bảo trì, bảo dưỡng tự động…

Cập nhật phần mềm từ xa và kết nối mua sắm trực tuyến, đặt lịch hẹn dịch vụ, nhận thông báo và đặt dịch vụ hậu mãi xe, quản lý gói cước thuê pin và đặt lịch sạc xe tại trạm sạc,…

Trang bị an toàn

Mẫu ô tô điện thông minh VinFast VF e34 đã trải qua quá trình kiểm nghiệm khắt khe và hướng tới việc đạt tiêu chuẩn an toàn hàng đầu theo ASEAN NCAP. Xe được trang bị nhiều tính năng an toàn tiên tiến so với phân khúc như: cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo chệch làn, cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa,…

Sau buổi ra mắt trực tuyến, VinFast sẽ tổ chức các hoạt động lái thử VF e34 để khách hàng được trải nghiệm thực tế mẫu xe điện này.

