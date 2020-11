"Tiểu thư trường nhà giàu RMIT" thi hoa hậu Việt Nam: Cao 1,77m, xếp nhất vị trí này

Thứ Sáu, ngày 13/11/2020 03:59 AM (GMT+7)

Với chiều cao 1,77m cô là thí sinh nổi trội trong top 35 Hoa hậu Việt Nam 2020.

Thí sinh Phương Anh nổi trội tại Hoa hậu Việt Nam 2020.

Ngay khi xuất hiện từ những vòng thi đầu tiên tới gần đêm thi chung kết toàn quốc, thí sinh Phạm Ngọc Phương Anh ghi dấu bởi những tiến bộ đáng kể và được dự đoán nằm trong top 10 chung cuộc.

Phương Anh cao 1,77m cùng số đo 3 vòng: 82-61-90 cm. Nữ sinh sinh năm 1998 hiện đang học năm 4 Đại học RMIT TP.HCM. Ngôi trường dành cho các "thiên kim tiểu thư" bởi học phí khủng. Phương Anh là 1 trong 2 thí sinh hoa hậu cùng theo học ngôi trường danh giá này.

Nói về lý do tham gia cuộc thi hoa hậu năm nay, Phương Anh cho hay thời điểm hiện tại đã hoàn thành việc học nên muốn trải nghiệm, hoàn thiện bản thân và tìm thấy phiên bản tốt nhất của chính mình.

Phương Anh cũng được nhiều fan sắc đẹp khen có nét hao hao giống diễn viên Diễm My 9x. Cô bày tỏ niềm vui khi được so sánh với đàn chị, đồng thời mong có cơ hội được gặp Diễm My 9x ngoài đời. Còn, khi tham gia sắc đẹp, Phương Anh muốn khán giả nhớ tới những nỗ lực, cố gắng của cô để đạt được ngôi vị cao nhất.

Nhan sắc nền nã của Phương Anh đạt chuẩn tiêu chí sắc đẹp của Hoa hậu Việt Nam 2020.

Cô sở hữu chiều cao cùng số đo 3 vòng ấn tượng.

Phương Anh tự tin catwalk trên đường băng dài 40m tại đêm trình diễn Người đẹp thời trang.

Trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2020, Phương Anh từng đạt giải Hoa khôi Áo dài nữ sinh Việt Nam 2015. Đây cũng là hình ảnh quen thuộc mà Phương Anh ghi dấu trong lòng khán giả. Trong buổi tuyển sinh, cô lựa chọn mặc áo dài trắng tinh khôi. Vẻ đẹp với gương mặt thuần khiết, sắc vóc nổi trội của nữ sinh khiến nhiều người không ngần ngại dành tặng danh hiệu "Nữ sinh mặc áo dài trắng đẹp nhất" của Hoa hậu Việt Nam 2020.

Nếu theo dõi Phương Anh từ những ngày đầu tiên tới thời điểm gần sát đêm chung kết, cô đã có những thay đổi rõ nét. Phương Anh là cái tên được dự đoán nằm trong top 10 chung cuộc. Bởi ngoài, vẻ đẹp nhân trắc học, Phương Anh còn có trình độ học vấn tốt.

Cô giành giải ba cuộc thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Pháp năm 2016, được tuyển thẳng vào Đại học Ngoại thương và Đại học Bách khoa TP.HCM, nhận học bổng toàn phần 4 năm tại Đại học RMIT. Mới nhất, Phương Anh lấy hai bằng ngoại ngữ IELTS 8.0, DELF C1 của tiếng Pháp (tương đương IELTS 8.0) .

"Tiểu thư RMIT" chia sẻ: "Tôi không đặt nặng áp lực lên bản thân phải giành được ngôi vị nào khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020. Tôi cố gắng và có thái độ nghiêm túc, quyết tâm hết sức với từng vòng thi và hài lòng với kết quả nhận được".

Cô được dự đoán nằm trong top 10 chung cuộc.

Nhan sắc mộc mạc của nữ sinh tạo thiện cảm khi còn đi học.

Nguồn: http://danviet.vn/tieu-thu-truong-nha-giau-rmit-thi-hoa-hau-viet-nam-cao-177m-xep-nhat-vi-tri-na...Nguồn: http://danviet.vn/tieu-thu-truong-nha-giau-rmit-thi-hoa-hau-viet-nam-cao-177m-xep-nhat-vi-tri-nay-50202013113581336.htm