"Con gái rượu triệu đô" nhà Giáng My, Diễm My ngày càng trổ mã đẹp như hoa hậu

Thứ Bảy, ngày 23/11/2019 00:49 AM (GMT+7)

Nhan sắc của các ái nữ này đều khiến người khác phải trầm trồ vì quá đỗi xinh đẹp.

Nổi tiếng là những cô nàng xinh đẹp, giỏi giang Anh Sa và Hà Thùy My, Hà Quế My vẫn được nhắc đến như những tiểu thư "cành vàng lá ngọc" của hoa hậu Giáng My và người đẹp Diễm My 6x. Dù không tham gia showbiz nhưng mỗi lần xuất hiện cùng mẹ, các cô nàng này lập tức được dư luận chú ý vì nhan sắc quá đỗi xinh đẹp, không hề thua kém mẹ. Thậm chí nhiều người còn cho rằng, nhan sắc của các ái nữ này thuộc diện hậu sinh khả úy về cả tài năng và nhan sắc so với mẹ.

Anh Sa là thiên kim tiểu thư của hoa hậu Giáng My và đại gia tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Sinh năm 1994, lâu nay, cô được biết đến với nhan sắc rạng rỡ, càng lớn càng xinh đẹp. Cô được đánh giá là bản sao của mẹ Giáng My.

Sở hữu trọn vẹn nét đẹp thanh tú, kiêu sa từ mẹ, Anh Sa được đánh giá cao nếu tham dự các cuộc thi nhan sắc.

Nhưng hiện tại, cô đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing ở Mỹ và về Việt Nam làm việc. Cô có cuộc sống khá kín tiếng, không phô trường dù sở hữu những thứ mà các cô gái trẻ mơ ước: nhan sắc, tài năng và sự giàu có.

Cô gần như không tham gia showbiz mà chỉ xuất hiện cùng mẹ tại 1 vài sự kiện quan trọng.

Hà Thùy My, năm nay 24 tuổi, ái nữ của "người đẹp ảnh lịch" Diễm My cũng là một nhan sắc nổi bật.

Thùy My (tên tiếng Anh là Catherine Ha) sở hữu ngoại hình thanh tú, sự pha trộn hoàn hảo giữa sự đằm thắm, dịu dàng của phụ nữ Á đông và nét hiện đại, tự tin của phương Tây.

Cô nàng 24 tuổi này được xem là bản sao thời trẻ của Diễm My. Cô có thần thái của một hoa hậu.

Không chỉ xinh đẹp, Thùy My còn sở hữu chiều cao nổi bật 1,73m và số đo hoàn hảo như 1 người mẫu.

Không hề thua kém chị gái, Hà Quế My, năm nay 19 tuổi cũng vô cùng xinh đẹp, tự tin.

Cô sở hữu vẻ đẹp cá tính, gợi cảm của 1 hot girl 10x. Hiện tại, Quế My đang theo học ở Mỹ.

Nguồn: http://danviet.vn/dep/con-gai-ruou-trieu-do-nha-giang-my-diem-my-ngay-cang-tro-ma-dep-nhu-hoa-ha...Nguồn: http://danviet.vn/dep/con-gai-ruou-trieu-do-nha-giang-my-diem-my-ngay-cang-tro-ma-dep-nhu-hoa-hau-1034659.html