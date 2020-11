Nữ sinh nhịn ăn cơm 3 tháng thi hoa hậu VN: "Bố kêu gọi họ hàng, thầy cô nhờ vote"

Kim Trà My là thí sinh được lượt bình chọn nhiều nhất từ khán giả đêm bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020.

Kim Trà My sở hữu thân hình chuẩn với số đo 3 vòng: 85-60-88cm.

- Là 1 trong những thí sinh “vớt” đêm bán kết, Trà My đã tăng tốc để toả sáng tại chung kết toàn quốc như nào?

- Chính vì là thí sinh được “vớt” nên bản thân tôi tự nhủ phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn các bạn. Giờ nghỉ giải lao tranh thủ tập luyện, hoàn thiện hơn về kĩ năng catwalk cũng như là thần thái trên gương mặt. Vì lịch trình dày đặc không có thời gian tập gym vào buổi chiều, sáng sớm tôi đã cố gắng dậy sớm hơn 15-20 phút, lên phòng tập chạy bộ để giữ được số cân nặng mong muốn.

- Trả lời về việc do "kém may mắn" đêm bán kết nên bạn mới là thí sinh "vớt". Nhiều người nói đó là sự "đổ thừa, do bản thân không có năng lực". My thấy sao về nhận xét này?

- Tôi nghĩ đó là một câu trả lời chung chung và là 2 cách nói. Bản thân mỗi người sẽ có câu trả lời trung thực nhất với chính mình, đủ biết mình thiếu gì. Tôi nghĩ không được giải vì có thể vì không hợp với tiêu chí, bằng chứng có các hoa hậu trước khi đăng quang đã từng thất bại ở những cuộc thi khác.

Tuy nhiên không đạt thứ hạng cao cũng không ai đánh giá nhan sắc hay con người bạn. Vương miện không làm nên giá trị của 1 hoa hậu mà hoa hậu là người làm nên giá trị của vương miện. Tôi tự thấy đến với cuộc thi, được nhiều hơn là mất, có thêm những người bạn, những người anh, người chị, bản thân được học hỏi, hoàn thiện hơn.

- Bạn từng nhịn ăn cơm 3 tháng để có dáng chuẩn dự thi hoa hậu. Trong 3 tháng đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam, My còn nhịn ăn cơm?

- Trong 3 tháng đồng hành, tôi vẫn giữ chế độ ăn như cũ. Bên cạnh đó, tôi áp dụng chế độ nhịn ăn gián đoạn 16/8. Ăn healthy trong 8 tiếng, 16 tiếng còn lại chỉ uống nước lọc và không ăn. Bên cạnh đó, buổi sáng, tôi cố dậy sớm để chạy bộ, tối về tranh thủ 30p gập bụng và plank để duy trì vóc dáng. Ngờ vậy, trong phần thi sức bền của Người đẹp thể thao, tôi đã chiến thắng giữ plank trong 3p30s.

Kim Trà My cố gắng duy trì thói quen sinh hoạt để có được body chuẩn, tự tin toả sáng đêm chung kết.

Cận cảnh nhan sắc xinh đẹp của cô nữ sinh.

- Thi hoa hậu để “giàu” về tri thức, tài chính, mối quan hệ xã hội... vậy chính là để “đổi đời”. Theo My, ý nghĩ tích cực mà cụm từ “đổi đời”, “giàu sang” này là gì?

- Theo tôi, ý nghĩa tích cực của từ đổi đời đó chính là mình được hoàn thiện chính bản thân, khắc phục những điểm yếu, phát huy những điểm mạnh để trở thành phiên bản tốt nhất. Điều này khiến tôi tự nhủ, mình phải thay đổi mỗi ngày để trở nên tốt hơn. Còn về " giàu sang" thì tôi nghĩ đó chính là sự giàu có trong tâm hồn. Tham gia cuộc thi, có cơ hội đồng hành với nhiều dự án nhân ái, chúng tôi có thêm lòng trắc ẩn, nhân ái và trách nhiệm với xã hội.

- Xinh đẹp như My chắc hẳn cũng bị nhắn tin làm phiền, gạ gẫm... nhất là khi thời buổi mạng xã hội phát triển như ngày nay?

- Tất nhiên là mạng xã hội giúp chúng ta kết nối với nhiều người, cả tốt lẫn xấu. Tôi đã nhận nhiều tin nhắn trêu chọc, có những tin nhắn vô cùng ác ý.

Ví dụ có thể kể đến họ nói tôi chân dài là phải cặp đại gia, thi hoa hậu để yêu người giàu... Với những trường hợp đó, nếu nói không tức giận thì là nói điêu. Tại họ không biết gì về mình nhưng lại bịa đặt ra rất nhiều thứ kinh khủng như thế.

Tuy nhiên, trong những trường hợp như thế thay vì đôi co qua lại, tôi chọn cách im lặng và bỏ qua. Bởi lẽ, tôi không muốn những điều đó ảnh hưởng đến mình thêm nữa. Tôi rất tâm đắc câu nói này của một nhà văn nước ngoài: "Bí mật của sự hạnh phúc là hay quên". May mắn thay, tôi cũng hay quên lắm. Tôi sẽ để những điều đó chìm vào vùng kí ức và tiếp tục bước tiếp vì những người thân yêu.

- Gia đình bạn là chỗ dựa vững chắc nơi hậu phương để My an tâm, dốc hết sức cho cuộc thi này?

- Ban đầu, bố tôi phản đối gay gắt việc đi thi vì nghĩ là sẽ ảnh hưởng đến việc học. Và nói, nếu như tôi đi thi thì sẽ không cho chi phí để đi thi.

Mấy ngày đầu bán kết, mẹ giấu bố gửi tiền cho tôi. Sau một thời gian được mẹ khuyên nhủ, còn tôi tối nào cũng gọi điện nói chuyện thì bố đã thay đổi suy nghĩ. Và sau đó, bố chính là người kêu gọi mọi người cũng như họ hàng, thầy cô cấp 2 cấp 3 ủng hộ vote để tôi có cơ hội được vào đêm chung kết.

Kim Trà My là một trong những thí sinh tiềm năng cho các giải thưởng Hoa hậu Việt Nam 2020.

