Hoàng Thùy Linh theo gót Chi Pu, liều lĩnh diện áo "thủng" ngực

Thứ Sáu, ngày 13/03/2020 19:42 PM (GMT+7)

Giọng ca "Duyên âm" đã có lựa chọn trang phục táo bạo khi diện kiểu áo đang là hot trend vì thiết kế gợi cảm.

Hoàng Thùy Linh theo trend áo "thủng" ngực táo bạo.

Kiểu áo lụa hở ngực này đang được nhiều ngôi sao Việt chọn mặc.

Mới đây, Hoàng Thùy Linh đã đăng tải trên trang cá nhân những hình ảnh mới với chú thích: "Có phải anh đang trêu đùa em đấy không". Người hâm mộ dành nhiều lời khen cho vóc dáng thon gọn cùng ngoại hình xinh đẹp của nữ ca sĩ. Ngoài ra có một số người nhận xét Hoàng Thùy Linh có phần giống Chi Pu như "lại tưởng Chi Pu", "có ai thấy giống Chi Pu hem", "hình đầu tưởng Chi Pu", "mới nhìn em tưởng Chi Pu", "thoáng qua tưởng Chi Pu",...

Nhiều người so sánh Hoàng Thùy Linh với Chi Pu.

Hoàng Thùy Linh kẻ mắt sắc, đánh son đỏ vào tạo kiểu tóc xoăn lọn to.

Có lẽ người hâm mộ nhận xét như vậy là bởi cả Hoàng Thùy Linh và Chi Pu đều diện thiết kế áo có nhiều phần giống nhau. Chiếc áo croptop của Hoàng Thùy Linh được may bằng lụa với kiểu tay phồng và chi tiết cut - out ở eo. Còn chiếc áo Chi Pu mặc có dáng dài hơn, tay phồng nhưng dài đến hết cánh, phần cut - out được nhấn vào hai bên eo sau đó buông xuống nhẹ nhàng. Đặc biệt là phần thân trước của cả hai chiếc áo được nối với nhau bằng chi tiết buộc dây, khéo léo khoe ngực đầy.

Có lẽ vì cùng mặc kiểu áo giống nhau nên công chúng thấy Hoàng Thùy Linh có nhiều điểm giống Chi Pu.

Phối cùng trang phục, Hoàng Thùy Linh mix với quần jean cạp cao kết hợp với sandal cao gót màu nude tạo nên phong cách quyến rũ nhưng cũng không kém phần năng động và cá tính. Còn set đồ của Chi Pu mang nét gợi cảm nhiều hơn khi cô kết hợp item trên với chân váy lụa. Sắc đỏ của chiếc áo cũng tôn lên hình ảnh táo bạo của giọng ca "Anh ơi ở lại".

Chi Pu chọn mặc chiếc áo này với chân váy lụa.

Hai chiếc áo khác nhau về màu sắc và một vài chi tiết nhỏ nhưng đặc biệt là cùng chung thiết kế buộc dây ở ngực.

Mặc đẹp với kiểu áo nguy hiểm

Khi mặc những kiểu áo nguy hiểm như thế này việc chọn nội y là vấn đề vô cùng quan trọng vì thường rất dễ lộ đường nối áo. Bởi vậy bạn cần chú ý đến kiểu dáng áo để chọn nội y cho pho phù hợp. Những chiếc áo "plunge bra" với viền ngực khoét hình chữ V giúp đẩy vòng một, điểm nối dây áo kéo sâu khó lộ là gợi ý không tồi.

Còn với những chiếc áo có nhiều điểm hở, thì lựa chọn an toàn hơn là miếng dán ngực, đảm bảo không hề bị hớ hênh nội y. Bạn nên chú ý lau khô cơ thể để hơi nước không bám lại trên miếng dán ngực khiến chúng bị bong tróc.

Nếu chọn nội y không khéo trang phục của bạn sẽ trở nên kém duyên.

Ngoài ra, về nguyên tắc phối đồ bạn nên chọn trang phục theo hướng cân bằng dài - ngắn để bộ trang phục không quá lộ liễu. Mặc dù là thiết kế nhìn có phần bánh bèo nhưng tùy thuộc vào cách kết hợp có thể tạo nên những phong cách khác nhau như Hoàng Thùy Linh mặc cùng quần jean hoặc Chi Pu mix áo với váy lụa.

Nguồn: http://danviet.vn/thoi-trang/hoang-thuy-linh-theo-got-chi-pu-lieu-linh-dien-ao-thung-nguc-106781...Nguồn: http://danviet.vn/thoi-trang/hoang-thuy-linh-theo-got-chi-pu-lieu-linh-dien-ao-thung-nguc-1067814.html