Khánh My diện áo dài đẹp mỹ miều nhưng bị chê vì tư thế

Thứ Hai, ngày 25/05/2020 10:55 AM (GMT+7)

Tạo dáng với áo dài rất đơn giản nhưng không phải ai cũng ý thức được việc thể hiện đúng cốt cách, tinh thần của bộ quốc phục dân tộc.

Áo dài vẫn được xem là biểu tượng thời trang tôn lên nét đẹp của phụ nữ Việt.

Từ xưa tới nay, áo dài vẫn được xem là quốc phục, là biểu tượng văn hóa tôn lên nét đẹp của phụ nữ Việt Nam. Chính vì thế những câu chuyện liên quan đến áo dài vẫn là đề tài rất được nhiều người quan tâm, là chủ đề bình bàn trong những cuộc "trà dư tửu hậu". Đặc biệt, việc mặc áo dài như thế nào để đẹp và trở nên cuốn hút, vẫn là câu chuyện dài.

Khánh My khiến dư luận không hài lòng vì tạo dáng thiếu nghiêm túc với áo dài.

Mới đây, người mẫu Khánh My đã làm dậy sóng dư luận khi diện áo dài truyền thống với màu vàng nổi bật. Sở hữu vóc dáng chuẩn và gương mặt xinh đẹp, có thể nói Khánh My dễ dàng chinh phục mọi item thời trang, kể cả áo dài. Tuy nhiên, sẽ không có gì lăn tăn hay đáng bàn cãi nếu như cách tạo dáng của người đẹp nhẹ nhàng hơn. Trong tư thế ngồi xổm, Khánh My để chiếc vạt áo dài kẹp giữa 2 chân, do đó cô nhận những lời chê "kém duyên".

Ôn lại chuyện liên quan đến áo dài, cách đây khá lâu hoa hậu Mai Phương Thúy cũng từng trở thành tâm dư luận khi diện áo dài khoe nét đẹp xuân thì. Bộ áo dài mỏng manh ôm sát đường cong cơ thể với cách tạo dáng bị cho là phản cảm cũng chính là nguồn cơn của mọi sự chỉ trích.

Liên quan đến việc tạo dáng với áo dài, Mai Phương Thúy từng bị dư luận chỉ trích.

Muốn áo dài lên dáng chuẩn và được đánh giá là mặc đẹp thì mặc vừa vặn thôi chưa đủ mà người biết cách thể hiện đúng cốt cách, tinh thần của bộ quốc phục dân tộc. Bên cạnh việc chọn kiểu dáng, chất liệu, trang điểm... thì phong thái, cách tạo dáng của người mặc qua từng cử chỉ, dáng đi và ngôn ngữ giao tiếp dịu dàng, lịch thiệp mới làm nên vẻ đẹp thực sự cho người phụ nữ Việt trong tà áo dài truyền thống.

Ngoài ra, cũng cần nhấn mạnh rằng áo dài không phải nơi để thể hiện tính hở hang, táo bạo đó mà là thể hiện nét duyên thầm, kín đáo và sự e ấp của người phụ nữ, của đôi tà áo. Tuy nhiên, một số người đẹp Việt lại sử dụng áo dài như môt dạng trang phục khoe thân khiến người nhìn thấy phản cảm.

Tạo dáng với áo dài không khó nhưng cần chú ý độ duyên dáng.

Không nên biến tấu áo dài khi mix với các loại thời trang khác hay tạo dáng không phù hợp với sự nữ tính của loại trang phục này.

